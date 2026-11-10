Po boku polských hvězd. Koudelka se těší na sezonu: Léto předčilo má očekávání

„Člověk musí být vždy optimista. Ale musím říct, že tohle léto předčilo všechna moje očekávání,“ líčí sedmatřicetiletý někdejší vítěz pěti závodů Světového poháru „Tréninky byly dobré a to, že jsem po dlouhé době předváděl nejlepší letní skoky, mě motivuje do další práce. Nastavili jsme si směr, který teď musíme držet.“
Proč takové zlepšení?
Hodně mi pomohla spolupráce s polským týmem, která se letos ještě více prohloubila. A taky mi moc pomohla souhra s Lukášem Hlavou (který vede české muže). Známe se prakticky od mých prvních skokanských krůčků. Ví, jak na mě reagovat, jak se mnou komunikovat. Někdy to má se mnou tedy hodně těžké...
Jak to myslíte?
Jsem dost tvrdohlavý. Když se mi něco nelíbí, tak to dám jasně najevo. Ale zase jsem typ člověka, který se umí omluvit, když ví, že něco přehnal. Pro letošek jsme si stanovili, že ať bude mít kdokoliv z nás jakýkoliv problém, ať už ve sportu, nebo doma, budeme o něm mluvit. Máme naprosto otevřenou komunikaci, jsme parťáci a zatím to nese ovoce.
Kolik času jste strávil s polským týmem?
Někdy od půlky léta jsem s nimi absolvoval úplně všechno. Byl jsem s nimi už loni, letošní změna je hlavně v tom, že se mi starají i o servis lyží a všechno kolem. Například když jsem si vyvrtl kotník, hned si mě vzal polský fyzioterapeut a dal mě do kupy.
Kondiční přípravu jste s nimi taky absolvoval?
Tu ne. Tu jsme dělali s Lukášem sami. Musím ji totiž trochu upravovat i vzhledem ke stavu mých kolen.
S koleny jste v minulosti podstoupil několik operací. Jak na tom jsou nyní?
Musím zaťukat, že jsou v dobrém stavu. Už ani loni mě de facto moc netrápila. Občas se přes léto ozvou, když mám náročné tréninky, ale zatím drží.
Jak to, že si vás Poláci vzali tak k sobě? Přece jen špičkové týmy si často své know-how tají.
Taky by mě to zajímalo. Je pravda, že velké týmy si k sobě nikoho moc nepouštějí. I když teda i Bulhar Vladimir Zografski trénuje s Němci... Možná to bylo tím, že mě Poláci za tu dlouhou už znají a vědí, jaký jsem. I na ostatních závodech je poznat, jak za mnou ostatní chodí a přejí mi.
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Opět v desítce. Koudelka si v letní GP ve Wisle doskočil pro sedmé místo
Čeká vás už jedenadvacátá sezona. Říkali vám k tomu něco?
Věděli, že jsem nechtěl končit, takže to bylo v pohodě. Vztahy se hodně prohloubily. Cítím se u nich víc vítaný, což je taky důležité pro psychiku.
Kdo je váš největší parťák?
Působí tam samozřejmě Michal Doležal jako asistent trenéra, takže hodně se bavím s ním. Ale ze závodníků jsou v pohodě taky všichni. Ať už je to Piotr Žyla, Dawid Kubacki, nebo mladší skokani jako třeba Kacper Tomasiak… Je radost s nimi spolupracovat.
Jak se k vám chovají mladší?
Řekl bych, že úplně jinak než v Česku. Tam, ať přijde kdokoliv z mladých, každému podá ruku. Což se bohužel u nás nenosí. Občas tady musíme my starší pozdravit ty mladší, aby nám vůbec odpověděli. Což se mi teda razantně nelíbí a dávám to najevo i mým dvěma synům. Že pozdravit, poděkovat a poprosit je slušnost. Tohle bohužel u našich juniorů hodně chybí.
V posledních letech se Polákům nedaří tolik jako v minulosti. Je poznat, že je na závodníky větší tlak?
Upřímně tohle tolik nevnímám. V týmu jsem, ale tohle se mě netýká. V Polsku nicméně tlak vždycky byl a vždycky bude. Skoky na lyžích jsou pro ně snad sport číslo jedna a kluci jsou na tlak zvyklí. Nějakým způsobem s ním musí pracovat. Ale co vnímám, tak je jejich touha být úspěšní a vrátit se zpět.
Budete s nimi spolupracovat i během závodů?
Budu dál regulérní člen týmu. Budou se mi tedy například starat o lyže, kdyby nejel náš fyzioterapeut, budu moct využít jejich, nebo s nimi můžu absolvovat rozcvičky.
Jedním z předsezonních témat je i růst ženského skoku na lyžích. Ženy nyní poprvé čeká kompletní Turné čtyř můstků. Jak vy tento posun vnímáte?
Posouvají se vážně hodně. Už když byl šéf skoků Walter Hofer (ředitel závodů Světového poháru do roku 2020), tak se je snažil dostat výš. Je vidět, že to bylo dobře. Za to, jaký holky udělaly pokrok, si zaslouží obrovský respekt. A nejenom můj, ale všech.
Historická premiéra. Turné čtyř můstků i pro ženy
Legendární Turné čtyř můstků čeká 75. ročník. A přinese s sebou velkou novinku. Poprvé v historii jeho kompletní program absolvují i ženy. „Je to skvělá zpráva,“ těší se Klára Ulrichová. „Turné čtyř můstků je fenomén a je to něco, za co jsme jako ženy hodně bojovaly. Jsem ráda, že se to letos povedlo, a vnímám to jako velkou příležitost pro ženský skok.“
Na ikonické klání, které se uskuteční ve stejném termínu jako mužské, tedy na přelomu roku, se kvalifikuje čtyřicet nejlepších skokanek podle výsledků první části sezony. Do každého ze čtyř závodů, v nichž budou i ženy soutěžit vyřazovacím systémem, jich postoupí třicet.
O účast chce zabojovat i juniorská mistryně světa Anežka Indráčková. „Už nějakou dobu se o Turné mluvilo. Jsem ráda, že se konečně uskuteční,“ říká.
Dvacátého listopadu odstartujete sezonu v norském Lillehammeru mixem. Jak se těšíte?
Mix mě baví. Celkově jsem měl rád týmové závody. Člověk nejede jen sám za sebe, ale za tým. Samozřejmě, že když něco zkazí, nezkazí to jen sobě. Já měl ale tenhle tlak vždycky rád. Holky s námi pojedou na většinu závodů. Strašně jim přeju, aby se dostaly na Turné čtyř můstků a zažily si tamní neskutečnou atmosféru.
V souvislosti s ženským sportem nyní v Česku nicméně také hodně rezonují slova ministra zahraničí Petra Macinky na adresu hokejistek. Jak se vám to poslouchalo?
Řekl bych to asi takhle: Oba mí kluci hrají hokej. V týmu mají i spoustu holek. V Karlově kategorii (kterému je deset let a hraje za Lomnici nad Popelkou) například chytá Rozárka, na kterou nikdo nesmí sáhnout, jinak se kluci poperou. Nebo zmíním třeba Báru Divišovou, jež je o dva roky starší než můj syn Karel a které ani starší kluci jí nestačí. Na ní je vidět, jak sportem žije a jak ji baví. Moc bych jí proto přál, aby si plnila sny a neposlouchala nějakého zmateného pána. Čímž mluvím ke všem holkám. Tohle, co se stalo, je pro mě neomluvitelné. Přál bych panu Macinkovi, aby byl s nimi někdy na ledě a viděl, kolik tomu holky obětují.