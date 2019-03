Johaugová poprvé v sezoně nevyhrála, v Québeku ji předčila Nilssonová

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Nilssonová (Švéd.) 25:51,6, 2. Johaugová (Nor.) -0,2, 3. Östbergová (Nor.) -1,5, 4. Anderssonová (Švéd.) -25,4, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -26,8, 6. Dahlqvistová (Švéd.) -39,6, 7. Sedovová (Rus.) -42,5, 8. Jacobsenová (Nor.) -43,2, 9. Sundlingová (Švéd.) a Hennigová (Něm.) obě -43,5.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 32 závodů): 1. Östbergová 1497, 2. Něprjajevová (Rus.) 1353, 3. Pärmäkoskiová 1170, 4. Johaugová 1112, 5. Digginsová (USA) 929, 6. Nilssonová 856, ...59. Razýmová 82, 86. Schützová 21, 105. P. Nováková 7, 112. Beranová 5, 115. Janatová (všechny ČR) 2.

16:00 15 km klasicky s hromadným startem muži.