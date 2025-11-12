- Seriál byl založen v roce 2011. Jeho prvním vítězem v kategorii jednotlivců se stal Stanislav Řezáč.
- Většina tratí má délku mezi 50 až 90 km, všechno se běží klasickou technikou.
- Amatéři i profesionálové vyrážejí ze stejné startovní čáry – rozdíl je v kategoriích.
- V průběhu let se seriál rozšířil napříč Evropou (Švédsko, Itálie, Česko, Norsko atd.).
- Nejprestižnější závody v seriálu se nazývají Grand Classics a patří sem Marcialonga (Itálie), Jizerská padesátka (Česko), Vasův běh (Švédsko) a Birkebeinerrennet (Norsko).
Kalendář Ski Classics 2025/2026
|#
|Datum
|Závod
|Místo
|Vzdálenost
|Vítěz
|1
|13. prosince 2025
|Týmová časovka Bad Gastein
|Sportgastein, Rakousko
|7 km
|2
|14. prosince 2025
|Kritérium Bad Gastein
|Sportgastein, Rakousko
|36 km
|3
|17. ledna 2026
|Engadin La Diagonela
|Pontresina – Zuoz, Švýcarsko
|55 km
|4
|25. ledna 2026
|Marcialonga
|Moena – Cavalese, Itálie
|70 km
|5
|30. ledna 2026
|Bedřichovský sprint
|Bedřichov, Česká republika
|1,5 km
|6
|1. února 2026
|Jizerská 50
|Bedřichov, Česká republika
|50 km
|7
|1. března 2026
|Vasův běh
|Sälen – Mora, Švédsko
|90 km
|8
|7. března 2026
|Grönklitt 50 km (ženy – časovka)
|Orsa Grönklitt, Švédsko
|50 km
|9
|8. března 2026
|Grönklitt 50 km (muži – časovka)
|Orsa Grönklitt, Švédsko
|50 km
|10
|14. března 2026
|Birkebeinerrennet
|Rena – Lillehammer, Norsko
|54 km
|11
|21. března 2026
|Marcialonga Bodø
|Bodø, Norsko
|50 km
|12
|28. března 2026
|Reistadløpet
|Setermoen – Bardufoss, Norsko
|46 km
|13
|29. března 2026
|Finále – Summit 2 Senja
|Bardufoss – Finnsnes, Norsko
|60 km
Češi ve Ski Classics
Výrazných úspěchů v seriálu Ski Classics dosáhli i čeští běžci. Legendou je Stanislav Řezáč. Trojnásobný vítěz Jizerské padesátky, vítěz slavného závodu Marcialonga (2005) i stříbrný a čtyřikrát bronzový ve Vasově běhu.
Řezač je stále aktivním běžcem, ale v 52 letech už startuje jen ve vybraných závodech. Z ostatních Čechů jsou na seznamu pro sezonu 2025/26 i Fabián Štoček, Petr Kolaja, Aleš Bohatý, Jáchym Poul, Jakub Bečvář, Rudolf Dohnal a Václav Sedláček.
Mezi ženami v minulých letech zářila Kateřina Smutná, která ukončila kariéru v roce 2021. Z aktivních českých závodnic je jedničkou Sandra Schützová. Na seznamu pro následující sezonu jsou i Tereza Hujerová , Eliška Šibravová a Anna Marie Hejná.
Bodování v seriálu Ski Classics
Vítěz prestižních Grand Classics závodů získá 500 bodů. Menší Pro Tour podniky přinášejí vítězi zpravidla 200 nebo 300 bodů. Soutěží se nejen o celkové vítězství (Champion), ale i v kategoriích jako Sprint, Climb nebo Youth. Bodovat lze jen tehdy, když závodník dojede do cíle.
Kde sledovat seriál Ski Classics živě
Závody seriálu ze Ski Classics naladíte ve vysílání České televize na sportovním kanálu ČT sport, případně na webové platformě ČT sport Plus.
Pořadí Ski Classics v loňské sezoně:
|MUŽI
|Body
|ŽENY
|Body
|1. Bruvoll (Norsko)
|3050
|1. Alnaesová (Norsko)
|4040
|2. Tjelle (Norsko)
|2906
|2. Fletenová (Norsko)
|4009
|3. A. Hoel (Norsko)
|2882
|3. Nilssonová (Švédsko)
|3460
|4. J. Hoel (Norsko)
|2738
|4. Larssonová (Švédsko)
|3241
|5. Nygaard (Norsko)
|2700
|5. S. Slindová (Norsko)
|3025
|…
|…
|…
|…
|41. Štoček (Česko)
|930
|12. Hujerová (Česko)
|1845
|50. V. Sedláček (Česko)
|615
|13. Schützová (Česko)
|1779
|62. Šrail (Česko)
|377
|28. Hejná (Česko)
|926
|78. Bohatý (Česko)
|209
|32. Grohová (Česko)
|796
|131. Martan (Česko)
|50
|–