Nový rok, další triumf. Vlhové pomohla i mentální trenérka

Nejprve na startu v televizi sledovala druhou jízdu Mikaely Shiffrinové. Pak už se uzavřela do sebe. Do své bubliny, do které vstupuje vždy před ostrým startem.



Kolem ní černočerná tma, před ní svítivě bílá sjezdovka Sljeme, červené a modré branky. S náskokem 32 setin vstupovala Petra Vlhová do druhého kola prvního slalomu roku 2021.

A málem o všechen náskok hned přišla.

Slovenská lyžařka Petra Vlhová na trati slalomu v Záhřebu.

„Upřímně, během celého druhého kola jsem se cítila hrozně. Hned na startu jsem si myslela, že jsem celý náskok ztratila. Celou trať jsem se trápila,“ popisovala pak v cíli.

Bylo to vidět. Hned po startu lehce zadrhla, náskok klesl na 27 setin. V další pasáži přišla další chyba, přesto Vlhová bojovala.

Střední pasáž zvládla skvěle, i proto se náskok znovu vyšplhal až na 58 setin.

„Jenže před koncem přišla obrovská chyba,“ řekla.

Šest bran před koncem málem z celého slalomu vypadla. Jen tak tak zvládla zkorigovat tělo a vrátit se mezi branky.

Když projela cílem, nejprve u jejího jména svítilo číslo 11.

Měla až jedenáctý nejrychlejší čas ve druhém kole.

„V tu chvíli jsem měla jasno – to nemůže stačit ani na nejlepší trojku celkově. Ale pak se u mého jména objevila jednička, o pět setin! Nemohla jsem tomu uvěřit,“ líčila šťastně.

POVEDLO SE. Petra Vlhová slaví triumf ve slalomu v Záhřebu.

Lehla si na sníh a radovala se. Třetí Michelle Gisinová se jí klaněla a do očí Vlhové se vkradly i slzy.

Po roce znovu usedla na trůn, který organizátoři slalomu v Záhřebu tradičně připravují pro vítězku slalomu, a převzala korunu pro Sněhovou královnu sjezdovky Sljeme.

„Přitom po slalomu v Semmeringu jsem se necítila dobře, bylo pro mě těžké znovu získat sebedůvěru, vrátit se zpět na výkonnost, na jakou jsem byla zvyklá. Dneska jste to sami mohli vidět. Byl to vážně náročný den,“ vyprávěla.

V rakouském Semmeringu se jel slalom 29. prosince.

A Vlhové se vůbec nepovedl.

Tedy ta první půlka, kdy v prvním kole ztratila na nejlepší sekundu. Byl to z její strany nevídaný kolaps, který nezachránila ani fantastickým druhým kolem.

Skončila čtvrtá, zklamaná.

„Není pro mě nejlehčí jezdit s červeným číslem lídryně Světového poháru ve slalomu. Každý si pak myslí, že budu pořád vyhrávat, ale tak to není. Musím být silnější v hlavě,“ vykládala.

I proto se před závodem v Záhřebu necítila nejlíp.

„Cítila jsem se hrozně, asi to na mně bylo i vidět. Nebyla jsem v té své komfortní zóně, ale snažila jsem se s tím nebojovat. Vyspala jsem se a dneska jsem se cítila úplně jinak,“ popisovala.

Pomohla jí také mentální trenérka, se kterou v posledních sezonách spolupracuje.

Sama ví, že vrcholový sport už není jen o talentu, píli, umění. Ale taky o hlavě. Ona sama už není ta mladá holka, která mohla překvapit svět. O které se mluvilo, že by jednou mohla třeba vyhrát i závod Světového poháru.

Teď je spolu s Mikaelou Shiffrinovou hlavní hvězdou alpského lyžování.

Její výsledky jsou propírané v celosvětových médiích, o každém zaškobrtnutí se mluví daleko víc než před pár lety.

I na to si musela a stále musí Slovenka zvykat.

„Jsem v jiné pozici. Teď musím já potvrzovat roli favoritky. Je na mě daleko větší tlak než před lety,“ přiznává.

Ale daří se jí s tím vypořádat.

Vždyť má v této sezoně úchvatnou bilanci. Z deseti závodů vyhrála čtyři, v osmi startech byla nejhůře šestá.

I proto vede suverénně Světový pohár a po triumfu v Záhřebu už je také 9. nejúspěšnější slalomářkou historie alpského lyžování.

Další body do slavného seriálu bude chtít přidat o víkendu ve Svatém Antonu, kde se jede sjezd a super-G. I s Ester Ledeckou na startu.