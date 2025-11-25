Že mu je třiapadesát? Kasai pořád létá. Sní i o devátých olympijských hrách

Michal Koubek
  13:25
Když o víkendu v norském Lillehammeru vypukl Světový pohár ve skocích na lyžích, na můstku chyběl. Ten den ho čekalo několik hodin úmorného tréninku a těšil se, že až s ním skončí, klání si zapne aspoň v televizi. Jestli ho pak při sledování svrběly nohy? Vsaďte se! Kdepak, japonský nezmar Noriaki Kasai ještě profesionální kariéře sbohem nedal.
Noriaki Kasai na můstku v Sapporu

Noriaki Kasai na můstku v Sapporu | foto: Naoki Nišimura / AFLO Profimedia.cz

Noriaki Kasai na závodech v Lillehammeru
Japonec Noriaki Kasai nesmělým úsměvem slaví páté místo z Bad Mitterndorfu.
Noriaki Kasai během kvalifikace skokanů v Ruce
Japonec Noriaki Kasai gestikuluje po svém druhém skoku na Světovém poháru v...
47 fotografií

I ve třiapadesáti letech ho skákání naplňuje a pořád věří, že se může prokousat zpátky mezi elitu. Dokonce opatrně mluví i o možné účasti na únorových olympijských hrách v Itálii.

„Samozřejmě vím, že to nebude snadné. Čeká mě náročný boj,“ uvedl pro japonský web Aktio Note. „Momentálně nejsem součástí týmu, který objíždí Světové poháry. A pokud se do něj nedostanu, těžko se na olympiádu podívám.“

Na začátku zimy se připravuje na starty v o úroveň nižším Kontinentálním seriálu. Šance, že se probije výš, jsou v supersilném japonském áčku skutečně malé. Ale i to mu stačí, aby se nevzdával a o místo zabojoval.

„Je mi přes padesát, nicméně si pořád říkám: Dokážeš víc! Létám docela dobře. Jen ve špičkové kondici nejsem, takže na tom teď pracuju,“ popisuje trojnásobný olympijský medailista a účastník osmi zimních her.

Létající nezmar Kasai brzy vstává, cvičí, medituje. A v 51 letech je zpět mezi elitou

Jeho vytrvalost je vážně výjimečná.

Když v roce 1988 debutoval ve Světovém poháru, drtivá většina z jeho současných soupeřů ještě nebyla ani na světě. Jasně nejstaršímu chlapíkovi, který v současnosti objíždí elitní závody, Švýcarovi Simonu Ammannovi, bylo sedm a obhájce velkého glóbu z minulé sezony, Rakušan Daniel Tschofenig, se narodil až o čtrnáct let později.

I přesto tu Kasai stále je. Neuvěřitelné.

Navíc v tak neúprosném prostředí, jako jsou skoky.

Nejde jen o obrovskou zátěž na tělo, o neustálé tvrdé nárazy, kterým čelí jeho pohybový aparát, a hodiny a hodiny dřiny v posilovně. Ještě obdivuhodnější je, že vydrží psychicky.

Má ženu a děti, přesto velkou část roku tráví na druhé straně zeměkoule. K tomu musí držet extrémně striktní režim a stále si něco odpírat.

Skokani se ženou na hranu, i co se týče váhy. Občasné zhřešení? Kdepak.

Noriaki Kasai po svém skoku v Innsbrucku.

„Říká se, že pokud vážíte o jedno kilo víc, než je váš ideál, letíte o dva metry méně,“ počítá Kasai. „I mimo sezonu si podíl tělesného tuku držím pod deset procent, během zimy kolem pěti. Samozřejmě už mi váha neklesá tak snadno, jako když jsem byl dítě. Takže jsem začal běhat v sauně. Dvakrát denně, ráno a večer.“

Jeho motorem je láska k tomuto sportu, navíc říká, že nemá rád pocity prohry.

Jasně, že už prožil několik krizí a zvažoval, jestli přece jen nemá skončit. Jednu třeba před posledními hrami v Pekingu 2022, kdy přišel o šanci na desátý start pod pěti kruhy.

„Uprostřed toho všeho jsem dost bojoval sám se sebou. Říkal jsem si: Pokud budu pokračovat v tak mizerných výsledcích, půjdu do důchodu. Ale přesto jsem věřil, že se vše obrátí,“ líčil.

Kasai chce skákat do šedesáti. Jeho recept? Světu dal návod na kvalitní spánek

Vyplatilo se. Skutečně se zase začal cítit lépe, byť v konkurenci silných krajanů v čele s Rjójem Kobajašim se do sestavy pro Světové poháry nastálo neprobojoval a od roku 2020 si v něm připsal jen čtrnáct startů.

„I tak si myslím, že překonání tohohle emocionálně těžkého období mi potvrdilo, že chci skákat dál. Důkazem taky je, že jsem před závody pořád dost nervózní. Dokud mám tyhle pocity, má to pořád cenu,“ je přesvědčen majitel osmi medailí z mistrovství světa a dvaaosmdesáti pódií ve Světovém poháru.

Za všechny ty roky si už našel osvědčený recept. Pečlivě dbá na spánek, pro duševní očistu zařazuje doplňkové aktivity jako golf, tenis, volejbal, badminton nebo squash, o nichž říká, že si jimi i zlepšuje reflexy a postřeh.

Rok 2018: Japonec Noriaki Kasai nesmělým úsměvem slaví páté místo z Bad Mitterndorfu.

