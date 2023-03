Šampion Riiber vyhrál i druhý závod sdruženářů v Oslu, Čechům se nedařilo

Muži: 1. Riiber (Nor.) 22:45,7, Geiger -1:32,7, 3. Schmid (oba Něm.) -1:37,5, 4. Muhlethaler (Fr.) -1:47,6, 5. Graabak (Nor.) -1:47,7, 6. Lamparter (Rak.) -1:48,0, ...33. Vytrval -4:07,9, Pažout nedokončil, Portyk (všichni ČR) nenastoupil do běžecké části.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 22 závodů): 1. Lamparter 1325, 2. Schmid 1179, 3. J. L. Oftebro (Nor.) 1173, 4. Riiber 923, 5. Rehrl (Rak.) 664, 6. Geiger 663, ...51. Pažout 12, 54. Portyk 10, 62. Vytrval 2.