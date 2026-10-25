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Pinheiro Braathen vyhrál v Söldenu úvodní obří slalom Světového poháru

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  14:31

Lucas Pinheiro Braathen slaví triumf v Söldenu. | foto: Reuters

Zahajovací obří slalom sezony Světového poháru lyžařů v Söldenu vyhrál Lucas Pinheiro Braathen z Brazílie. Olympijský vítěz na rakouském ledovci Rettenbach triumfoval podruhé po roce 2020, kdy si tam připsal ještě v norských barvách první vítězství kariéry.

Kvůli silnému větru v horní části se jelo na zkrácené trati z náhradního startu.

Šestadvacetiletý Pinheiro Braathen vedl už po prvním kole a zvítězil s náskokem 48 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Olympijský šampion ve slalomu udržel o jedinou setinu náskok před krajanem Marcem Odermattem, loňským vítězem ze Söldenu a úřadujícím pětinásobným králem Světového poháru.

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Rodák z Osla Pinheiro Braathen, jenž reprezentuje Brazílii od roku 2024, vítězstvím potvrdil pozici aktuálně nejlepšího lyžaře v obřím slalomu. Loni sice v Söldenu nedokončil první kolo, na konci sezony ale získal malý křišťálový glóbus a ukončil v disciplíně čtyřleté Odermattovo kralování.

V součtu se závěrem minulé sezony vyhrál Pinheiro Braathen třetí obří slalom za sebou a celkově se v elitním seriálu radoval z prvenství podeváté. Čeští reprezentanti v Söldenu nestartovali.

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Úvodní závod Světový poháru ve sjezdovém lyžování

Söldenu

Muži - obří slalom:
1. Pinheiro Braathen (Braz.) 1:44,72 (52,40+52,32), 2. Meillard -0,48 (52,64+52,56), 3. Odermatt (oba Švýc.) -0,49 (52,95+52,26), 4. Radamus (USA) -0,82 (53,55+51,99), 5. Haaser (Rak.) -0,86 (53,68+51,90), 6. Gratz (Něm.) -0,95 (53,09+52,58)

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Tipsport - partner programu
Hradec Kr. vs. JablonecFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Hradec Kr. vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 30.00
  • 5.20
  • 1.21
Bilbao vs. GetafeFotbal - 10. kolo - 25. 10. 2026:Bilbao vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.02
  • 25.00
  • 70.00
Polanka n/O vs. Olomouc BFotbal - 13. kolo - 25. 10. 2026:Polanka n/O vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.89
  • 3.98
  • 1.42
Zápy vs. Pardubice BFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Zápy vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.36
  • 4.23
  • 5.08
Varnsdorf vs. BrozanyFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Varnsdorf vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.45
  • 3.78
  • 4.82
Sparta vs. SlováckoFotbal - 12. kolo - 25. 10. 2026:Sparta vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
25. 10. 15:00
  • 1.26
  • 5.93
  • 11.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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