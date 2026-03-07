V boji o malý glóbus se přiostřuje. Pinheiro Braathen vyhrál obří slalom v Kranjské Goře

Rodák z Norska vybojoval pro brazilské barvy druhý pohárový triumf a navázal na tři týdny staré vítězství z Bormia. Na hrách se zapsal do historie nejen brazilského, ale jihoamerického sportu jako první držitel zlata ze zimní olympiády.
V Kranjské Goře dnes zvládl nejrychleji už první kolo. V součtu s druhým zvítězil o 54 setin sekundy před Švýcarem Loicem Meillardem, jenž vyhrál v Bormiu olympijský slalom. Třetí byl Rakušan Stefan Brennstainer.
O držiteli malého glóbu za obří slalom se rozhodne 24. března v Hafjellu v Norsku.
SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):
Muži - obří slalom: 1. Pinheiro Braathen (Braz.) 2:11,95 (1:10,36+1:01,59), 2. Meillard (Švýc.) -0,54 (1:10,71+1:01,78), 3. Brennsteiner (Rak.) -0,80 (1:10,50+1:02,25), 4. McGrath (Nor.) -1,12 (1:11,61+1:01,46), 5. Odermatt (Švýc.) -1,33 (1:11,28+1:02,00), 6. Anguenot (Fr.) -1,49 (1:11,74+1:01,70).
Průběžné pořadí obřího slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Odermatt 495, 2. Pinheiro Braathen 447, 3. Meillard 406, 4. Brennsteiner 381, 5. Kristoffersen (Nor.) 318, 6. Schwarz (Rak.) 310.
Průběžné pořadí SP (po 30 z 38 závodů): 1. Odermatt 1530, 2. Pinheiro Braathen 898, 3. Meillard 763, 4. McGrath 744, 5. Kristoffersen 691, 6. Von Allmen (Švýc.) 664, ...37. Zabystřan (ČR) 168.