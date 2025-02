Kasai chce skákat do šedesáti. Jeho recept? Světu dal návod na kvalitní spánek

10:00

Při pohledu do výsledkové listiny skokanského Světového poháru v Sapporu vás to hned zarazí. Triumf na velkém můstku oslavil domácí Rjójú Kobajaši, rok narození 1996. Druhý Nor Marius Lindvik je ročník 1998, třetí další Nor Johann Andre Forfang 1995, čtvrtý Rakušan Daniel Tschofenig 2002. A o pár pater níž na vás najednou vyskočí jméno Noriakiho Kasaie, ročník 1972, dvaapadesát let, za čtyři měsíce třiapadesát. Japonský matador dál udivuje svět.