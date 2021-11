Asi si udělám sobí farmu. Jak Vlhová vládla v Levi a co jí přinesl nový kouč

Nejprve na startu sledovala, jak si vede druhá Mikaela Shiffrinová. Pak se uzavřela do sebe, do své bubliny a vyrazila ze startovní budky.

Do druhého kola Vlhová vstupovala s náskokem osmnácti setin. A stačilo by jí i mnohem méně. Tak suverénní výkon to od ní znovu byl.

Že ji sledovaly všechny oči soupeřek a přály si, aby chybovala? Že jí podle jejích slov rozmístění branek tolik nevyhovovalo?

Se vším si poradila.

„Upřímně se mi druhé kolo moc nelíbilo, byl to boj,“ říkala 26letá Slovenka. „Ale dokázala jsem to a jsem moc ráda.“

Když proťala cílovou čáru, na výsledkové tabuli se rozsvítilo velké číslo jedna a vedle něj zeleně vybarvených 47 setin. Takový náskok měla na druhou Shiffrinovou.

Nejprve lehce zaťala pěst, pak přeci jen ukázala více emocí. Rozpažila ruce, kývala hlavou a užívala si potlesk diváků.

ZA DALŠÍM VÍTĚZSTVÍM. Petra Vlhová ve slalomu v Levi.

„Levi mi přirostlo k srdci. Mám to tu moc ráda,“ vydechla.

A není divu.

Ve středisku daleko za polárním kruhem triumfovala popáté, což se nikomu dosud nepodařilo. Dvakrát slavila v letošní sezoně, dvakrát v minulé a předtím ještě v roce 2017.

Pět triumfů znamená i pět sobů, kteří jsou tradičně součástí výhry. K Igorovi, Lujze a Pepi letos přidala Michala s Borisem (pojmenované podle přítele a bratra) a žertovala: „Asi si doma udělám sobí farmu.“

A zároveň se vyšvihla na dělené první místo hodnocení Světového poháru. Se Shiffrinovou mají shodně 260 bodů.

„Statistiky moc nesleduju, ale těší mě to. Čtyři vítězství za sebou. Dvě letos a dvě loni… Co víc dodat?“ ptala se slovenská hvězda.

Právě v Levi loni načala svou veleúspěšnou sezonu. Po druhém vítězství se rovněž usadila na prvním místě v boji o velký glóbus a říkala: „Odjíždím s velkou sebedůvěrou. Cítím, že jsem silná, a v dalších závodech bych takto chtěla pokračovat.“

Což se jí podařilo.

Minulý ročník Světového poháru zakončila s šesti výhrami, dalšími čtyřmi umístěními na stupních vítězek a velkým křišťálovým glóbem.

I proto do letošní sezony vstupovala v trochu jiné roli. „Budu závodit jako vítězka Světového poháru, takže všichni budou hledět na mě,“ připustila na startu. Zároveň si ale nařídila: „Budu se snažit být klidná a soustředit se na sebe.“

Po zahajovacím obřím slalomu v Söldenu se proto na konci října přesunula do Levi. Pryč od všeho ruchu, jen tréninky a dřina. Vynechala i paralelní slalom v Lechu.

„Moc se toho tady dělat nedá. Počet dní, kdy jsem viděla slunce, bych spočítala na prstech jedné ruky, takže jsem většinou byla na lyžích,“ popisovala z Finska.

LYŽAŘSKÁ KRÁLOVNA. Petra Vlhová s velkým křišťálovým glóbem.

Jiná je i na lyžích. Po letech odešla od italského trenéra Livia Magoniho, který sice stál u zrodu jejích úspěchů, jenže jeho drsné metody ji trápily. Nově ji vede Švýcar Mauro Pini a zase se jí vrátila radost z tréninků.

A nejen v nich.

„Mám pocit, že můj slalomový projev je jiný. Ale neznamená to, že lyžuju jinak,“ říká. „Změnila jsem tým, mám nového trenéra… Jsem spokojenější, šťastnější a cítím se fyzicky silná. Když se všechno tohle spojí, z dálky to vypadá, jako kdybych změnila styl.“

V čem se nijak nemění, jsou ambice. Je hladová po úspěších. Chce vítězit všude, kam přijede. Chce ukázat, že ona je tou lyžařkou s nejlepší formou.

Tak jako se jí to povedlo v Levi.

„Počítají se jen vítězství,“ reagovala na otázku, co říká náskoku 47 setin na druhou Shiffrinovou. „Nezajímá mě, jaký je rozdíl mezi námi. Pouze to, jestli vidím červená, nebo zelená čísla. Na zbytku nezáleží.“

Teď ji čeká den oddychu a v úterý se znovu vrátí na lyže. Pak se přesune do Ameriky, kde ji v Killingtonu už příští víkend čeká obří slalom a slalom.

„Pojedu tam s velmi dobrým pocitem,“ vyhlíží.

A udělá vše pro to, aby spokojená zůstala i po závodech.