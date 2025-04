Nor Petter Northug po závodě na 10 km během norského šampionátu 2025 | foto: Profimedia.cz

Fanoušci si tu zemi spojí spíš s rodeem.

Nejvyšší bod Citlaltépetl sice stoupá do výšky 5 636 metrů na mořem a v jeho okolí sníh není až takovou vzácností, přesto se tu podle přehledu skiresorts.info nachází jen jedno zimní středisko. Dva maličké vleky, dvě sjezdovky, dohromady ani pět set metrů tratí, a to je vše.

Z letních her si sice reprezentanti tohoto státu přivezli 78 medailí, ze zimních ovšem žádnou. Do Pekingu 2022 jich odjela dokonce jen čtveřice.

Mexiko. Právě jeho vlajku by mohl devětatřicetiletý Northug v příští sezoně reprezentovat.

V rozhovoru pro norskou televizní a rozhlasovou stanici NRK to prohlásil mexický velvyslanec v Norsku Omar Fayad.

„K Mexiku má pozitivní vztah a v současnosti diskutujeme o různých věcech. Kdo by nechtěl, aby se pan Northug vrátil na mistrovství světa, nebo dokonce na olympijské hry? Uděláme všechno, aby jeho zkušenosti pomohly mexickým sportovcům, kteří si zajistili místo na olympijských hrách 2026,“ řekl.

Northug byl dokonce před několika týdny spatřen, jak trénuje s reprezentantem Allanem Coronou Rodríguezem.

„Mluvili jsme o možnosti společného tréninku v Mexiku, pravděpodobně letos v létě,“ prohlásil Corona Rodríguez. „Povídali jsme si o tom, že by to bylo nesmírně skvělé přivést do naší země běžecké lyžování. Ale nic se neplánuje, šlo jen o rozhovor dvou lidí, kteří rádi sní.“

Také třináctinásobný mistr světa a dvojnásobný olympijský šampion zatím odmítl prozradit víc. „O olympiádě ještě nemohu nic říct. V zákulisí se trochu jedná. V polovině dubna budeme vědět víc. Pak se uvidí, jakým směrem se do nové sezony vydám,“ uvedl.

O tom, že se vrátí, se mluví už měsíce.

Kariéru ukončil v roce 2018. Bílé stopě ovšem definitivní ne neřekl. Vrhl se na dálkové běhy, startoval i v Česku na Jizerské padesátce, občas si doma zajel nějaký menší závod. Až dospěl k myšlence: Proč moje úsilí ještě nepovýšit?

Letos s přípravou přitvrdil a v lednu absolvoval norské mistrovství. Dokonce hovořil o tom, že by si zde rád vyjel pozici v nabitém A-týmu Seveřanů pro domácí světový šampionát a zajel si štafetu se svým nástupcem Johannesem Klaebem, byť i on sám uznal, že má tak jednoprocentní šanci.

V intervalovém závodě na 10 kilometrů klasicky se tehdy blýskl osmým místem a porazil několik krajanů, kteří objíždí Světový pohár. Při dalších startech už ovšem tak úspěšný nebyl a končil hluboko mezi poraženými.

Norská média psala o fiasku a upozorňovala na jeho techniku, o níž reprezentační kouč Eirik Myhr Nossum prohlásil, že připomínala spíš běžce z padesátých let.

I Northug se obrázkům, jak přihrbeně vybíhá kopec zasmál. „Není to spíš Oddvar Brä?“ ukázal na běžeckou ikonu 70. let. „Tyhle záběry by se snad ani neměly vysílat.“

Ale myšlenky na comeback se přesto nevzdal.

Tak jako kolegové z alpského lyžování Marcel Hirscher, který před touto sezonou vyměnil rakouskou národnost za nizozemskou, či Lucas Braathen, který přešel z Norska do Brazílie, i on vidí šanci ve změně reprezentací.

Spekulovalo se o Lichtenštejnsku, Estonsku, Mexiku či Rakousku. Svaz poslední země v lednu tiskové agentuře APA potvrdil, že skutečně jednají. „Rakouská asociace je nadšená,“ kývl Northug.

Ve středu však rakouský svaz uvedl, že se nedomluvili. „Rozhodli jsme se, že místo v naší reprezentaci nedostane. Už jsme to zprostředkovali i samotnému sportovci,“ řekl sportovní manažer Mario Stecher.

O Lichtenštejnsku už dříve samotný Northug prohlásil, že nebylo možné z formálních důvodů.

Další země tedy padla a variantou zůstalo Mexiko. „Uvidíme. Přemýšlíme o více cestách. Zatím toho nemohu příliš prozradit,“ řekl legendární Nor.

Bude Norem i v příští sezoně?