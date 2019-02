Světový pohár se vrátí do Česka. V březnu ho hostí Špindlerův Mlýn

Na první pokus se to pořadatelům ještě nepodařilo. Před více než patnácti lety, v prosinci roku 2003, se příznivci sjezdového lyžování těšili, že poprvé v České republice uvidí závod Světového poháru. V programu seriálu tehdy figurovaly slalom a obří slalom žen.

Vše bylo ve Špindlerově Mlýně připraveno, ale příroda rozhodla jinak, závody se kvůli nedostatku sněhu neuskutečnily, byť na poslední chvíli mrznout a sněžit začalo. Velká česká premiéra tak přišla až o dva roky později.

Od té doby se v Krkonoších o body do Světového poháru, pokaždé toho ženského, závodilo ještě dvakrát, naposledy ale už před osmi lety.

Letos přibude do krkonošské kroniky čtvrtý zápis, ženský „bílý cirkus“ se sem vrátí. Stejně jako v minulých letech zde bude ženská sjezdařská elita usilovat o body v obřím slalomu a slalomu, pojede se 8. a 9. března.

Tři předcházející zastávky přinesly do Čech skvělé závody, na nichž se podílely i české závodnice. Vůbec nejvýrazněji se do jejich historie zapsala Šárka Strachová. Mistryně světa ve slalomu z roku 2003, která už ukončila kariéru, zde dojela při premiéře závodů v Krkonoších v roce 2005 osmá ve slalomu a o dva roky později své zdejší maximum vylepšila na páté místo.

Světový pohár žen ve Špindlerově Mlýně vítězky * 2005

obří slalom: 1. Kosteličová (Chorv.)

slalom: 1. Pearsonová (Švéd.) * 2008

obří slalom: 1. Karbonová (It.)

slalom: 1. Schieldová (Rak.) * 2011

obří slalom: 1. Rebenburgová (Něm.)

slalom: 1. Schieldová (Rak.) * 2019

obří slalom: 1. ??? (8. března)

slalom: 1. ??? (9. března)

Bude letos některá z českých závodnic schopná alespoň napodobit její úspěchy? Otázka byla aktuální, dokud byl závod v kalendáři české jedničky Ester Ledecké.

„Startovat v rodné zemi na Světovém poháru je vždycky čest pro sportovce, takže v plánu to je,“ nechal se před sezonou slyšet David Trávníček, šéf agentury Sport Invest, která Ledeckou zastupuje.

Na konci února však dvojnásobná olympijská vítězka svůj start ve Špindlerově Mlýně zrušila.

I tak budou oba závody obrovským lákadlem. V první řadě díky hlavní hvězdě současného sjezdového lyžování Mikaele Shiffrinové, jež i v této sezoně zatím potvrzuje pověst lyžařské královny.

Tu symbolicky začala budovat právě ve Špindlerově Mlýně, kde před osmi lety jela své první závody ve Světovém poháru. Tehdy ho nedokončila.

„Pro mě skvělé místo, na které mám výborné vzpomínky. Byl to skvělý závod, moc se těším, že se do Špindlerova Mlýna vrátím, myslím si, že to bude výjimečný závod,“ nechala se slyšet Shiffrinová, jejíž největší soupeřkou pravděpodobně bude slovenská hvězda Petra Vlhová.

„Moc se do Krkonoš těším, do Špindlerova Mlýna jsem jezdila jako mladá hodně trénovat, dobře tamní sjezdovky znám,“ uvedla Vlhová.