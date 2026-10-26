Přivítání od Shiffrinové a úsměvy. Vlhová je zpět: Vnímám to jako nový začátek

Především si chtěla užít, že celé to martyrium je už definitivně za ní.
Že se může naplno vrhnout na činnost, kterou miluje.
Že se konečně vrátila do kolotoče Světového poháru a už bude řešit jen to, jak se připravit na další a další závody.
„Mám dobré dojmy, je vážně jedno, kolikátá jsem,“ zopakovala jedenatřicetiletá Vlhová pro STVR. „Chyby ve druhém kole mě mrzí, ale počítá se každý bod. Jsem hlavně ráda, že jsem zase stála na startu. Jdu krok za krokem.“
Dva a půl roku, nekonečných 1008 dní. Tolik uplynulo od jejího posledního startu v elitním seriálu.
Předtím patřila mezi absolutní lyžařské hvězdy. V roce 2021 získala velký křišťálový glóbus, o rok později vyhrála olympijský slalom v Pekingu, z mistrovství světa si přivezla šest medailí a byla to právě ona, kdo jako jediný dokázal občas porážet nejlepší lyžařku historie Američanku Mikaelu Shiffrinovou.
Jenže zničehonic se všechno změnilo. 20. ledna 2024 při domácí pohárové zastávce v Jasné v deváté brance obřího slalomu vylétla z trati a klouzala do ochranných sítí.
Na několik minut ji obklopili zdravotníci. Posléze ji na nosítkách přepravili do cíle, odkud ji vrtulník převezl do nemocnice.
Při pádu si vážně poranila koleno a o dva týdny později podstoupila operaci na specializované švýcarské klinice. Ta však nepřinesla očekávaný výsledek. Ačkoliv se zprvu zdálo, že se její stav lepší, a dokonce si i zapnula lyže, šlo jen o záchvěv naděje. Objevily se potíže s chrupavkou, v březnu 2025 podstoupila další operaci a návrat se dál odkládal.
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Moltzanová slaví první triumf v SP, Shiffrinová byla sedmá. Vrátila se Vlhová
Popisovala, že se vlastně vrátila na samý začátek. Že nevěděla, co dál.
„Psychicky jsem na tom nebyla vůbec dobře. Pokaždé, když mě někdo viděl, říkal, jak skvěle vypadám, jak jsem šťastná,“ popisovala. „Přitom jsem byla uvnitř rozbitá na malé kousky. Celé to období mě naučilo dávat sebe samu na první místo a věřím, že mě to jen posílí.“
Až druhá operace jí pomohla a minulou zimu začala konečně trénovat. Zvažovala, že by se už během ní vrátila do Světového poháru, ale plný comeback ještě odložila. Postavila se alespoň na start olympijských her v Itálii, kde nedokončila týmovou kombinaci a ve slalomu dojela dvacátá.
„Ještě na přelomu prosince a ledna to vypadalo, že vůbec nepojedu. Pak přišel velký zlom, koleno povolilo a začala jsem jezdit,“ radovala se. „Konečně můžu říct, že moje cesta zpátky nabírá reálné obrysy.“
Předsevzala si, že start této sezony ji už nemine. Na jaře vyměnila realizační tým a nově ji vede rakouský odborník Mario Rafetzeder, který naposledy působil u Finů. Co se nemění, je, že se upíná na technické disciplíny.
„Pracujeme dost tvrdě na technice, ale především na mentální stránce, protože to pro ni není jednoduché,“ líčil trenér, když se chystali na Sölden. „Po operaci musí kolenu znovu důvěřovat. A například pravý oblouk jí jde lépe než levý.“
Proto ani on nechtěl nové svěřenkyni stanovovat jasné výsledkové cíle. „Cílem je, aby lyžovala správně technicky. Pokud se jí to povede, můžeme očekávat dobré výsledky. Ale nechci na ni tlačit a neříkám nic o tom, čeho konkrétně musíme dosáhnout,“ prohlásil Rafetzeder.
V Söldenu Vlhová naznačila, že může být na dobré cestě. V prvním kole zajela jedenáctý nejrychlejší čas se ztrátou 1,31 sekundy na vedoucí Shiffrinovou. Druhou část výrazně ovlivnily podmínky na trati, vždyť i hvězdná Američanka se propadla až na sedmé místo a z vítězství se radovala její krajanka Paula Moltzanová.
Pro Vlhovou ale bylo stejně nejdůležitější právě vědomí, že je konečně zpět.
V cílovém prostoru ji Shiffrinová objala a přivítala ji zpátky na sněhu. Dorazil za ní i její fanklub a už se těší, jak se v polovině listopadu představí ve slalomech v oblíbeném Levi, kde v minulosti šestkrát vyhrála.
„Vnímám to jako nový začátek,“ vykládá. „Nakonec jsem i šťastná, že se mi to stalo. Vzala jsem svůj život do vlastních rukou, už není jen o lyžování, ale i o jiných věcech. Užívám si cestu, na kterou jsme se vydali. Jsem úplně jiný člověk než před zraněním, neřeším, co bude, žiju přítomností.“