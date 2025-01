Krýzl se vrátil do Světového poháru. V Schladmingu triumfoval Steen Olsen

Krýzl naposledy startoval v SP v prosinci 2022 v Alta Badii, kde si ale přetrhl v kolenu zkřížený vaz. V současné době trénuje německou reprezentaci do 18 let a ve Schladmingu si vyzkoušel opět závodní atmosféru, která by ho zanedlouho měla čekat na mistrovství světa v Saalbachu. Tam se český veterán velmi pravděpodobně s kariérou rozloučí. Krýzl na nejrychlejšího Švýcara Loica Meillarda ztratil 3,47 sekundy, od postupu do druhého kola ho dělila zhruba sekunda a půl.

Po celodenním dešti pořadatelé trať výrazně zkrátili. Steen Olsen zaostával za Meillardem po úvodní jízdě o 11 setin, ale nakonec poslední obří slalom před MS zvládl nejlépe. „Na šampionát ještě nemyslím, je to daleko. Ale jsem moc spokojený,“ řekl v televizním rozhovoru po druhé pohárové výhře v kariéře.

Odermatt se vyšvihl na stupně vítězů z 12. místa po prvním kole a naladil se bronzem na obhajobu titulu. Nadále s velkou převahou míří za obhajobou velkého křišťálového glóbu, v hodnocení disciplíny se za něj na druhé místo posunul Steen Olsen.

Ve středu čeká lyžaře ve Schladmingu slalom. Posledním závodem před MS bude nedělní sjezd v Ga-Pa. Šampionát v Saalbachu začne o dva dny později.