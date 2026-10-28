Kalendář a program SP ve snowboardingu
Sezona Světového poháru ve snowboardingu potrvá od konce listopadu 2026 do začátku dubna 2027. Závody se uskuteční v Evropě, Asii i Severní Americe. Jedním z vrcholů ročníku bude mistrovství světa, které na přelomu února a března přivítá rakouský Montafon. Závodníci zde budou bojovat o medaile v jednotlivých disciplínách.
|Datum
|Místo
|Disciplíny
|Vítězové
|28.–29.11.2026
|Snow Ruyi (CHN)
|PGS, smíšený TÝM
|5.–6.12.2026
|Mylin (CHN)
|PGS
|12.12.2026
|Cortina d’Ampezzo (ITA)
|PGS
|17.12.2026
|Carezza (ITA)
|PGS
|19.12.2026
|Davos (SUI)
|PSL
|9.1.2027
|Scuol (SUI)
|PGS
|16.–17.1.2027
|Bansko (BUL)
|PGS
|23.1.2027
|Rogla (SLO)
|PGS
|26.–27.1.2027
|Bad Gastein (AUT)
|PSL, TÝM
|30.1.2027
|Ratschings (ITA)
|PSL
|27.–28.2.2027
|Krynica (POL)
|PGS
|7.–10.3.2027
|Montafon (AUT) – MS
|PGS, PSL, TÝM
|20.–21.3.2027
|Winterberg (GER)
|PSL, TÝM
* PSG (paralelní obří slalom), PSL (paralelní slalom)
|Datum
|Místo
|Disciplíny
|Vítězové
|11.–13.12.2026
|Cervinia (ITA)
|SBX
|15.–17.1.2027
|Secret Garden (CHN)
|SBX
|12.–14.2.2027
|Jahorina (BIH)
|SBX
|19.–21.2.2027
|Erzurum (TUR)
|SBX
|19.–21.3.2027
|Montafon (AUT) – MS
|SBX, SBX-T
|26.–28.3.2027
|Mt. Sainte-Anne (CAN)
|SBX
|Datum
|Místo
|Disciplíny
|Vítězové
|28.11.2026
|Innsbruck (AUT)
|BA
|5.12.2026
|Peking (CHN)
|BA
|11.12.2026
|Secret Garden (CHN)
|HP
|13.12.2026
|Breckenridge (USA)
|SS
|19.12.2026
|Copper Mountain (USA)
|HP
|9.1.2027
|Kreischberg (AUT)
|BA
|15.–16.1.2027
|Laax (SUI)
|SS, HP
|21.1.2027
|Tignes (FRA)
|BA
|18.2.2027
|Calgary (CAN)
|HP
|27.–28.2.2027
|Aspen (USA)
|HP, SS
|8.–19.3.2027
|Montafon (AUT) – MS
|HP, BA, SS
|3.–4.4.2027
|Silvaplana (SUI)
|HP, SS
*BA (Big Air), HP (Halfpipe), SS (Slopestyle)
Specifika disciplín a Češi
Světový pohár ve snowboardingu zahrnuje tři hlavní odvětví, která se liší charakterem tratí, pravidly i způsobem hodnocení. Ve všech mají své zastoupení také čeští závodníci.
Alpský snowboarding (Paralelní slalom a obří slalom)
V paralelních disciplínách závodí dva jezdci současně na sousedních tratích. Po kvalifikaci následují vyřazovací jízdy, v nichž rozhoduje rychlost, přesnost průjezdu branek a technika zatáčení.
- Češi v akci: Ester Ledecká, dvojnásobná olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu, a Zuzana Maděrová, která ve stejné disciplíně získala olympijské zlato v roce 2026.
Snowboardcross (SBX)
Ve snowboardcrossu závodí několik jezdců současně na trati se skoky, terénními vlnami a klopenými zatáčkami. O výsledku rozhoduje rychlost, technika jízdy i schopnost reagovat na soupeře a měnící se situaci na trati.
- Češi v akci: Zlatá a bronzová olympijská medailistka Eva Adamczyková. V mužské kategorii jsou pravidelnými účastníky elitního seriálu Kryštof Choura a Radek Houser.
Freestyle (Park & Pipe)
Freestylový snowboarding zahrnuje tři disciplíny: Big Air (triky na velkém skoku), Slopestyle (jízda přes sérii skoků a překážek) a Halfpipe (triky v U-rampě). O pořadí rozhodují známky rozhodčích, kteří hodnotí zejména obtížnost, provedení, rozmanitost a styl triků.
- Češi v akci: Jakub Hroneš a Laura Záveská.
Kde sledovat SP ve snowboardingu 2026/2027
Přenosy vybraných závodů Světového poháru ve snowboardingu nabízí ČT sport a ČT sport Plus. Další závody lze sledovat na sportovních kanálech Eurosportu.