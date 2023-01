Vítězný návrat po zdravotní pauze, lídr SP Odermatt vyhrál super-G v Cortině

Světový pohár ve sjezdovém lyžování Cortina d’Ampezzo (Itálie) Muži - superobří slalom: 1. Odermatt (Švýc.) 1:25,57, 2. Kilde (Nor.) -0,35, 3. Casse (It.) -0,49, 4. Babinsky -0,63, 5. Kriechmayr -0,76, 6. Feurstein (všichni Rak.) -0,82, ...34. Zabystřan (ČR) -2,26. Průběžné pořadí super-G (po 5 ze 7 závodů): 1. Odermatt 440, 2. Kilde 392, 3. Kriechmayr 254, 4. Rogentin (Švýc.) 173, 5. Pinturault (Fr.) 165, 6. Caviezel (Švýc.) 115. Průběžné pořadí SP (po 26 z 38 závodů): 1. Odermatt 1286, 2. Kilde 1073, 3. Kristoffersen (Nor.) 779, 4. Kriechmayr 722, 5. Meillard (Švýc.) 692, 6. Braathen (Nor.) 671.