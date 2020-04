S koronavirem bojuje česnekem. Konec kariéry? Pokračuju, hlásí Kasai

Pokračuje i Ammann OBA NA STUPNÍCH. Simon Ammann (vlevo) a Noriaki Kasai slaví první místo v Ruce. Když v roce 2014 Kasai zatím naposledy slavil vítězství, na nejvyšším stupínku spolu s ním stál i Švýcar Simon Ammann. V závodě Světového poháru ve finské Ruce totiž oba předvedli totožný výkon. A oba se na skokanských můstcích budou potkávat i nadále. Ammann podobně jako japonský veterán oznámil, že ve své kariéře bude pokračovat. „Chci závodit ještě minimálně dva roky,“ uvedl na webu Švýcarské lyžařské asociace. Stejně jako jeho japonský soupeř i 38letý Švýcar neprožil sezonu podle svých představ. V hodnocení Světové poháru skončil celkově 35., nejlepšího výsledku dosáhl v Oberstdorfu, kde byl 16. „Chtěl jsem být výše, ale bohužel jsem neuspěl,“ řekl. „Rezignovat ale nehodlám, možná mi to dodalo ještě větší ambice pokračovat. Spoustu jsem se toho naučil, což mi teď dodává důvěru.“ „S vidinou olympijských her - což je největší cíl každého sportovce - cítím sílu zvládat úkoly, které se vyžadují od špičkového sportovce. Jsem přesvědčený, že dokážu znovu dosahovat nejlepších výsledků.“

Ammannově motivaci se nelze divit, vždyť jeho jméno je do historie závodů pod pěti kruhy pevně vpleteno. Jako jediný skokan totiž ovládl na dvou ZOH oba individuální závody - nejprve zazářil coby mladík v Salt Lake City v roce 2002 a unikátní double zopakoval o osm let později ve Vancouveru.

Dokáže se přiblížit medailovým příčkám i v roce 2022 v Pekingu?