Povedený trénink před posledním sjezdem sezony. Ledecká byla v Kvitfjellu čtvrtá

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká si ve druhém tréninku na poslední sjezd sezony Světového poháru v norském Kvitfjellu polepšila a zajela čtvrtý čas. Před sobotním závodem byla nejrychlejší domácí Marte Monsenová, česká reprezentantka na ni ztratila 42 setin sekundy. Ve čtvrtečním prvním oficiálním tréninku skončila desátá.
Ester Ledecká při druhém tréninku na sjezd v Kvitfjellu | foto: AP

Před finále SP vede hodnocení sjezdu Italka Laura Pirovanová, jež vyhrála na začátku března oba závody ve Val di Fassa. V pátečním tréninku obsadila 14. místo. Ledecká je v pořadí disciplíny patnáctá.

Němka Emma Aicherová, jež bude v Norsku soupeřit s americkou specialistkou na technické disciplíny Mikaelou Shiffrinovou o velký křišťálový glóbus, dokončila druhý trénink na 18. pozici. V hodnocení sjezdu ztrácí na Pirovanovou 28 bodů.

V celkové klasifikaci seriálu vede Shiffrinová před Aicherovou o 140 bodů. Němka však v Kvitfjellu absolvuje všechny čtyři starty, americká hvězda sjezd nepojede.

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Začalo halové MS. Manuel byla v rozbězích nejrychlejší ze všech, postoupil i Horák

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

V polské Toruni odstartovalo halové mistrovství světa v atletice. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel vyhrála svůj rozběh a postoupila do večerního semifinále, stejně si vedl i čtvrtkař Tomáš Horák....

20. března 2026  14:10

Halové MS v atletice 2026: program, výsledky, kdy jdou do akce Češi?

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v rozběhu halového MS v Toruni

Atletický vrchol letošní halové sezony míří do Polska. V Toruni se od 20. do 22. března koná mistrovství světa, kterého se účastní i početná česká výprava. Program závodů, výsledky, českou nominaci i...

20. března 2026  14:08

Darida vysvětluje návrat: Názory okolí? Padesát na padesát. Já chci týmu pomoct

Reprezentační kapitán Vladimír Darida vybíhá na rozcvičku před utkáním se...

První, co mu reprezentační manažer Pavel Nedvěd na společné schůzce řekl, bylo: „I já jsem se do národního týmu vrátil.“ Už je to přes dvacet let. Před baráží o mistrovství světa v Německu, kam se...

20. března 2026  13:37

O historický počin proti Rytasu Vilnius. Nymburk ví los pro čtvrtfinále Ligy mistrů

Nymburští basketbalisté slaví výhru na palubovce Gran Canarie.

Basketbalisté Nymburka se ve čtvrtfinále Ligy mistrů utkají s Rytasem Vilnius. Rozhodl o tom páteční los v Badaloně, kde se bude hrát od 7. do 9. května Final Four. Zbývající čtvrtfinálové dvojice...

20. března 2026  13:31

Součet jedna a půl miliardy korun. Kolik vydělaly české kluby v pohárech

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Sparťanští fotbalisté k podzimním výdělkům z pohárové Evropy na jaře na bonusech a prémiích nepřidali ani korunu. Dvě porážky s Alkmaarem a sbohem. Olomouc, která rovněž vypadla v osmifinále...

Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

Brněnský Tomáš Zohorna slaví gól proti Pardubicím.

Do konce zápasu chybělo lehce přes devět minut, skóre hovořilo 7:3 jednoznačně ve prospěch Pardubic. I přesto se brněnský útočník Tomáš Zohorna nechal vyprovokovat. Soupeře udeřil hlavou, utkání pro...

20. března 2026  13:13

Hradecký kapitán Pláněk: Osudový Třinec? Věřím, že ho konečně porazíme

Akce před brankou Hradce Králové, zleva Filip Sandberg z Liberce, Martin Pláněk...

Loni sice jejich soupeř vypadl už ve čtvrtfinále, tedy o kolo dříve než oni, a v letošní sezoně skončil v základní části až za nimi, ale přesto Třinec vzbuzuje před pátečním startem čtvrtfinále play...

20. března 2026  12:28

Už o sobě nepochybuju. Dvacet nej Terezy Voborníkové z její průlomové sezony

Premium
Tereza Voborníková slaví 5. místo v závodě s hromadným startem v Kontiolahti.

Že meteorologové hlásili na takřka celý týden sluníčko? Zapomeňte. Platilo totiž: mlha přede mnou, mlha za mnou. Viditelnost pět metrů. Úterní i středeční tréninky na střelnici zrušené, závodní tratě...

20. března 2026

Trest za fotku s dubajským emírem. Kanonýra Íránu vyloučili z reprezentace

Velšský brankář Wayne Hennessey zblízka zasahuje proti šanci Sardára Azmúna z...

Jeden z nejlepších íránských fotbalistů Sardár Azmún byl vyloučen z reprezentace, protože se prý zachoval neloajálně vůči režimu v zemi. Informovala o tom íránská tisková agentura Fars. Bývalý...

20. března 2026  11:45

Leerdamová vyrazila na lyže v luxusní kombinéze. Obdiv sklidila i od Vonnové

Olympijská vítězka Jutta Leerdamová si po sezoně dopřává odpočinek na horách....

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová si po náročné sezoně dopřává odpočinek na horách. Olympijská vítězka vyrazila s rodinou na lyžařskou dovolenou do francouzských Alp, odkud se pochlubila...

20. března 2026  11:40

Sparta si chtěla v Evropě zachránit rozpačitou sezonu, místo toho vybuchla

Zklamání Sparťanů po porážce s Alkmaarem v osmifinále Konferenční ligy.

Uvěřili jste na chvíli, že to může vyjít? Že fotbalová Sparta může jít v Konferenční lize daleko? Třeba až do finále, jak si vysnila? Znělo to lákavě. Dokud ve čtvrtek nepřišlo vystřízlivění. Drsné a...

20. března 2026  11:35

