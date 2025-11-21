Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

  10:00
Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou či Evu Adamczykovou. V přehledném textu najdete kompletní program SP, výsledky i kde můžete napínavé souboje sledovat živě.

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství světa ve Svatém Mořici. | foto: Czech Ski & Snowboard / Bóša

Češi v SP ve snowboardingu 2025/26

V paralelních slalomech patří k elitě Ester Ledecká, ve snowboardcrossu je hvězdou Eva Adamczyková, která se na svahy vrací po mateřské dovolené a ve freestylu se ukážou Šárka Pančochová či Jakub Hroneš.

Program SP ve snowboardingu 2025/26

Čeští fanoušci budou mít možnost okouknout snowboardové hvězdy na vlastní oči. V sezoně 2025/2026 zamíří Světový pohár do Špindlerova Mlýna, kde se na začátku března bude konat závod v paralelním slalomu.

Závody v paralelním slalomu 2025/26

DatumMístoZeměVítěz a umístění Čechů
6. - 7. 12. 2025MylinČína
13. 12. 2025Cortina d’AmpezzoItálie
18. 12. 2025CarezzaItálie
20. 12. 2025DavosŠvýcarsko
10. 1. 2026ScuolŠvýcarsko
13. - 14. 1. 2026Bad GasteinRakousko
17. - 18. 1. 2026BanskoBulharsko
23. - 24. 1. 2026SimonhöheRakousko
31. 1. 2026RoglaSlovinsko
8. 2. 2026ZOH 2026Itálie
28. 2. - 1. 3. 2026KrynicaPolsko
7. - 8. 3. 2026Špindlerův MlýnČesko
14. - 15. 3. 2026Val St. ComeKanada
21. - 22. 3. 2026WinterbergNěmecko

Závody ve snowboardcrossu 2025/26

DatumMístoZeměVítěz a umístění Čechů
12. - 14. 12. 2025CerviniaItálie
16. - 18. 1. 2026DongbeiyaČína
23. - 25. 1. 2026Isola 2000Francie
30. 1. - 1. 2. 2026GudauriGruzie
12. - 15. 2. 2026ZOH 2026Itálie
6. - 8. 3. 2026ErzurumTurecko
14. - 15. 3. 2026MontafonRakousko
27. - 29. 3. 2026Mont Sainte AnneKanada

Závody ve freestyle snowboardingu 2025/26

DatumMístoZeměDisciplínaVítěz a umístění Čechů
27. - 29. 11. 2025Secret GardenČínaBig air
5. - 6. 12. 2025PekingČínaBig air
10. - 12. 12. 2025Secret GardenČínaHalfpipe
11. - 13. 12. 2025SteamboatUSABig air
17. - 19. 12. 2025CopperUSAHalfpipe
31. 12. - 2. 1. 2026CalgaryKanadaHalfpipe
7. - 10. 1. 2026AspenUSAHalfpipe, Slopestyle
15. - 18. 1. 2026LaaxŠvýcarskoHalfpipe, Slopestyle
5. - 18. 2. 2026ZOH 2026ItálieFreestyle SNB na ZOH
7. - 8. 3. 2026Ban-KJaponskoHalfpipe
19. - 21. 3. 2026FlachauRakouskoSlopestyle
25. - 29. 3. 2026SilvaplanaŠvýcarskoHalfpipe, Slopestyle

Kde sledovat SP ve snowboardingu 2025/26

Závody s českou účastí najdete v programu stanice ČT Sport. Kompletní klání Světového poháru vysílá stanice Eurosport.

Disciplíny v SP ve snowboardingu

SNOWBOARDCROSS

  • začíná se kvalifikací. Každý závodník jede jednu nebo dvě samostatné jízdy na čas (jede sám, ne ve skupině).

Pořadí časů určí žebříček, podle kterého se závodníci nasadí do vyřazovací části. Do ní obvykle postupuje 32 nejlepších (někdy 48 nebo 16 podle závodu). Závodníci se rozdělí do skupin po čtyřech.

