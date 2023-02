Skokanům na lyžích vládne polský kytarista. A favorit hřímal: Parodie!

„Po kvalifikaci jsem hrál na kytaru opravdu hodně, i když už jsem nemohl a bolely mě prsty. Ale pak jsem si na chvíli zdříml. A nakonec jsem se cítil, jako bych si dal dvě piva,“ líčil pro polský deník Przeglad Sportowy.

Nicméně do ostrého klání vstoupil coby desátý muž kvalifikace rozpačitě. V prvním kole předvedl pokus dlouhý jen 97,5 metru a zařadil se až do druhé desítky. „Nebyl to moc podařený skok, udělal jsem pár chyb,“ přiznal. „Už jsem si říkal, že mám smůlu a že mi zbude jen závod na velkém můstku. Ale zase jsem neměl co ztratit.“

A tak se oprostil od stresu, zkoncentroval a ve druhé sérii dopadl na značku 105 metrů, čímž zapsal nejdelší výkon závodu. „Ten skok si ani nepamatuju, po prvním kole jsem v medaili nedoufal. Ale pak další a další soupeři končili za mnou, až jsem zůstal první.“

Nepovedeným začátkem soutěže a dramatickým vzestupem způsobil krušné chvíle i rakouskému trenérovi polské reprezentace Thomasi Thurnbichlerovi. ¨“Po jeho skoku by pro mé nervy určitě bylo lepší, kdybych šel tak na deset minut pryč a už se nedíval.“

O to víc se ale kouč radoval, když jeho svěřenec soutěž ovládl a po Oberstdorfu 2021 si pozlatil i střední můstek v Planici.

Skokan na lyžích Piotr Žyla se raduje spolu s kolegy z polské reprezentace z titulu mistra světa na středním můstku.

Ve 36 letech se stal nejstarším individuálním mistrem světa ve skokanské historii. Přestože v sólovém klání Světového poháru zvítězil naposledy před třemi lety a kromě tehdejšího prvenství slavil v seriálu už pouze jednou v roce 2013. Závodil spíš ve stínu krajanů Kamila Stocha a Dawida Kubackého.

I kvůli tomu se před šampionátem ve Slovinsku nepohyboval v okruhu favoritů. Nebo snad ano? „Mě jeho triumf nepřekvapil, od začátku této zimy skáče velmi dobře,“ podotkl Nor Halvor Egner Granerud, jenž coby lídr celkového hodnocení Světového poháru pokukoval po zlatu nejsměleji.

Jenže ve větrném a několikrát přerušovaném závodě skončil až jedenáctý. Češi se z letošní bídy nevymanili: Roman Koudelka obsadil 46. místo, Radek Rýdl 48.

Granerud se kvůli podmínkám hněval: „Byla to parodie na skoky na lyžích, v minulosti už určitě proběhly férovější závody. Je ostudné, že se to stalo zrovna na mistrovství světa.“

V rozhovoru pro norský deník Verdens Gang si posteskl, že při obou svých skocích měl špatné podmínky, zatímco Žyla svůj druhý pokus načasoval ideálně.

Polského soka však rovněž pochválil: „Má už druhý titul mistra světa, rád bych na tom byl stejně.“

A co čeká Žylu kromě pátečního klání na velkém můstku v dlouhodobém horizontu?

Třikrát v řadě ještě nikdo na středním můstku nevyhrál, takže... „Musím u skákání vydržet ještě dva roky,“ směje se. A pokud bude v boji s věkem i soupeři potřebovat pomoct, jistě sáhne po kytaře.