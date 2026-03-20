Povedený trénink před posledním sjezdem sezony. Ledecká byla v Kvitfjellu čtvrtá

Před finále SP vede hodnocení sjezdu Italka Laura Pirovanová, jež vyhrála na začátku března oba závody ve Val di Fassa. V pátečním tréninku obsadila 14. místo. Ledecká je v pořadí disciplíny patnáctá.
Němka Emma Aicherová, jež bude v Norsku soupeřit s americkou specialistkou na technické disciplíny Mikaelou Shiffrinovou o velký křišťálový glóbus, dokončila druhý trénink na 18. pozici. V hodnocení sjezdu ztrácí na Pirovanovou 28 bodů.
V celkové klasifikaci seriálu vede Shiffrinová před Aicherovou o 140 bodů. Němka však v Kvitfjellu absolvuje všechny čtyři starty, americká hvězda sjezd nepojede.