Kvůli přibývajícím rokům musel pochopitelně trénink dost upravit. „Po padesátce mi je jasné: Když se jednou zraníš, je konec,“ ví. „Tak se tím řídím. Samozřejmě to není jako dřív. Nemám sice žádná vážná zranění, ale pobolívají mě kyčle, kolena, krk. Když mi bylo přes třicet, při dřepu jsem zvedl dvě stě kilo, teď trénuju jinak, používám třeba gumy a vlastní váhu.“

Co se ale nezměnilo, je jeho vášeň a radost z dalekých letů. Především proto stále pokračuje.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
K. Vary vs. TřinecHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.10
  • 9.00
  • 30.00
Brunclík vs. SummersTenis - - 25. 11. 2025:Brunclík vs. Summers //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.18
  • -
  • 4.65
Monnetová vs. SamsonTenis - - 25. 11. 2025:Monnetová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
25. 11. 15:30
  • 2.25
  • -
  • 1.58
Karviná vs. Nové VeselíHázená - 12. kolo - 25. 11. 2025:Karviná vs. Nové Veselí //www.idnes.cz/sport
25. 11. 17:30
  • 1.00
  • 25.00
  • 22.00
Hradec Kr. vs. Ml. BoleslavHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:00
  • 1.78
  • 4.40
  • 3.67
Kometa vs. OlomoucHokej - 26. kolo - 25. 11. 2025:Kometa vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
25. 11. 18:00
  • 1.60
  • 4.70
  • 4.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

25. listopadu 2025  13:45

Že mu je třiapadesát? Kasai pořád létá. Sní i o devátých olympijských hrách

Noriaki Kasai na můstku v Sapporu

Když o víkendu v norském Lillehammeru vypukl Světový pohár ve skocích na lyžích, na můstku chyběl. Ten den ho čekalo několik hodin úmorného tréninku a těšil se, že až s ním skončí, klání si zapne...

25. listopadu 2025  13:25

Po letech v zahraničí zpět v Česku. Cyklista Černý se vrací do stáje Elkov Kasper

Josef Černý se podepisuje na startu 4. etapy Czech Tour v Kroměříži.

Přední český silniční profesionál Josef Černý bude od příští sezony hájit opět barvy domácí cyklistické stáje Elkov Kasper, v níž už v minulosti působil. Vedle role závodníka by měl být i mentorem...

25. listopadu 2025  13:02

ONLINE: Vary přidávají Třinci druhou branku, večer Pardubice vyzvou Spartu

Sledujeme online
Karlovarská radost po gólu v utkání s Třincem.

Úterní extraligový program 26. kola začíná už nezvykle brzo. Ve 12 hodin startuje duel mezi Karlovými Vary a Třincem, další utkání se hrají už tradičně od šesti večer. Nejvíce pozornosti přitahuje...

25. listopadu 2025  11:50,  aktualizováno 

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

25. listopadu 2025  12:44

Chceš nám pomoct? Tak nabourej! Jak obří skandál zatřásl F1 a zastínil titul McLarenu

Premium
Felipe Massa a Lewis Hamilton, rivalové v boji o titul v sezoně 2008.

Hlavně se nesesypat. Ať celoroční dřina nepřijde vniveč. I taková slova musí v těchto dnech padat na poradách McLarenu, který si v honbě za titulem sám zbytečně přidělává těžkosti. Lando Norris ho...

25. listopadu 2025

Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku

Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd

Jaroslav Nedvěd je nejvyšším trenérem v hokejové extralize a nejvýš je teď i Sparta, která pod jeho vedením rozkvetla v lídra. Jeho bilance zvoní: 15 zápasů v nejvyšší soutěži, 11 výher, po té...

25. listopadu 2025  11:15

Okamžitě ho pusť, vypadni! Rozhodčí pyká za ostrý výlev, má pozastavenou činnost

Sudí Daniel Pražák neuznává gól.

Nedělní duel mezi Litvínovem a Třincem nabídl řadu zajímavých událostí, mnoho z nich se řešilo i po jeho konci. Nejvíce hokejovým prostorem však rezonoval incident, do kterého se zapletl rozhodčí...

25. listopadu 2025  10:33

Bavil na hřišti i mimo něj. Janise vyzval s pantoflem. Parťáci o končícím Bohačíkovi

Jaromír Bohačík na tréninku českých basketbalistů v Hamburku.

Jeho dlouholetí reprezentační parťáci se sešli na srazu v Poděbradech před kvalifikací o MS 2027. Vedle Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže, Tomáše Kyzlinka, Martina Peterky i Ondřeje Sehnala se už ovšem...

25. listopadu 2025  10:15

Walking football i screening. Slavia nabídne hostům z Bilbaa i CSR aktivity

Pohled na vršovický stadion při fotbalovém turnaji partnerů SK Slavia Praha.

Fotbalisté Slavie věří, že si ve svém pátém zápase v Lize mistrů konečně připíšou první vítězství. Proti bude španělský Athletic Bilbao. Ještě než si to fotbalisté obou týmů rozdají v úterý večer (od...

25. listopadu 2025  10:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Prostoru na ledě možná nedostává tolik, kolik si na začátku angažmá v hokejových Pardubicích vysnil, ale i tak patří k nejvýraznějším bekům. Ondřej Mikliš nedává přesilovkové góly, zato ve...

25. listopadu 2025  9:47

Detroit vyrovnal rekord, vyhrál potřinácté v řadě. Jokič vystřihl další triple double

Cade Cunningham se raduje během utkání proti Indianě.

Basketbalisté Detroitu porazili Indianu 122:117, v NBA zvítězili už potřinácté v řadě a vyrovnali tak klubový rekord z let 1990 a 2004, kdy získali dva ze tří titulů v historii organizace. K triumfu...

25. listopadu 2025  8:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.