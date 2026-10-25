Kvůli silnému větru v horní části se jelo na zkrácené trati z náhradního startu.
Šestadvacetiletý Pinheiro Braathen vedl už po prvním kole a zvítězil s náskokem 48 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem. Olympijský šampion ve slalomu udržel o jedinou setinu náskok před krajanem Marcem Odermattem, loňským vítězem ze Söldenu a úřadujícím pětinásobným králem Světového poháru.
|
Moltzanová slaví první triumf v SP, Shiffrinová byla sedmá. Vrátila se Vlhová
Rodák z Osla Pinheiro Braathen, jenž reprezentuje Brazílii od roku 2024, vítězstvím potvrdil pozici aktuálně nejlepšího lyžaře v obřím slalomu. Loni sice v Söldenu nedokončil první kolo, na konci sezony ale získal malý křišťálový glóbus a ukončil v disciplíně čtyřleté Odermattovo kralování.
V součtu se závěrem minulé sezony vyhrál Pinheiro Braathen třetí obří slalom za sebou a celkově se v elitním seriálu radoval z prvenství podeváté. Čeští reprezentanti v Söldenu nestartovali.
|
Program SP v alpském lyžování 2026/27: Kalendář závodů, výsledky, Češi
Po třítýdenní pauze se Světový pohár rozběhne naplno v polovině listopadu slalomem v Levi.
Úvodní závod Světový poháru ve sjezdovém lyžování
Söldenu
Muži - obří slalom: