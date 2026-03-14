Pátý triumf a za odměnu glóbus. Scheibová si v Aare spravila chuť po olympiádě

  15:01
Lyžařka Julia Scheibová vybojovala na Světovém poháru v Aare poprvé v kariéře malý křišťálový glóbus za obří slalom a ukončila desetileté čekání Rakouska na triumf v této disciplíně. Jistotu získala po pátém vítězství v sezoně, po němž má v čele průběžného hodnocení nedostižný náskok 189 bodů.

Julia Scheibová slaví vítězství v obřím slalomu v Aare. | foto: AP

„Je to neuvěřitelně skvělý pocit. Málokdy jsem ve druhém kole takhle bojovala,“ řekla Scheibová v cíli televizi ORF. „Dala jsem do toho všechno, protože jsem bezpodmínečně chtěla vyhrát,“ dodala sedmadvacetiletá lyžařka, jež ziskem trofeje navázala na krajanku Evu-Marii Bremovou z roku 2016.

Triumfem si navíc spravila chuť po nevydařených olympijských hrách, kde skončila bez cenného kovu. „Když máte takovou sezonu, přirozeně chcete medaili vyhrát, takže jsem se trochu trápila. Nicméně jsem to dokázala relativně rychle hodit za hlavu. Dnes to bylo důležité a dopadlo to dobře,“ dodala.

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Scheibová vyhrála o 36 setin před Američankou Paulou Moltzanovou. Třetí Alice Robinsonová z Nového Zélandu ztratila už 76 setin. Švýcarka Camille Rastová, která ještě mohla Scheibovou z druhého místa průběžného hodnocení ohrozit, vedení z prvního kola nepotvrdila a finále nedokončila. Už v úvodním kole skončila třetí z možných rivalek Sara Hectorová ze Švédska.

Rastová výpadkem ztratila i v boji o celkové vítězství ve Světovém poháru. Za vedoucí Mikaelou Shiffrinovou zaostává ze třetího místa o 223 bodů. Američanka po velké chybě v závěru prvního kola útočila ze 12. místa a nakonec dojela pátá. Průběžně druhá Emma Aicherová, jež v Aare obsadila čtvrtou příčku, stáhla pět závodů před koncem sezony manko na Shiffrinovou na 120 bodů. Všestranná Němka navíc dokáže bodovat ve všech disciplínách od slalomu po sjezd.

SP v sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko)

Ženy - obří slalom

1. Scheibová (Rak.) 2:22,41 (1:11,97+1:10,44), 2. Moltzanová (USA) -0,36 (1:12,42+1:10,35), 3. Robinsonová (N. Zél.) -0,75 (1:12,46+1:10,70), 4. Aicherová (Něm.) -1,74 (1:13,12+1:11,03), 5. Shiffrinová (USA) -2,22 (1:14,15+1:10,48), 6. Ljutičová (Chorv.) -2,32 (1:12,98+1:11,75)

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 9 z 10 závodů): 1. Scheibová 660, 2. Rastová (Švýc.) 471, 3. Hectorová (Švéd.) 429, 4. Shiffrinová 398, 5. Moltzanová 392, 6. Robinsonová 372

Průběžné pořadí SP (po 32 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1186, 2. Aicherová 1066, 3. Rastová 963, 4. Goggiaová (It.) 853, 5. Robinsonová 779, 6. Moltzanová 694, ...17. Ledecká 424, 115. Dubovská (obě ČR) 10

