„Těším se,“ vyhlížela start sezony v pátek na tiskové konferenci. „Uvědomuju si, že mě čeká jiná zima než dřív. Ale beru ji jako výzvu. Odvedla jsem maximum, aby moje výkony byly stejně povedené, nebo ještě lepší.“
Od jejího vítězství v paralelním obřím slalomu na olympijských hrách v Itálii uplynulo už víc než devět měsíců. Po sportovním svátku ještě absolvovala šest závodů elitního seriálu, v nichž skončila dvakrát druhá.
Na začátku června si došla pro celkové vítězství v anketě Král bílé stopy a na konci října převzala i cenu pro nejlepšího armádního sportovce roku.
Do toho na jaře stihla dovolenou ve Františkových Lázních, v létě se začala chystat na novou sezonu.
A při tom všem poznává, jak nejcennější zlato světa dokáže změnit život. Právě proto ta slova, že ji čeká jiná sezona, než byla zvyklá.
Lidé ji poznávají na ulicích, nabobtnaly jí mediální a marketingové povinnosti a narostl tlak i očekávání. Neustále u svého jména slyší dodatek „olympijská vítězka“.
|
Olympijská vítězka Maděrová se projela na oblíbeném ledovci. Zamrzelo ji, že ubyl
Vyprávěla, jak se během tréninků na Kaunertalu, oblíbeném mezi českými lyžaři a snowboardisty, mezi každou jízdou s někým fotila a podepisovala helmy, rukavice či hůlky.
„Prostě všechno, co šlo. Nebo se mnou děti chtěly jezdit na vleku. Bylo hezké, jak se ptaly: Máte volno příští jízdu? Většinou už jsem teda byla zabookovaná na dvanáct jízd dopředu... Tak jsem se smála: Možná spíš zítra?“ ohlížela se třiadvacetiletá Maděrová.
Komunikaci řídila ségra
I takovou pozornost zkrátka přináší olympijský titul.
„Ze začátku vám to přijde zvláštní,“ vzpomínala na tiskové konferenci vedle sedící snowboardcrossařka Eva Adamczyková na zisk zlata v Soči 2014. „Ale jak neustále slyšíte, že jste olympijská šampionka, tak si zvyknete. Jde o něco podobného, jako když se mě lidi ptali, co říkám na nové příjmení. V mé profesi mě příjmením oslovují tak často, že jsem si ho osvojila rychle.“
Mnohem složitější pro ni tehdy bylo spíš znovu získat zápal pro závodění. „První sezona po Soči byla strašná. Už zbytek olympijské zimy jsem protrpěla a pak se to táhlo. Ztratila jsem chuť jezdit. Ale Zuzka vypadá, že je na tom mnohem lépe než já a chuť má. Takže jí ani nemám co doporučit,“ zasmála se Adamczyková, která ale zalíbení ve sportu zase nalezla a v Pchjongčchangu 2018 přidala do sbírky bronz a letos v Livignu stříbro.
Maděrová skutečně působí, že ji vysněný triumf o motivaci nepřipravil. A že ji nesvazuje ani nová role, kdy se od ní čekají další úspěchy.
Při rozhovoru se smála, bylo znát, jak se těší, až se celý bílý kolotoč zase roztočí. „Před každou sezonou se řeší nějaké věci, se kterými je potřeba se vyrovnat. Minulý rok se zase mluvilo o tom, že přijde olympiáda, na kterou se čtyři roky připravuju. Dost se to podobá a takovou tíhu necítím,“ prohodila.
„Myslím, že jsem připravená. A že když tak lidi pochopí, že nejsme roboti a stejně jako každý máme lepší, ale i horší dny. Přípravě jsem dala maximum a na sto procent vždy půjdu i do závodů.“
Aby tomu tak bylo, zvládat povinnosti spojené s olympijským triumfem jí pomáhala sestra Anna.
„To ona všechno řídila a snažila se skloubit, aby byl trénink na prvním místě,“ děkovala.
|
Královna Maděrová: Povinnosti šampionky zvládám skloubit, stihla jsem i odpočinek
Krátce po hrách jí svěřila veškerou komunikaci s vnějším světem. Nastavily režim, který vypadal třeba tak, že tři dny vyhradily čistě jen na trénink, načež další tři dny patřily vedlejším aktivitám. A že jich bylo.
Kolik měla žádostí o velký rozhovor? Ani odhadovat nedokáže.
Kolikrát musela na krk navlékat zlatou medaili a ukazovat ji na odiv?
„Tak třicetkrát?“ odhaduje. „Byla jsem na pár školách, rozhovorech v televizích a jiných besedách. Třeba v mé rodné vesnici a dalších místech, která zaujímají v mém životě důležité místo.“
Tým se rozrostl
Od září už sestra všem zájemcům nicméně oznamovala: Bohužel, na další aktivity už nemáme prostor, musíme směřovat o krok dál.
„Ségra věděla, že soustředění jsou svatá, takže na nich jsme už všechno omezily. Od září jsem byla jen na vyhlášení Armádního sportovce roku a další mediální výstup mám až teď,“ vyprávěla v pátek Maděrová.
I díky tomu věří, že je na novou sezonu připravená. Kromě dvanácti zastávek Světového poháru vyhlíží i březnové mistrovství světa v Montafonu, kde by svou sbírku chtěla doplnit o další medaili.
V srpnu ji sice potrápilo zranění a kvůli problémům v dolní polovině těla na tři týdny vypadla z tréninku. „Ale před dvěma lety jsem v přípravě řešila problémy s kyčlí, takže jsme zažili ještě horší věci. Teď už se cítím stoprocentně,“ kývla.
Taky se musela jako všichni její kolegové vyrovnávat s nedostatkem sněhu a zavřenými ledovci. Podstatnou část přípravy proto absolvovala v hale v Belgii. Ovšem ani tohle za závažný problém nepovažuje.
Naopak si pochvaluje, že díky novým sponzorským smlouvám si mohla dovolit rozšířit tým a přibyla do něj fyzioterapeutka, která s ní bude cestovat i po všech nadcházejících závodech.
Jinak personální složení ani materiál neměnila. „Jsem spokojená. Když něco funguje, tak to není třeba,“ má jasno.
A že její cesta funguje, už nemusí po minulé sezoně nikomu dokazovat.