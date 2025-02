Robinsonová vede náhradní obří slalom, Jelínková první kolo nedokončila

Robinsonová s Brignoneovou potvrdily formu z nedávného mistrovství světa v Saalbachu, kde s velkým náskokem před zbytkem startovního pole obsadily v obřím slalomu první dvě pozice. Tentokrát si zatím pořadí prohodily, ale znovu výrazně odskočily ostatním. Průběžně třetí Paula Moltzanová z USA, jež byla bronzová i na MS, zatím ztrácí 83 setin sekundy.

Do závodů se vrátila Jelínková, která v Saalbachu do obřího slalomu kvůli nemoci nenastoupila. Měla startovní číslo 43 a po celkem povedené úvodní části už bylo na dalších mezičasech jasné, že stejně jako v předchozích závodech SP ani tentokrát do druhého kola nepostoupí. V závěrečné pasáži pak udělala chybu a vypadla.

Téměř po třech měsících se objevila na startu obřího slalomu hvězdná Shiffrinová. Na nedávném MS disciplínu vynechala, protože se na ni necítila být po zranění psychicky připravená. Před závodem na sociálních sítích poděkovala za podporu týmovým kolegyním.

„Pomohly mi pochopit, že jedinou cestou kupředu je dál to zkoušet. Necítím se ještě ve své kůži, ale cítím se dost dobře na to, abych tu dnes byla. A pro tuto chvíli to stačí,“ svěřila se.

Je ale prakticky jisté, že jubilejní 100. výhru ve Světovém poháru v pátek nezíská. Na vedoucí Robinsonovou v 1. kole ztratila 2,89 sekundy.

Obří slalom v Sestriere je náhradou za zrušený závod v kanadském středisku Mont Tremblant, který se v prosinci neuskutečnil kvůli nedostatku sněhu. Lyžařky hned v sobotu pojedou v Sestriere další obří slalom, který byl od začátku naplánovaný v kalendáři pro tuto sezonu.

Druhé kolo začne ve 13:30.