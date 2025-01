Vlhová odřekla účast na MS, ani rok po zranění kolena není připravena

„Dobrá zpráva je, že koleno pozitivně reaguje na prosincovou terapii. Na druhou stranu čas rychle běží a mistrovství světa v Rakousku se nezadržitelně blíží. Musíme bohužel oznámit, že se ho Petra nezúčastní,“ řekl Pini ve zveřejněném videu k možnosti, že by se Vlhová představila na šampionátu v Saalbachu.

„Nejsme ještě připravení, abychom mohli na takové akci bojovat o nejvyšší příčky, což je stále náš cíl. Chceme se vrátit až tehdy, kdy budeme schopní bojovat o medaile. Petra se už nyní soustředí na novou výzvu v podobě zimních olympijských her 2026 v Cortině,“ dodal italský kouč.

Devětadvacetiletá Vlhová se zranila před rokem při pádu v domácím obřím slalomu v Jasné. V únoru se podrobila operaci předního zkříženého vazu a menisku, navzdory dobrému stavu postižených částí po šestiměsíční rehabilitaci se později objevily komplikace.

Po zvýšení zátěže a lyžařském soustředění odhalilo vyšetření potíže s chrupavkou a v prosinci proto zahájila další pětitýdenní terapii.

Zatím proto není jasné ani to, kdy se Vlhová zapojí zpět do Světového poháru. V elitním seriálu má na kontě 31 vítězství a 73 umístění na stupních vítězů, v roce 2021 získala i velký křišťálový glóbus za celkové vítězství. Vedle slalomářského zlata z OH 2022 v Pekingu má ve sbírce i šest medailí z mistrovství světa včetně zlata za obří slalom z Aare 2019.