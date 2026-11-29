Šestadvacetiletý Pinheiro Braathen, jenž reprezentuje Brazílii od roku 2024, byl po prvním kole druhý se ztrátou 33 setin na Rakušana Stefana Brennsteinera, ale v součtu obou jízd ho porazil o 14 setin.
„Respektoval jsem trať a vytěžil z ní maximum,“ pochvaloval si.Celkově oslavil rodák z Osla jedenáctý pohárový triumf, letos třetí po obřím slalomu v Söldenu a slalomu v Levi.
Životní třetí místo dnes obsadil Němec Anton Grammel.
Závod se jel bez české účasti. V sobotu měl v Copper Mountain startovat v super-G Jan Zabystřan, ale sjezdaře nepustil na trať sílící vítr a sněžení.
SP ve sjezdovém lyžování v Copper Mountain (USA):
Muži - obří slalom: 1. Pinheiro Braathen (Braz.) 2:21,01 (1:08,68+1:12,33), 2. Brennsteiner (Rak.) -0,14 (1:08,35+1:12,80), 3. Grammel (Něm.) -0,54 (1:09,06+1:12,49), 4. Sturm (Rak.) -0,71 (1:09,44+1:12,28), 5. Elezi Cannaferina -0,75 (1:10,43+1:11,33), 6. Vitale (oba Fr.) -0,78 (1:10,62+1:11,17).
Průběžné pořadí obřího slalomu (po 2 z 10 závodů): 1. Pinheiro Braathen 200, 2. Brennsteiner 104, 3. Odermatt 92, 4. Meillard (oba Švýc.) 89, 5. Grammel 76, 6. Radamus (USA) 65.
Průběžné pořadí SP (po 4 ze 42 závodů): 1. Pinheiro Braathen 300, 2. Meillard 160, 3. Solberg 124, 4. Haugan (oba Nor.) 123, 5. Brennsteiner 104, 6. Noël (Fr.) 104.