  • Čtveřice závodníků se pak na stejné trati musí vypořádat se zatáčkami i skoky. Dva první postupují do další fáze, zbylí dva končí.
  • Tento model se opakuje v jednotlivých kolech: Osmifinále → Čtvrtfinále → Semifinále → Finále.
  • V semifinále: Nejlepší 2 z každé jízdy jdou do Velkého finále (o medaile). Další 2 jdou do Malého finále (o místa 5–8).

Českou hvězdou této disciplíny je Eva Adamczyková (dříve Samková)

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Na olympiádě v Soči 2014 získala Eva Adamczyková zlato.

Paralelní slalom a Paralelní obří slalom

  • Začíná se kvalifikací. Každý závodník jede dvě samostatné jízdy na čas (jednu na červené trati a jednu na modré). Výsledné časy se sečtou.
  • Pořadí časů určí žebříček, podle kterého se závodníci nasadí do vyřazovací části. Do ní obvykle postupuje 16 nejlepších (někdy 32 podle závodu). Dva soupeři vždy projíždějí stejnou slalomovou trať vedle sebe. V pavouku se utkávají systémem 1 vs. 16, 2 vs. 15 atd.
  • Každý duel se skládá ze dvou jízd. Po první jízdě se časový rozdíl přenáší do druhé jízdy jako náskok či odstup. Závodníci si zároveň vymění tratě (ten, kdo jel červenou, jede modrou a naopak). Rychlejší v součtu dvou jízd postupuje.
  • Tento model se opakuje v jednotlivých kolech: Osmifinále → Čtvrtfinále → Semifinále → Finále.
  • V semifinále: Vítězové duelů postupují do Velkého finále (o zlato). Poražení nastupují do Malého finále (o bronz).
  • Českou hvězdou paralelních disciplín je Ester Ledecká.

Ester Ledecká v akci při snowboardovém paralelním slalomu na mistrovství světa ve Svatém Mořici

Freestyle

  • závod začíná kvalifikací. Závodníci předvádějí sérii triků na různých překážkách, které mohou zahrnovat skoky (kickers), zábradlí a boxy (rails), případně u Slopestyle kombinaci obojího, nebo čistě skok v Big Airu. Každý jezdec má obvykle dvě nebo tři jízdy a počítá se nejlepší z nich.
  • Porota hodnotí náročnost, provedení, čistotu dopadu i kreativitu. Pořadí bodů určí, kdo postoupí do finálové fáze. Počet postupujících se liší podle disciplíny, zpravidla je to 8–12 závodníků.
  • Ve finále mají jezdci opět několik pokusů a hodnotí se jejich nejlepší jízda (u Big Airu se často sčítají dva nejlepší skoky, které musí být odlišné). Nejvyšší součet bodů či nejlepší single run rozhoduje o vítězi.
  • Disciplíny freestyle snowboardingu zahrnují slopestyle (trať s umělými překážkami), halfpipe (U-rampa) a Big air (skoky). V každé jde o kombinaci techniky, stylu a originality.

Českou hvězdou freestyle disciplín je Šárka Pančochová (zejména ve slopestylu a Big Airu).

Šárka Pančochová

Výsledky

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Existovaly snazší varianty, ale je dobře, že to dopadlo zrovna takhle. Pokud fotbalová reprezentace něco opravdu potřebuje, tak ověřit si, na co skutečně má. Jestli na mistrovství světa, které příští...

21. listopadu 2025  7:17

Euforie v jednu ráno. Němci dokonali obrat v Davis Cupu díky napínavé čtyřhře

Němečtí tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.

V rozhodující třetí sadě čtyřhry se přetahovali dlouhých 78 minut, celkem došlo hned na osm mečbolů. A nakonec postup do semifinále Davis Cupu po nervy drásajícím tiebreaku slavili němečtí tenisté....

21. listopadu 2025  1:28

