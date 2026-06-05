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Lyžařský svaz mění šéfa. David Trávníček rezignoval, nahradil ho Petr Veselý

Autor: ,
  15:46
Novým prezidentem Svazu lyžařů ČR je Petr Veselý, bývalý spolumajitel firmy dodávající sportovní vybavení, který v této roli dlouho spolupracoval s lyžařským prostředím. Nahradil Davida Trávníčka, jenž na páteční konferenci oficiálně podal rezignaci, o které informoval již v dubnu. Veselý v poslední době pracoval pro svou někdejší firmu jako konzultant a i této role se vzdá, aby se vyhnul střetu zájmů.

Prezident svazu lyžařů David Trávníček. | foto: Svaz lyžařů ČR

Jako kandidát oficiálně vystoupil až v den jednání. „Rozhodl jsem se přijmout kandidaturu na prezidenta. Odmalička lyžuju, mám lyžování rád. Většinu z vás znám, neboť jsem působil v pozici dodavatele sportovního vybavení léta letoucí,“ řekl delegátům.

Pro kandidaturu si dal dvě podmínky. Jednak pokračování generálního sekretáře Jana Šindeláře a jeho týmu a také schválení výkonného výboru ve složení, které si vybral. „Pan Šindelář mi slíbil, že to bude dělat,“ poznamenal Veselý.

Získal hlasy 40 ze 48 delegátů, osm zbývajících se zdrželo. Do výkonného výboru si jako prvního viceprezidenta vybral šéfa úseku běžeckého lyžování Aleše Vaňka, jako druhého viceprezidenta šéfa úseku alpských disciplín Martina Štěpána.

Řadovými členy chtěl mít Miroslava Schimmera jako zástupce snowboardingu, Romana Daleckého za freestylové lyžování a Danutu Štrougalovou, s níž dlouhodobě spolupracoval a která v minulosti působila jako manažerka úseku alpských disciplín.

Výkonný výbor získal od delegátů 28 hlasů, čtyři byli proti a 16 lidí se zdrželo. Byl tedy schválen a nový prezident se může ujmout funkce. Mandát má na čtyři roky. Veselého předchůdce Trávníček rezignoval z osobních důvodů, svaz vedl od května roku 2022.

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