Návrat Vlhové? Slovenská hvězda touží po olympiádě, přeje jí i Shiffrinová

Michal Koubek
  8:26
Bylo dvacátého ledna 2024, když se naposledy postavila na start. Od té doby uplynulo přesně 679 dní a jasno, kdy se slovenská slalomářská hvězda Petra Vlhová po problémech s kolenem vrátí do Světového poháru, stále není.
Petra Vlhová

Petra Vlhová | foto: AP

Petra Vlhová
Petra Vlhová
Petra Vlhová
Petra Vlhová
20 fotografií

První tři slalomy speciál této sezony vynechala, přesto věří: Tuhle zimu už úmorné čekání skončí. Ráda bych odjela na olympijské hry!

Návrat oznámil její manažer Richard Galovič v říjnu, načež odjela na italské Stelvio a na sociálních sítích sdílela obrázky, jak leží ve sněhu. „Tohle je moje šťastné místo,“ připsala k nim.

Slovenská média informovala, že tréninky už zvládá bez bolesti, přesto by na první závody mohla vyrazit až v lednu.

V komentářích ji pod jejími příspěvky povzbuzují i rivalky, mezi nimi nechybí ani americká fenoménka Mikaela Shiffrinová.

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

„Je těžké vysvětlit, jak náročné je vrátit se,“ má pochopení vítězka všech tří slalomů aktuální sezony. „Lidé nevědí, co se odehrává ve vašem těle, jak dlouhou cestu musíte ujít, než se zase dostanete do formy. Doufám, že bude silná a vrátí se nejen fyzicky silná, ale i mentálně.“

Uplynulé měsíce musí být pro třicetiletou Vlhovou náročné samozřejmě nejen fyzicky, ale i psychicky.

Předtím patřila mezi absolutní hvězdy, v roce 2021 získala velký křišťálový glóbus, o rok později vyhrála olympijský slalom v Pekingu, z mistrovství světa si přivezla šest medailí a byla to právě ona jediná, kdo dokázal porazit Shiffrinovou.

Jenže zničehonic se všechno změnilo.

Už takřka dva roky nezávodí.

Soupeřky sleduje jen zpovzdálí.

„Lyžování ji moc potřebuje,“ říká Petr Záhrobský mladší, lyžařský expert a ředitel Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. „Ve slalomech taková závodnice chybí. Mikaela jezdí skvěle, konkurenci odskočila a nemá vyzyvatelku. I Mikaelu by její přítomnost ještě posunula.“

Na horách je hrozné teplo. Vlhová o klimatické změně i vztahu s Ledeckou

Vlhová upadla při domácím Světovém poháru v Jasné. Na zledovatělém svahu v deváté brance vylétla z trati a doklouzala do ochranných sítí. Po několika minutách ji zdravotníci na nosítkách přepravili do cíle, odkud vrtulníkem zamířila do nemocnice.

Podrobila se operaci předního zkříženého vazu a menisku. Po pár měsících se zdálo, že se její stav lepší. Dokonce se začala věnovat kondiční přípravě a absolvovala lyžařské soustředění. Ovšem šlo jen o záchvěv naděje.

Objevily se potíže s chrupavkou, celou minulou sezonu vynechala a v březnu ještě musela na druhou operaci. Právě tohle období pro ni bylo nejnáročnější. Popisovala, že se v rekonvalescenci vlastně vrátila na samý začátek.

Noční slalom Světového poháru v Courchevelu vyhrála slovenská lyžařka Petra Vlhová.

„Už nešlo o to, jestli na zákrok půjdu, nebo ne. Dostala jsem se do bodu, kdy jsem neměla život. Nemohla jsem nic dělat, žádný sport. Jedině jsem mohla chodit po rovince,“ líčila pro Denník Šport.

Tehdy prý na lyže nebo snad na závodění ani nepomyslela. Začala tak uvažovat až v momentě, kdy bylo jasné, že druhá operace dopadla zdárně a bolest ustupovala.

Vrátit se nic lehkého samozřejmě nebude. „To nejtěžší je ještě před námi. Náš tým a Petru čeká ještě obrovské množství práce,“ prohlásil v říjnu manažer Galovič.

Podle trenérů potřebuje nejméně padesát kvalitních tréninkových dnů na sněhu a až pak se bude moci postavit na start.

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

První závody by tedy vycházely na leden, což by znamenalo i její účast ve Špindlerově Mlýně 24. a 25. ledna, který bude pro slalomářky generálkou na vrchol pod pěti kruhy.

„Psaly jsme si esemesky, jak jsem na tom já a jak ona,“ říká Martina Dubovská, která nyní řeší trable se zády. „Dělá, co může, aby se vrátila co nejdřív. Musí to být vážně náročné. Přeju jí jen to nejlepší.“

Výhodou by pro Vlhovou mohlo být, že se specializuje na technické disciplíny. Nedosahuje totiž takových rychlostí a vybudovat si zpátky sebevědomí může být snazší, než je tomu u jejích kolegů zaměřujících se na sjezd.

„Ale točivé disciplíny mohou být na druhou stranu zase náročnější fyzicky, protože pohyb je při nich rychlejší a koleno často rotuje,“ přemítá Záhrobský mladší. „Přetržený křížový vaz je asi nejtypičtější lyžařské zranění. Jako se vším je návrat dost individuální. Viděli jsme, že někteří jezdí už po tři čtvrtě roce, u ní to kvůli komplikacím trvá déle. Petra je nicméně lyžařka, která by se nevrátila, kdyby nebyla stoprocentní. Až se tak stane, pojede o nejvyšší příčky.“

I sokyně jí takový comeback přejí.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

