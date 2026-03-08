Předposlední slalom sezony SP vyhrál o setinu sekundy McGrath

  14:11
Předposlední slalom sezony Světového poháru vyhrál v Kranjské Goře norský lyžař Atle Lie McGrath o setinu sekundy před krajanem Henrikem Kristoffersenem a útočí na malý glóbus. Závod na sjezdovce Podkoren 3 byl mimořádně vyrovnaný, nejlepších šest slalomářů se vešlo do 12 setin a elitní desítka do půlsekundy.

Norský lyžař Atle Lie McGrath po triumfu ve slalomu v v Kranjské Goře. | foto: AP

McGrath si vítězstvím alespoň částečně vynahradil zklamání z olympijských her. Před třemi týdny v Bormiu při útoku na zlato po vedení v prvním kole v druhé jízdě vypadl a jeho záběry, jak se jde uklidnit do lesa, se staly hitem sociálních sítí.

Nejrychlejší první jízdu předvedl americký rodák i dnes ve Slovinsku. Tentokrát se ale do cíle druhého kola dostal a udržel těsně vedení před Kristoffersenem, jehož výborná druhá jízda vynesla ze čtvrté pozice na druhou. Třetí skončil s odstupem pouhých čtyř setin vítěz sobotního obřího slalomu Lucas Pinheiro Braathen, který byl po prvním kole druhý.

Brazilský reprezentant a bývalý týmový kolega svých dnešních přemožitelů ztrácí před posledním slalomem sezony na finále SP v Hafjellu na vedoucího McGratha 41 bodů. Teoretickou šanci na malý glóbus mají ještě dnes šestý Francouz Clément Noël s odstupem 77 bodů a Kristoffersen se ztrátou 99 bodů.

První slalom po triumfu v Bormiu nevyšel olympijskému šampionovi Loicu Meillardovi ze Švýcarska, jenž v úvodním kole vypadl.

SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):

Muži - slalom: 1. McGrath 1:38,85 (48,23+50,62), 2. Kristoffersen (oba Nor.) -0,01 (48,79+50,07), 3. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,04 (48,40+50,49), 4. Matt (Rak.) -0,06 (49,14+49,77), 5. Strasser (Něm.) -0,09 (49,16+49,78), 6. Noël (Fr.) -0,12 (49,01+49,96).
Průběžné pořadí slalomu (po 10 z 11 závodů): 1. McGrath 552, 2. Pinheiro Braathen 511, 3. Noël 475, 4. Kristoffersen 453, 5. Haugan (Nor.) 399, 6. Rassat (Fr.) 387.
Průběžné pořadí SP (po 31 z 38 závodů): 1. Odermatt (Nor.) 1530, 2. Pinheiro Braathen 958, 3. McGrath 844, 4. Kristoffersen 771, 5. Meillard 763, 6. Von Allmen (oba Švýc.) 664, ...41. Zabystřan (ČR) 168.

