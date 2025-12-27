Obří slalom v Semmeringu vede těsně po 1. kole švédská šampionka Hectorová

Třiatřicetiletá Hectorová vede o pouhé dvě setiny sekundy před domácí Rakušankou Julií Scheibovou, vítězkou dvou obřích slalomů v sezoně. Třetí Lara Colturiová z Albánie má za Švédkou odstup jen 13 setin. Norka Thea Louise Stjernesundová na čtvrté pozici už na vedoucí trio ztrácí půl sekundy.
První kolo se na zledovatělé trati příliš nevydařilo Mikaele Shiffrinové, jež je s odstupem 1,16 sekundy osmá. Přesto může třicetiletá americká hvězda zvýšit vedení v pořadí SP: druhá Alice Robisonová z Nového Zélandu, která stejně jako Scheibová vyhrála v tomto ročníku dva obří slalomy, první jízdu po pádu nedokončila.