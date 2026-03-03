„Vypadá, že to zvládá skvěle, což jí moc přeju,“ prohlásila hvězdná snowboardcrossařka o čerstvé vítězce paralelního obřího slalomu. Obě se sešly na pondělní tiskové konferenci lyžařského svazu.
„Já tak možná po Soči taky vypadala, ale v poolympijské sezoně, kdy byly snad jen dva závody Světového poháru, tak jsem ani jeden nejela. Byla jsem jen na mistrovství světa a X Games a na zbytek jsem se vyprdla. Prostě jsem nedokázala jezdit a nebavilo mě to,“ vzpomíná.
Nicméně s humbukem se postupně dokázala vypořádat a na hrách v Pchjongčchangu 2018 získala bronz a před necelými třemi týdny v Livignu zkompletovala sbírku stříbrem.
„A jedu pořád v podobných kolejích. Mám sice víc rozhovorů a nějakých povinností, ale život se mi nezměnil,“ popisuje. Na rozdíl od Maděrové, která líčila, že si po hrách ani nemohla v klidu dojít do restaurace, protože ji lidé neustále žádali o fotku či podpis.
Dvaatřicetiletá Adamczyková se v aktuální sezoně vrátila k závodění po porodu, motivovala ji právě vidina her v Itálii, na nichž uspěla. A o tom, jestli bude pokračovat dál, ještě pořádně nepřemýšlela.
„Teď jsme měli doma náročné období, já byla na soustředění na Dolní Moravě, Marek (manžel) začal pracovat, takže se doma dost míjíme. Nechávám si to až po sezoně, až budeme v klidu na dovolené, aby na to člověk měl příčetný úsudek.“
Jisté je, že vynechá první poolympijskou zastávku Světového poháru v tureckém Erzurumu, kde se bude závodit v závěru týdne.
„Tyhle věci jsme plánovali už před olympiádou, asi v půlce ledna,“ vysvětluje. „Jelen (trenér Marek Jelínek) se mě ptal, co zbytek sezony po olympiádě. Říkáte si, že kdyby se vám olympiáda povedla, tak se na zbytek klidně vyprdnete, ale když ne, tak si zase chcete spravit chuť. Každopádně jsem rovnou říkala, že do Turecka se mi nechce, kvůli rodině jsem se rozhodla takhle.“
Česká výprava se tam chystá, přestože Turecko sousedí s Íránem, ve kterém se momentálně válčí.
„Američanům to nedoporučili, takže to je na jejich rozhodnutí, a Italové a Kanaďani mají od svých federací dokonce zakázáno tam jet. Ale přišlo oficiální prohlášení od pořadatelů, že je všechno v pohodě, a já věřím, že si tohle nemůžou dovolit říct, kdyby nebylo,“ dodává Adamczyková.
Do Světového poháru se tedy vrátí v rakouském Montafonu a pak pojede i do kanadského Mt. St. Anne.
Po olympijských hrách už ale jeden soutěžní start stihla, v rámci soustředění na Dolní Moravě vyhrála mistrovství republiky. „Po jedenácti letech jsem mistryně České republiky, takže dva nejdůležitější závody v sezoně mám za sebou a oba vyšly parádně,“ usmívala se.