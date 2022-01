Lyžaři na Vysočinu opět nepřijedou, závody OPA Cupu jim zrušili

Před rokem (termín 20. a 21. února 2021) se ve Vysočina Areně kvůli koronavirovým restrikcím, nucené karanténě pro zahraniční závodníky a nedostatečné finanční podpoře od státu nekonal plánovaný podnik Světového poháru.

Všichni závodníci, kteří by na Vysočině před rokem startovali, by se kvůli rozhodnutí Německa nesměli zúčastnit minimálně větší části následného mistrovství světa v klasickém lyžování v Oberstdorfu (22. 2. - 7. 3. 2021). Po přejezdu česko-německé hranice by totiž na deset dní skončili v karanténě.

„Logickým důsledkem tohoto opatření by následně bylo odřeknutí účasti na závodech v Novém Městě ze strany jednotlivých týmů, pro které je jednoznačnou prioritou start na MS,“ uvedl generální sekretář novoměstského závodu Světového poháru Jan Skřička.

Úvahy o případném přesunu závodu na březnový termín, který se uvolnil po odstoupení norských pořadatelů, následně zrušila vidina výrazně nižšího příspěvku od Národní sportovní agentury (NSA), než byl garantován v předchozích letech. „Byl řádově poloviční, tedy pět milionů namísto deseti,“ uvedl tehdy Svaz lyžařů ČR v tiskové zprávě.

V letošní olympijské sezoně se v Novém Městě měl uskutečnit aspoň závod FIS OPA Cupu. „Těšili jsme se, že opět přivítáme prestižní závody mezinárodního formátu, ve kterých se představí nejen vynikající zahraniční lyžaři, ale dostanou v nich šanci sbírat zkušenosti také naši závodníci,“ uvedl ředitel úseku běžeckých disciplín SLČR Štěpán Kaliba ke kontinentálnímu poháru.

Ten měla Vysočina Arena hostit o víkendu. Jenže nebude.

Důvodem je nejen aktuální koronavirová situace, ale také tzv. rozpočtové provizorium. „Vzhledem k tomu, že není schválen státní rozpočet, nemůže NSA vypsat jakékoli výzvy a následně uvolnit jakékoli prostředky třeba i z provizorního rozpočtu,“ vysvětlil Kaliba.