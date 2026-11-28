Vítězka rekordních 110 závodů SP měla právě v obřím slalomu v Killingtonu před dvěma lety těžký pád, během něhož si poranila břicho a po návratu bojovala s psychickým blokem, který z této disciplíny měla. Naposledy závod SP v obřím slalomu vyhrála 28. prosince 2023 v Lienzi.
V druhém kole byla Robinsonová o půl sekundy rychlejší a porazila Shiffrinovou o 11 setin sekundy. Úřadující vicemistryně světa si tak připsala osmé vítězství v kariéře, z toho sedmé v obřím slalomu. Třetí skončila další Američanka Paula Moltzanová, vítězka zahajovacího obřího slalomu v Söldenu.
Poprvé v sezoně se nevešla na stupně vítězů Lara Colturiová z Albánie, ale i desáté místo jí stačilo k udržení vedení v SP.
Další šanci na 111. vítězství v seriálu bude mít Shiffrinová v neděli, kdy se v Killingtonu pojede slalom. Trojnásobná olympijská šampionka předchozí slalomy v Levi a Gurglu vynechala, protože se chce soustředit spíše na obří a superobří slalom, v letech 2016-2021 ale vyhrála ve Vermontu pět slalomů za sebou.
V neděli bude startovat i česká reprezentantka Martina Dubovská.
Mužům včetně Zabystřana zrušilo závod počasí
Jan Zabystřan do sezony Světového poháru nevstoupil. Superobří slalom v americkém středisku Copper Mountain byl kvůli nepříznivému počasí zrušen. Český reprezentant, který loni v prosinci vyhrál super-G ve Val Gardeně, měl na trať vyjet se startovním číslem jedna.
Copper Mountain měl hostit první závod sezony v rychlostních disciplínách. Zhatily ho sněžení a zesilující vítr. Pořadatelé nejprve závod odložili, ale pak zrušili.
Ve startovní listině bylo 69 lyžařů včetně hvězdných Švýcarů Marca Odermatta a Franja von Allmena. Plánovaný návrat musel odložit Francouz Cyprien Sarrazin, jenž před necelými dvěma lety po pádu v Bormiu utrpěl těžké zranění hlavy a bojoval o život.
V neděli by se měl v Copper Mountain konat obří slalom, v němž žádný český reprezentant ve Světovém poháru nezávodí. Další super-G mají muži naplánované na příští sobotu do Beaver Creeku, kde by předtím měli ve čtvrtek a pátek závodit ve sjezdu. Ženy včetně Ester Ledecké by měly první zastávku v rychlostních disciplínách absolvovat rovněž v Beaver Creeku od 11 do 13. prosince.
SP ve sjezdovém lyžování v Killingtonu (USA)
Ženy - obří slalom: 1. Robinsonová (N. Zél.) 2:03,02 (1:01,62+1:01,40), 2. Shiffrinová -0,11 (1:01,23+1:01,90), 3. Moltzanová (obě USA) -0,54 (1:02,59+1:00,97), 4. Ljutičová (Chorv.) -0,67 (1:02,64+1:01,05), 5. Rastová (Švýc.) -0,91 (1:02,60+1:01,33), 6. Fritzová (Něm.) -1,29 (1:05,14+59,17).
Pořadí obřího slalomu (po 2 z 12 závodů): 1. Moltzanová 160, 2. Robinsonová 132, 3. Shiffrinová 116, 4. Colturiová (Alb.) 106, 5. Hectorová (Švéd.) 86, 6. Rastová 85.
Průběžné pořadí SP (po 4 ze 40 závodů): 1. Colturiová 286, 2. Aicherová (Něm.) 204, 3. Hectorová 186,4. Moltzanová 180, 5. Ljutičová 160, 6. Rastová 154, ...44. Dubovská (ČR) 11.