Snowboardistce Maděrové se v Bansku nedařilo, po pádu skončila hned v osmifinále

Maděrová ale o několik branek později v jasném vedení nezvládla nerovnost na trati a spadla. Na rozdíl od Ukrajinky, která se po zaváhání udržela v trati, pro ni jízda skončila nárazem do branky a Dančová si přece jen zajistila čtvrtfinále.
Zatímco sobotní kvalifikace pro Maděrovou skončila diskvalifikací, v neděli prošla do vyřazovacích jízd ze šestého místa. Ve vyřazovací fázi ale dvaadvacetiletá závodnice potvrdila, že v novém roce prožívá méně úspěšné období.
Ve všech pěti prosincových závodech od začátku sezony postoupila minimálně do semifinále a zaznamenala dvě pódiová umístění. Před týdnem ale nepostoupila z kvalifikace ani ve Scuolu a v úterý byla v Bad Gastainu po vyřazení ve čtvrtfinále sedmá.
Do vyřazovacích jízd se v neděli v bulharském středisku nedostali ani Adéla Keclíková a po diskvalifikaci Adam Počinek.