Pátý boss. Předsedou lyžařské federace FIS je švédský miliardář Eliasch

Devětapadesátiletý Eliasch, který je šéfem lyžařské firmy Head, dostal už v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů.

Dalšími kandidáty byli prezident Švédského olympijského výboru Mats Arjes, bývalý švýcarský lyžař Urs Lehmann a někdejší britská lyžařka a bývalá generální sekretářka FIS Sarah Lewisová.

FIS měla od svého založení v roce 1924 pouze čtyři prezidenty. Švéd Ivar Holmquist vedl federaci do roku 1934, poté následovali Nor Nicolai Ramm Östgaard (do roku 1951) a Švýcar Marc Hodler, jehož v roce 1998 nahradil Kasper.