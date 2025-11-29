Robinsonová vládla obřímu slalomu v Coloradu, Shiffrinová mimo desítku

Lyžařská elita v Česku
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.
Úřadující vicemistryně světa Robinsonová oslavila páté vítězství v kariéře, všechna vybojovala třiadvacetiletá Novozélanďanka v obřím slalomu. Druhá skončila Rakušanka Julia Scheibová a třetí Norka Thea Louise Stjernesundová.
Premiéru ve Světovém poháru oslavila teprve sedmnáctiletá Češka žijící právě v USA Lara Huml. Vyrazila v prvním kole jako poslední na trať s číslem 56 a v polovině spadla.
Huml nedaleko Copper Mountain žije a studuje. „Byla to skvělá zkušenost, jsem za tu příležitost velmi vděčná. Cítila jsem se dobře. Od začátku jsem se snažila jet naplno. Sjezdovka byla už trochu rozbitá, ale dala jsem do toho všechno a jsem za to na sebe hrdá,“ uvedla pro svazový web.
SP ve sjezdovém lyžování v Copper Mountain (USA)
Ženy - obří slalom: 1. Robinsonová (N. Zél.) 1:58,91 (59,03+59,88), 2. Scheibová (Rak.) -0,96 (59,63+1:00,24), 3. Stjernesundová (Nor.) -1,08 (1:00,11+59,88), 4. Hectorová (Švéd.) -1,17 (59,32+1:00,76), 5. Rastová (Švýc.) -1,41 (1:00,29+1:00,03), 6. Dürrová (Něm.) -1,44 (59,97+1:00,38), ...Huml (ČR) nedokončila 1. kolo
Průběžné pořadí obřího slalomu (po 2 z 10 závodů): 1. Scheibová 180, 2. Robinsonová 132, 3. Stjernesundová 105, 4. Moltzanová (USA) 80, 5. Hectorová 79, 6. Shiffrinová (USA) 68
Průběžné pořadí SP (po 4 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 268, 2. Colturiová (Alb.) 218, 3. Scheibová 180, 4. Moltzanová 175, 5. Dürrová 144, 6. Rastová 137