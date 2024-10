Lyžařka Vlhová po únorové operaci kolena trénuje na kempu v Argentině

Olympijská vítězka ve slalomu z Pekingu 2022 Vlhová se poprvé od úrazu postavila na lyže koncem srpna v Zermattu. „Byli jsme tam spíš jako turisté než jako sportovci. Pro Petru to byl v první chvíli emotivní okamžik. Měli jsme hezké počasí, bylo to tam skvělé a s odstupem to považuji za velmi důležitou součást zotavovacího procesu,“ uvedl Pini.

S devětadvacetiletou slovenskou svěřenkyní pak začátkem září zavítal do Saas-Fee, ale tam bylo ošklivo a lyžovali jen jeden den. Od 13. září jsou na téměř čtyřtýdenním kempu v argentinském středisku Ushuaia. Na zdravotní stav Vlhové tam dohlíží švýcarský lékař, který se stal novým členem realizačního týmu.

Záchranáři sváží zraněnou slovenskou lyžařku Petru Vlhovou během SP v Jasné.

„Kontrola je každý den a spoléháme se na zelenou od tria lékař, fyzioterapeut a samotná Petra, než se vydáme na svahy. Bez toho bychom na sníh nešli. Stejný proces probíhá odpoledne po návratu z tréninku na kopci. Díky vzájemnému sdílení informací můžeme mít situaci plně pod kontrolou, což je extrémně důležité,“ řekl trenér.

Kdy se vítězka celkového hodnocení Světového poháru z roku 2021 vrátí do elitního seriálu, není jasné. „Zlepšujeme se a postupujeme, ale nevíme, jak dlouho to ještě bude trvat,“ poznamenal Pini. Po kempu v Argentině plánuje další soustředění zaměřené na zlepšení fyzické kondice Vlhové. „Uvidíme, jak to půjde. Pořád je velmi brzy něco říkat o možném prvním startu v závodě,“ dodal Pini.

Nový ročník SP začne 26. a 27. října obřími slalomy v rakouském Söldenu, naplno se rozběhne od slalomů v Levi naplánovaných na 16. a 17. listopadu.