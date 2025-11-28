První triumf ve 34 letech. Brennsteiner vyhrál obří slalom v Copper Mountain

Rakouský lyžař Stefan Brennsteiner vyhrál obří slalom v Copper Mountain a ve 34 letech vybojoval premiérové vítězství ve Světovém poháru v kariéře. Největší favorit Marco Odermatt závod nedokončil. Jan Zabystřan po čtvrtečním super-G dnes v americkém středisku nestartoval.
Rakouský lyžař Stefan Brennsteiner na trati obřího slalomu v Copper Mountain.

Rakouský lyžař Stefan Brennsteiner na trati obřího slalomu v Copper Mountain. | foto: AP

Brennsteiner, jenž na trať vyrazil s číslem jedna, vedl už po prvním kole a ve druhém náskok ještě zvýraznil. Druhého Nora Henrika Kristoffersena porazil o 95 setin, třetí Chorvat Filip Zubčič za ním zaostal o rovnou sekundu.

Brennsteiner byl dosud v SP nejlépe druhý v březnu 2022 v Kranjské Goře. Na stupních vítězů stanul popáté, pokaždé v obřím slalomu.

Rakouský lyžař Stefan Brennsteiner slaví triumf v obřím slalomu v Copper Mountain.

Suverén posledních čtyř sezon SP Odermatt, který po pěti závodech vede průběžné pořadí i letos, útočil v 1. kole na nejlepší čas, ale v polovině trati upadl.

V rámci seriálu nedokončil téměř po roce, mezitím skončil ve 23 závodech po sobě nejhůř sedmý. Nenavázal tak na vítězství z úvodního obřího slalomu sezony v Söldenu ani ze superobřího slalomu právě v Copper Mountain.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Copper Mountain (USA)

Muži - obří slalom: 1. Brennsteiner (Rak.) 2:30,98 (1:13,27+1:17,71), 2. Kristoffersen (Nor.) -0,95 (1:14,07+1:17,86), 3. Zubčič (Chorv.) -1,00 (1:14,71+1:17,27), 4. Schwarz (Rak.) -1,02 (1:14,30+1:17,70), 5. Vinatzer (It.) -1,16 (1:15,18+1:16,96), 6. Kranjec (Slovin.) -1,18 (1:13,53+1:18,63).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 2 závodech): 1. Brennsteiner 150, 2. Schwarz 130, 3. Kristoffersen 116, 4. Odermatt (Švýc.) 100, 5. Vinatzer 77, 6. Zubčič 76.

Průběžné pořadí SP (po 5 závodech): 1. Odermatt 200, 2. Schwarz 166, 3. Kristoffersen 158, 4. Pinheiro Braathen (Braz.) 152, 5. Brennsteiner 150, 6. McGrath (Nor.) 142, ...77. Zabystřan (ČR) 5.

