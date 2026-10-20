Nový prezident FIS o Ledecké: Kolize lyží a snowboardu? Příště jí musíme zabránit

„Samozřejmě tomu musíme pro příště zabránit,“ prohlásil během novinářského sympozia Forum Nordicum, které letos hostí Nové Město na Moravě.
Lichtenštejnský právník vede FIS od června. Ve volbách o jediný hlas porazil Johana Eliasche, jenž federaci řídil od roku 2021.
O výjimečnosti Ledecké ví Ospelt už dlouho. Když se na hrách v Pchjongčchangu 2018 postarala o unikátní zlatý double, sledoval její úspěchy z pozice šéfa lichtenštejnského lyžařského svazu. Právě jeho krajanku Tinu Weiratherovou odsunula Češka v superobřím slalomu na třetí místo.
„Musím říct, že kariéru Ester Ledecké sleduji velmi podrobně. Myslím, že měla v Pchjongčchangu startovní číslo dvacet šest, jestli se nepletu,“ líčil Ospelt správně.
Navíc moc dobře zná i jejího nového hlavního lyžařského trenéra Karlheinze Pichlera, ten totiž v té době vedl Weiratherovou.
„Říká se mu Charly,“ usmál se prezident FIS. „Je velmi dobrý v komunikaci. Vítězí díky své kompetenci a expertíze a určitě posune Ester dopředu.“
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V Pchjongčchangu jen kroutil hlavou, teď tvoří tým. Kdo je nový kouč Ledecké?
Zatímco v Pchjongčchangu stál Ospelt na druhém břehu, tentokrát je připravený Ledeckou podpořit. Na stranu Češky se postavil už jeho předchůdce Eliasch, který se snažil prosadit změnu programu italských her u Mezinárodního olympijského výboru. Nepodařilo se. Nový prezident doufá, že pokud by podobná situace nastala znovu, mohl by být úspěšnější.
„Závodí ve dvou disciplínách FIS, v obou je superstar. Samozřejmě budeme pracovat na tom, aby mohla v obou disciplínách závodit,“ říká.
Časový harmonogram sportovního svátku v roce 2030 zatím není známý. Pokud se bude opakovat podobný scénář jako u Itálie, pracovní verze by mohla být zveřejněná zhruba dva roky před jeho začátkem.
Program her se skládá na základě možností jednotlivých federací a sportovišť i zájmu televizních společností a vysílatelů. „Je to vždycky otázka kompromisu,“ vysvětloval před minulými hrami předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
Jisté už alespoň je, že se ve Francii bude závodit i v paralelním obřím slalomu na snowboardu. O budoucnosti tohoto sportu se totiž vedly debaty, v červenci nicméně MOV schválil seznam sportů a disciplín a Ledecká i úřadující olympijská šampionka Zuzana Maděrová si mohly oddechnout.
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MOV v prohlášení uvedl, že tato disciplína se od Pekingu 2022 „významně zlepšila v různých ukazatelích popularity“. Naopak na uvadající zájem diváků doplatili sdruženáři.
Známá jsou už také dějiště. Rychlostní disciplíny alpských lyžařek se pojedou v Courchevelu, snowboardisté se utkají ve zhruba 200 kilometrů vzdáleném Montgenèvre.