Předposlední slalom sezony SP vyhrál o setinu sekundy McGrath

McGrath si vítězstvím alespoň částečně vynahradil zklamání z olympijských her. Před třemi týdny v Bormiu při útoku na zlato po vedení v prvním kole v druhé jízdě vypadl a jeho záběry, jak se jde uklidnit do lesa, se staly hitem sociálních sítí.
Nejrychlejší první jízdu předvedl americký rodák i dnes ve Slovinsku. Tentokrát se ale do cíle druhého kola dostal a udržel těsně vedení před Kristoffersenem, jehož výborná druhá jízda vynesla ze čtvrté pozice na druhou. Třetí skončil s odstupem pouhých čtyř setin vítěz sobotního obřího slalomu Lucas Pinheiro Braathen, který byl po prvním kole druhý.
Brazilský reprezentant a bývalý týmový kolega svých dnešních přemožitelů ztrácí před posledním slalomem sezony na finále SP v Hafjellu na vedoucího McGratha 41 bodů. Teoretickou šanci na malý glóbus mají ještě dnes šestý Francouz Clément Noël s odstupem 77 bodů a Kristoffersen se ztrátou 99 bodů.
První slalom po triumfu v Bormiu nevyšel olympijskému šampionovi Loicu Meillardovi ze Švýcarska, jenž v úvodním kole vypadl.
SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):
Muži - slalom: 1. McGrath 1:38,85 (48,23+50,62), 2. Kristoffersen (oba Nor.) -0,01 (48,79+50,07), 3. Pinheiro Braathen (Braz.) -0,04 (48,40+50,49), 4. Matt (Rak.) -0,06 (49,14+49,77), 5. Strasser (Něm.) -0,09 (49,16+49,78), 6. Noël (Fr.) -0,12 (49,01+49,96).