Ski Classic 2025/26: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Autor:
  16:07
Jednou z atraktivních zimních sportovních akcí je tradiční soupeření v závodech Ski Classics. Je to mezinárodní seriál dlouhých běhů na lyžích klasickou technikou. Zahrnuje profesionální týmy i amatérské účastníky. V sezoně 2025/26 odstartuje 13. prosince a skončí 29. března. V přehledném textu najdete program závodů i další zajímavosti.

Momentka z Jizerské 50 | foto: Ota Bartovský, MAFRA

  • Seriál byl založen v roce 2011. Jeho prvním vítězem v kategorii jednotlivců se stal Stanislav Řezáč.
  • Většina tratí má délku mezi 50 až 90 km, všechno se běží klasickou technikou.
  • Amatéři i profesionálové vyrážejí ze stejné startovní čáry – rozdíl je v kategoriích.
  • V průběhu let se seriál rozšířil napříč Evropou (Švédsko, Itálie, Česko, Norsko atd.).
  • Nejprestižnější závody v seriálu se nazývají Grand Classics a patří sem Marcialonga (Itálie), Jizerská padesátka (Česko), Vasův běh (Švédsko) a Birkebeinerrennet (Norsko).

Kalendář Ski Classics 2025/2026

#DatumZávodMístoVzdálenostVítěz
113. prosince 2025Týmová časovka Bad GasteinSportgastein, Rakousko7 km
214. prosince 2025Kritérium Bad GasteinSportgastein, Rakousko36 km
317. ledna 2026Engadin La DiagonelaPontresina – Zuoz, Švýcarsko55 km
425. ledna 2026MarcialongaMoena – Cavalese, Itálie70 km
530. ledna 2026Bedřichovský sprintBedřichov, Česká republika1,5 km
61. února 2026Jizerská 50Bedřichov, Česká republika50 km
71. března 2026Vasův běhSälen – Mora, Švédsko90 km
87. března 2026Grönklitt 50 km (ženy – časovka)Orsa Grönklitt, Švédsko50 km
98. března 2026Grönklitt 50 km (muži – časovka)Orsa Grönklitt, Švédsko50 km
1014. března 2026BirkebeinerrennetRena – Lillehammer, Norsko54 km
1121. března 2026Marcialonga BodøBodø, Norsko50 km
1228. března 2026ReistadløpetSetermoen – Bardufoss, Norsko46 km
1329. března 2026Finále – Summit 2 SenjaBardufoss – Finnsnes, Norsko60 km

Češi ve Ski Classics

Výrazných úspěchů v seriálu Ski Classics dosáhli i čeští běžci. Legendou je Stanislav Řezáč. Trojnásobný vítěz Jizerské padesátky, vítěz slavného závodu Marcialonga (2005) i stříbrný a čtyřikrát bronzový ve Vasově běhu.

Řezač je stále aktivním běžcem, ale v 52 letech už startuje jen ve vybraných závodech. Z ostatních Čechů jsou na seznamu pro sezonu 2025/26 i Fabián Štoček, Petr Kolaja, Aleš Bohatý, Jáchym Poul, Jakub Bečvář, Rudolf Dohnal a Václav Sedláček.

Mezi ženami v minulých letech zářila Kateřina Smutná, která ukončila kariéru v roce 2021. Z aktivních českých závodnic je jedničkou Sandra Schützová. Na seznamu pro následující sezonu jsou i Tereza Hujerová , Eliška Šibravová a Anna Marie Hejná.

CÍL. Sandra Schützová slaví triumf v Jizerské padesátce.

Bodování v seriálu Ski Classics

Vítěz prestižních Grand Classics závodů získá 500 bodů. Menší Pro Tour podniky přinášejí vítězi zpravidla 200 nebo 300 bodů. Soutěží se nejen o celkové vítězství (Champion), ale i v kategoriích jako Sprint, Climb nebo Youth. Bodovat lze jen tehdy, když závodník dojede do cíle.

Kde sledovat seriál Ski Classics živě

Závody seriálu ze Ski Classics naladíte ve vysílání České televize na sportovním kanálu ČT sport, případně na webové platformě ČT sport Plus.

Pořadí Ski Classics v loňské sezoně:

MUŽIBodyŽENYBody
1. Bruvoll (Norsko)30501. Alnaesová (Norsko)4040
2. Tjelle (Norsko)29062. Fletenová (Norsko)4009
3. A. Hoel (Norsko)28823. Nilssonová (Švédsko)3460
4. J. Hoel (Norsko)27384. Larssonová (Švédsko)3241
5. Nygaard (Norsko)27005. S. Slindová (Norsko)3025
41. Štoček (Česko)93012. Hujerová (Česko)1845
50. V. Sedláček (Česko)61513. Schützová (Česko)1779
62. Šrail (Česko)37728. Hejná (Česko)926
78. Bohatý (Česko)20932. Grohová (Česko)796
131. Martan (Česko)50
Vstoupit do diskuse
Témata: Ski Classics
Výsledky

Ski Classic 2025/26: program, výsledky, Češi, kde sledovat

