Petra je žehlička, Italky diamanty. Kouč Vlhové končí po kontroverzních výrocích

Když Magoni tři dny poté, co Vlhová pod jeho vedením ovládla celkové hodnocení Světového poháru, hovořil pro italský list Corriere della Sera, dostal otázku, aby svou svěřenkyni porovnal s konkurentkami Martou Bassinovou, Sofiou Goggiaovou a Federicou Brignoneovou.

Nečekaná odpověď, že Vlhová je jako žehlička a plachá srnka, zatímco italské soupeřky jezdí jako diamanty, vyvolala především na Slovensku vlnu rozhořčení.

Magoni vysvětloval, že došlo k nedorozumění vinou špatného překladu, chtěl prý vystihnout jedinečný cit své svěřenkyně pro sníh a intuici přizpůsobit se podmínkám. Jenže autor inkriminovaného rozhovoru pro slovenský list Denník N potvrdil, že trenér svá slova myslel přesně tak, jak mu je do telefonu říkal...

Petra Vlhová a trenér Livio Magoni s velkým glóbem:

Dalších přešlapů se trenér dopustil, když Vlhovou srovnával se svou bývalou svěřenkyní Tinou Mazeovou, majitelkou křišťálového glóbu ze sezony 2012/2013.

„Tina je komplexní, ať už ve sportu nebo mimo něj. Pro Petru ale tato stránka neexistuje,“ vypustil Magoni.

Do třetice minul pomyslnou slalomovou branku, když na dotaz ohledně budoucího vývoje slovenské lyžařky odvětil: „Další zlepšení nemá ve své DNA, pokud nebude tvrdě pracovat, jen se zhorší. Tina chápala, co znamená být silnou osobností, Petra ne.“

Odteď půjdeme jinými dveřmi

Třaskavé výroky nezůstaly v domovině Vlhové bez povšimnutí. Útok na první lyžařku, která Slovensku získala velký křišťálový glóbus, se nesetkal s pochopením. Tím spíše že přišel z vlastních řad.

Italský trenér se snažil situaci zachránit rychlou omluvou, reputaci si ale nenapravil. Ani u slovenského národa, ani u své svěřenkyně.

„Negativní výroky mého trenéra nás všechny zasáhly v čase absolutní euforie. Nebudu je komentovat, dokud si o tom všichni nepromluvíme a nevyjasníme si své postoje,“ reagovala Vlhová.

„Každý tým, stejně jako každá rodina, má své vlastní interní problémy. Během sezony plné emocí jsme je měli také. Nicméně opakovaně jsme využili naše rozdílné názory k posílení celého týmu. Ani teď nebudeme řešit naše interní záležitosti skrze média.“

Z napjaté situace se Vlhová rozhodla vyjít radikálním způsobem. S Magonim v úterý ukončila spolupráci přesto, že podle smlouvy měla pod jeho vedením pokračovat i v následující sezoně, v níž chtěla útočit na medaili z olympijských her v Pekingu.

„Bylo to úžasných pět let, během nichž jsem se toho hodně naučila. Jsem nesmírně vděčná za tvůj čas, energii, perfekcionismus a naději, kterou jsi do mě zas a znovu vkládal,“ poděkovala lyžařka trenérovi v příspěvku na instagramu.

„Jedny dveře se zavírají, ale tisíc dalších se otevírá a my si musíme vybrat ty, které jsou pro nás správné. Od této chvíle půjdeme každý jinými.“

Jak spolupráce s Magonim vypadala, osvětlil pro slovenský list Denník N manažer týmu Vlhové Richard Galovič: „Livio je trošku slabší v sociálním kontaktu. Pan Vlha ho však neangažoval proto, aby byl nejlepším kamarádem Petry, ale proto, aby do jejího tréninkového procesu a soutěžení přinesl rozdílovou kvalitu, což se také stalo.“

Vlhové se ujal před sezonou 2016/2017 a od začátku své tehdy 20leté svěřenkyni vytyčil jasnou dráhu směrem k nejvyšším cílům.

Pod jeho dohledem absolvovala slovenská lyžařka až extrémní dávky, které přinesly největší odměnu v pátém roce spolupráce.

„Jsem rád, že to Petra přežila. Upřímně, absolvovala pod ním tak extrémní objem práce, intenzity a koncentrace, který nedokáže zvládnout každý,“ odhalil Galovič. „To se nakonec ukázalo i v minulosti, Livio je buď maximálně úspěšný, nebo je z týmu velmi rychle vyhozený. Jeho maximalistická povaha způsobuje i problémy.“

Patálie nyní způsobila i Magoniho neuvážená mluva. Právě nešťastná vyjádření jsou podle všeho hlavní příčinou rozchodu, se sportovní stránkou mohla být Vlhová jen těžko nespokojená.

„Řekl bych, že je uražená, což je ještě více než zklamaná,“ charakterizoval náladu Vlhové manažer Galovič.

Slovenka tak na další mety, například olympijské medaile z Pekingu, už bude útočit bez Magoniho. Tím spíš bude chtít jeho podivná slova vyvrátit.