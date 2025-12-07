Druhý obří slalom v Mont Tremblant pro Rakušanku Scheibovou, Shiffrinová čtvrtá

  20:18
Rakouská lyžařka Julia Scheibová vyhrála obří slalom v kanadském středisku Mont Tremblant a připsala si druhé vítězství v probíhající sezoně Světového poháru.
Julia Scheibová v cíli obřího slalomu v Mont Treblant | foto: AP

Scheibová byla po prvním kole druhá za vítězkou sobotního závodu Alice Robinsonovou z Nového Zélandu, ta však v závěru druhé jízdy chybovala a skončila až třetí. Druhá byla se ztrátou 57 setin Sara Hectorová ze Švédska.

Sedmadvacetiletá Scheibová navázala na triumf z úvodního obřího slalomu sezony v Söldenu, kde zaznamenala první výhru ve Světovém poháru. Celkově má na kontě čtyři pódiová umístění.

V průběžném pořadí seriálu je Scheibová čtvrtá se ziskem 280 bodů. V čele je americká favoritka Mikaela Shiffrinová, která v neděli dojela čtvrtá a má 458 bodů. V hodnocení obřího slalomu je Scheibová se ztrátou 12 bodů na Robinsonovou druhá.

SP ve sjezdovém lyžování v Mont Tremblant (Kanada)

Ženy - obří slalom: 1. Scheibová (Rak.) 2:13,00 (1:07,60+1:05,40). 2. Hectorová (Švéd.) -0,57 (1:08,20+1:05,37), 3. Robinsonová (N. Zél.) -0,78 (1:07,44+1:06,34), 4. Shiffrinová (USA) -1,17 (1:08,16+1:06,01) a Rastová (Švýc.) -1,17 (1:08,09+1:06,08), 6. Moltzanová (USA) -1,47 (1:09,05+1:05,42).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Robinsonová 292, 2. Scheibová 280, 3. Ljutičová (Chorv.) 178, 4. Rastová 161, 5. Hectorová 159, 6. Shiffrinová 158.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 458, 2. Colturiová (Alb.) 302, 3. Robinsonová 292, 4. Scheibová 280, 5. Moltzanová 267, 6. Rastová 263.

Druhý obří slalom v Mont Tremblant pro Rakušanku Scheibovou, Shiffrinová čtvrtá

