O novém šampionovi Turné: rodina posedlá létáním, vábí ho perfektní pokusy

Domen měl už od útlého věku o svém sportu číslo jedna jasno. Provázela ho pověst obří naděje, zvládl přechod mezi dospělé. A je ve svých šestadvaceti na absolutním vrcholu. V současnosti není lepšího skokana!
V úterý převzal ikonického Zlatého orla z Turné čtyř můstků. Prožil snovou jízdu, vyhrál zastávky v Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu, v Innsbrucku a Bischofshofenu skončil druhý. Naprostá dominance.
„Výjimečný okamžik. Uplynulo přesně deset let, kdy Turné vyhrál Peter. Teď tuhle trofej držím v rukou já. Neskutečné emoce. Splněný dětský sen,“ chrlil Slovinec, který už má ve sbírce taky čtyři zlaté medaile z mistrovství světa.
|
Domen Prevc ovládl Turné čtyř můstků a napodobil bratra, Koudelka na závěr 26.
Spolu s ním pod můstkem slavil i právě bratr Peter, jenž už ukončil kariéru a je členem realizačního týmu Slovinců. Dvacetiletá sestra Nika zase po svém vítězství ve Villachu rychle pospíchala k televizi, aby Domenův triumf sledovala živě.
Tak už to v téhle rodině zkrátka chodí. Prevcovi jsou posedlí létáním. Jiný sport u nich neexistuje. Je trochu s podivem, že nejmladší ze sourozenců – šestnáctiletá Ema – téhle vášni nepodlehla a bude se nejspíš živit jinak.
Otec Božidar pracuje jako trenér a zároveň mezinárodní rozhodčí. Z pětice jeho potomků to čtyři dotáhli na nejvyšší úroveň. Dohromady mají ve Světovém poháru 845 startů a 86 vítězství!
Třiatřicetiletý Peter je stále nejúspěšnější, ověnčený nejen titulem z Turné, ale i čtyřmi olympijskými medailemi či velkým glóbem.
Devětadvacetiletý Cene, jenž už taky ukončil kariéru, platil hlavně za spolehlivého týmového parťáka a s krajany si z olympijských her v Pekingu přivezl stříbro.
Nika kraluje ženám, nedávno ovládla jejich dvoudílnou obdobu Turné a útočí na třetí velký glóbus vřadě.
A pak je tu Domen, hrdina posledních dní. „Ale máme i jiný život, doma se o skocích ani tolik nebavíme,“ usmívá se. „Většinou je probíráme cestou ze soutěží a tréninků, jakmile ovšem vylezeme z auta, jsou tabu.“
Přitom by o nich mohl vyprávět další hodiny a hodiny. Tak moc je miluje.
Soukromý život si drží stranou a zřídkakdy poskytuje rozhovory, pokud nemají nic společného se sportem. Lidé, co ho znají, o něm tvrdí, že je chytrý, hloubavý, naprostý profík a perfekcionista.
„Neskáču proto, abych porazil ostatní, ale abych předvedl perfektní pokus,“ říkává. „Tohle mě motivuje. Pokud neskočím technicky dobře, výsledek je druhořadý.“
Ve Světovém poháru debutoval už v šestnácti a ve čtvrtém závodě skončil druhý. Klání tehdy mimochodem vyhrál bratr Peter, čímž se sourozenecké duo postaralo o počin, který skokanská historie do té doby nepamatovala.
|
Turné čtyř můstků 2025/2026: výsledky, jak se vedli Češi
Domen přidával další pódia, usadil se mezi špičkou, ale k tomu, aby byl nejlepší, mu pořád něco chybělo. Trápilo ho to. Musel něco změnit. Proto se rozhodl pro razantní krok a předělal techniku.
„Bylo to asi tři roky nazpátek,“ vzpomíná Peter. „Zprvu mu to poté moc nešlo, ale nevzdal se. Každý trénink se snažil, a když se k tomu loni konečně přidaly pořádné výsledky, ještě víc ho nakoply.“
Domen loni v březnu v Planici pokořil letem 254,5 metru světový rekord. A letos vyloženě vládne. Ve Světovém poháru se do nejlepší čtveřice nevešel jen jednou. „Kromě asi dvou kvalifikací neprožil špatný den. Neskutečné. Když se podíváte, jak skákal před pěti lety a dnes, rozdíl je obrovský,“ pokračuje Peter. „Momentálně nenajdete skokana s lepší technikou.“
Triumf na Turné může být jen začátek. Olympijské hry, těšte se.