Češi v SP ve snowboardingu 2025/26
V paralelních slalomech patří k elitě Ester Ledecká, ve snowboardcrossu je hvězdou Eva Adamczyková, která se na svahy vrací po mateřské dovolené a ve freestylu se ukážou Šárka Pančochová či Jakub Hroneš.
Program SP ve snowboardingu 2025/26
Čeští fanoušci budou mít možnost okouknout snowboardové hvězdy na vlastní oči. V sezoně 2025/2026 zamíří Světový pohár do Špindlerova Mlýna, kde se na začátku března bude konat závod v paralelním slalomu.
Závody v paralelním slalomu 2025/26
|Datum
|Místo
|Země
|Vítěz a umístění Čechů
|6. - 7. 12. 2025
|Mylin
|Čína
|13. 12. 2025
|Cortina d’Ampezzo
|Itálie
|18. 12. 2025
|Carezza
|Itálie
|20. 12. 2025
|Davos
|Švýcarsko
|10. 1. 2026
|Scuol
|Švýcarsko
|13. - 14. 1. 2026
|Bad Gastein
|Rakousko
|17. - 18. 1. 2026
|Bansko
|Bulharsko
|23. - 24. 1. 2026
|Simonhöhe
|Rakousko
|31. 1. 2026
|Rogla
|Slovinsko
|8. 2. 2026
|ZOH 2026
|Itálie
|28. 2. - 1. 3. 2026
|Krynica
|Polsko
|7. - 8. 3. 2026
|Špindlerův Mlýn
|Česko
|14. - 15. 3. 2026
|Val St. Come
|Kanada
|21. - 22. 3. 2026
|Winterberg
|Německo
Závody ve snowboardcrossu 2025/26
|Datum
|Místo
|Země
|Vítěz a umístění Čechů
|12. - 14. 12. 2025
|Cervinia
|Itálie
|16. - 18. 1. 2026
|Dongbeiya
|Čína
|23. - 25. 1. 2026
|Isola 2000
|Francie
|30. 1. - 1. 2. 2026
|Gudauri
|Gruzie
|12. - 15. 2. 2026
|ZOH 2026
|Itálie
|6. - 8. 3. 2026
|Erzurum
|Turecko
|14. - 15. 3. 2026
|Montafon
|Rakousko
|27. - 29. 3. 2026
|Mont Sainte Anne
|Kanada
Závody ve freestyle snowboardingu 2025/26
|Datum
|Místo
|Země
|Disciplína
|Vítěz a umístění Čechů
|27. - 29. 11. 2025
|Secret Garden
|Čína
|Big air
|5. - 6. 12. 2025
|Peking
|Čína
|Big air
|10. - 12. 12. 2025
|Secret Garden
|Čína
|Halfpipe
|11. - 13. 12. 2025
|Steamboat
|USA
|Big air
|17. - 19. 12. 2025
|Copper
|USA
|Halfpipe
|31. 12. - 2. 1. 2026
|Calgary
|Kanada
|Halfpipe
|7. - 10. 1. 2026
|Aspen
|USA
|Halfpipe, Slopestyle
|15. - 18. 1. 2026
|Laax
|Švýcarsko
|Halfpipe, Slopestyle
|5. - 18. 2. 2026
|ZOH 2026
|Itálie
|Freestyle SNB na ZOH
|7. - 8. 3. 2026
|Ban-K
|Japonsko
|Halfpipe
|19. - 21. 3. 2026
|Flachau
|Rakousko
|Slopestyle
|25. - 29. 3. 2026
|Silvaplana
|Švýcarsko
|Halfpipe, Slopestyle
Kde sledovat SP ve snowboardingu 2025/26
Závody s českou účastí najdete v programu stanice ČT Sport. Kompletní klání Světového poháru vysílá stanice Eurosport.
Disciplíny v SP ve snowboardingu
SNOWBOARDCROSS
- začíná se kvalifikací. Každý závodník jede jednu nebo dvě samostatné jízdy na čas (jede sám, ne ve skupině).
Pořadí časů určí žebříček, podle kterého se závodníci nasadí do vyřazovací části. Do ní obvykle postupuje 32 nejlepších (někdy 48 nebo 16 podle závodu). Závodníci se rozdělí do skupin po čtyřech.
- Čtveřice závodníků se pak na stejné trati musí vypořádat se zatáčkami i skoky. Dva první postupují do další fáze, zbylí dva končí.
- Tento model se opakuje v jednotlivých kolech: Osmifinále → Čtvrtfinále → Semifinále → Finále.
- V semifinále: Nejlepší 2 z každé jízdy jdou do Velkého finále (o medaile). Další 2 jdou do Malého finále (o místa 5–8).
Českou hvězdou této disciplíny je Eva Adamczyková (dříve Samková)
Paralelní slalom a Paralelní obří slalom
- Začíná se kvalifikací. Každý závodník jede dvě samostatné jízdy na čas (jednu na červené trati a jednu na modré). Výsledné časy se sečtou.
- Pořadí časů určí žebříček, podle kterého se závodníci nasadí do vyřazovací části. Do ní obvykle postupuje 16 nejlepších (někdy 32 podle závodu). Dva soupeři vždy projíždějí stejnou slalomovou trať vedle sebe. V pavouku se utkávají systémem 1 vs. 16, 2 vs. 15 atd.
- Každý duel se skládá ze dvou jízd. Po první jízdě se časový rozdíl přenáší do druhé jízdy jako náskok či odstup. Závodníci si zároveň vymění tratě (ten, kdo jel červenou, jede modrou a naopak). Rychlejší v součtu dvou jízd postupuje.
- Tento model se opakuje v jednotlivých kolech: Osmifinále → Čtvrtfinále → Semifinále → Finále.
- V semifinále: Vítězové duelů postupují do Velkého finále (o zlato). Poražení nastupují do Malého finále (o bronz).
- Českou hvězdou paralelních disciplín je Ester Ledecká.
Freestyle
- závod začíná kvalifikací. Závodníci předvádějí sérii triků na různých překážkách, které mohou zahrnovat skoky (kickers), zábradlí a boxy (rails), případně u Slopestyle kombinaci obojího, nebo čistě skok v Big Airu. Každý jezdec má obvykle dvě nebo tři jízdy a počítá se nejlepší z nich.
- Porota hodnotí náročnost, provedení, čistotu dopadu i kreativitu. Pořadí bodů určí, kdo postoupí do finálové fáze. Počet postupujících se liší podle disciplíny, zpravidla je to 8–12 závodníků.
- Ve finále mají jezdci opět několik pokusů a hodnotí se jejich nejlepší jízda (u Big Airu se často sčítají dva nejlepší skoky, které musí být odlišné). Nejvyšší součet bodů či nejlepší single run rozhoduje o vítězi.
- Disciplíny freestyle snowboardingu zahrnují slopestyle (trať s umělými překážkami), halfpipe (U-rampa) a Big air (skoky). V každé jde o kombinaci techniky, stylu a originality.
Českou hvězdou freestyle disciplín je Šárka Pančochová (zejména ve slopestylu a Big Airu).