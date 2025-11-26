Program závodů SP v klasickém lyžování
|Datum
|Místo konání
|Disciplíny
|28.–30. 11. 2025
|Ruka (Finsko)
|10 km interval start klasicky, sprint klasicky, 20 km hromadný start volně
|5.–7. 12. 2025
|Trondheim (Norsko)
|10 km volně (individuál), sprint klasicky, 20 km skiatlon
|12.–14. 12. 2025
|Davos (Švýcarsko)
|Týmový sprint volně, sprint volně, 10 km individuálně volně
|28.12. 2025 – 4.1. 2026
|Toblach / Val di Fiemme (Itálie)
|Sprint volně, 10 km individuál klasicky, 5 km volně (Heat Mass Start), 15/20 km klasický stíhací závod (pursuit), sprint klasicky, závěrečný výstup / hromadný start volně (finále)
|17.–18. 1. 2026
|Oberhof (Německo)
|Sprint volně, 10 km individuál klasicky
|23.–25. 1. 2026
|Goms (Švýcarsko)
|Týmový sprint volně, sprint klasicky, 20 km hromadný start klasicky
|7.–22. 2. 2026
|ZOH 2026 – Milano/Cortina (Itálie)
|Klasické i volné disciplíny v olympijském formátu
|28. 2. – 1. 3. 2026
|Falun (Švédsko)
|Sprint volně, 20 km skiatlon
|7.–8. 3. 2026
|Lahti (Finsko)
|Sprint volně, 10 km individuál volně
|12. 3. 2026
|Drammen (Norsko)
|Sprint klasicky
|14. 3. 2026
|Oslo (Norsko)
|50 km hromadný start volně (pro muže i ženy)
|20.–22. 3. 2026
|Lake Placid (USA)
|10 km individuál klasicky, sprint volně, 20 km hromadný start volně
- Světový pohár v sezoně 2025/26 zavítá do sedmi zemí v Evropě, do USA se přesune až na závěr.
- Na seznamu chybí česká zastávka v Novém Městě na Moravě, která byla zrušena kvůli nedostatku financí.
- Populární Tour de Ski se bude konat pouze v Itálii.
- V období Zimních olympijských her 2026 má Světový pohár pauzu.
Kde sledovat SP v běžeckém lyžování 2025/26
Přímé přenosy ze závodů Světového poháru v běhu na lyžích naladíte tradičně na na stanicích ČT Sport a Eurosport.
Česká reprezentace v běžeckém lyžování 2025/26
|Muži
|Ženy
|Matyáš Bauer
|Barbora Antošová
|Ondřej Černý
|Tereza Beranová
|Adam Fellner
|Barbora Havlíčková
|Michal Novák
|Kateřina Janatová
|Luděk Šeller
|Jiří Tuž
Výsledky SP v sezoně 2024/25
V loňské sezoně Světového poháru si vedla výborně Kateřina Janatová. V konečném pořadí obsadila šesté místo a postarala se o nejlepší český ženský výsledek od roku 2007, kdy Kateřina Neumannová obsadila třetí příčku.
Mezi českými muži byl nejlepší Michal Novák, který v celkovém pořadí skončil pětadvacátý.
|Muži
|Body
|Ženy
|Body
|1. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR)
|2200
|1. Jessie Diggins (USA)
|2197
|2. Edvin Anger (SWE)
|1731
|2. Victoria Carl (GER)
|1827
|3. Erik Valnes (NOR)
|1530
|3. Kerttu Niskanen (FIN)
|1692
|25. Michal Novák (CZE)
|555
|6. Kateřina Janatová (CZE)
|1347
|67. Ondřej Černý (CZE)
|265
|57. Barbora Havlíčková (CZE)
|270
|84. Jiří Tuž (CZE)
|181
|65. Barbora Antošová (CZE)
|206
|99. Adam Fellner (CZE)
|137
|103. Tereza Beranová (CZE)
|74
|109. Luděk Šeller (CZE)
|111
|159. Anna Marie Jaklová (CZE)
|12
|120. Matyáš Bauer (CZE)
|87
|166. Anna Milerska (CZE)
|10
|150. Tomáš Dufek (CZE)
|37