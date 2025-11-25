I ve třiapadesáti letech ho skákání naplňuje a pořád věří, že se může prokousat zpátky mezi elitu. Dokonce opatrně mluví i o možné účasti na únorových olympijských hrách v Itálii.
„Samozřejmě vím, že to nebude snadné. Čeká mě náročný boj,“ uvedl pro japonský web Aktio Note. „Momentálně nejsem součástí týmu, který objíždí Světové poháry. A pokud se do něj nedostanu, těžko se na olympiádu podívám.“
Na začátku zimy se připravuje na starty v o úroveň nižším Kontinentálním seriálu. Šance, že se probije výš, jsou v supersilném japonském áčku skutečně malé. Ale i to mu stačí, aby se nevzdával a o místo zabojoval.
„Je mi přes padesát, nicméně si pořád říkám: Dokážeš víc! Létám docela dobře. Jen ve špičkové kondici nejsem, takže na tom teď pracuju,“ popisuje trojnásobný olympijský medailista a účastník osmi zimních her.
Létající nezmar Kasai brzy vstává, cvičí, medituje. A v 51 letech je zpět mezi elitou
Jeho vytrvalost je vážně výjimečná.
Když v roce 1988 debutoval ve Světovém poháru, drtivá většina z jeho současných soupeřů ještě nebyla ani na světě. Jasně nejstaršímu chlapíkovi, který v současnosti objíždí elitní závody, Švýcarovi Simonu Ammannovi, bylo sedm a obhájce velkého glóbu z minulé sezony, Rakušan Daniel Tschofenig, se narodil až o čtrnáct let později.
I přesto tu Kasai stále je. Neuvěřitelné.
Navíc v tak neúprosném prostředí, jako jsou skoky.
Nejde jen o obrovskou zátěž na tělo, o neustálé tvrdé nárazy, kterým čelí jeho pohybový aparát, a hodiny a hodiny dřiny v posilovně. Ještě obdivuhodnější je, že vydrží psychicky.
Má ženu a děti, přesto velkou část roku tráví na druhé straně zeměkoule. K tomu musí držet extrémně striktní režim a stále si něco odpírat.
Skokani se ženou na hranu, i co se týče váhy. Občasné zhřešení? Kdepak.
„Říká se, že pokud vážíte o jedno kilo víc, než je váš ideál, letíte o dva metry méně,“ počítá Kasai. „I mimo sezonu si podíl tělesného tuku držím pod deset procent, během zimy kolem pěti. Samozřejmě už mi váha neklesá tak snadno, jako když jsem byl dítě. Takže jsem začal běhat v sauně. Dvakrát denně, ráno a večer.“
Jeho motorem je láska k tomuto sportu, navíc říká, že nemá rád pocity prohry.
Jasně, že už prožil několik krizí a zvažoval, jestli přece jen nemá skončit. Jednu třeba před posledními hrami v Pekingu 2022, kdy přišel o šanci na desátý start pod pěti kruhy.
„Uprostřed toho všeho jsem dost bojoval sám se sebou. Říkal jsem si: Pokud budu pokračovat v tak mizerných výsledcích, půjdu do důchodu. Ale přesto jsem věřil, že se vše obrátí,“ líčil.
Kasai chce skákat do šedesáti. Jeho recept? Světu dal návod na kvalitní spánek
Vyplatilo se. Skutečně se zase začal cítit lépe, byť v konkurenci silných krajanů v čele s Rjójem Kobajašim se do sestavy pro Světové poháry nastálo neprobojoval a od roku 2020 si v něm připsal jen čtrnáct startů.
„I tak si myslím, že překonání tohohle emocionálně těžkého období mi potvrdilo, že chci skákat dál. Důkazem taky je, že jsem před závody pořád dost nervózní. Dokud mám tyhle pocity, má to pořád cenu,“ je přesvědčen majitel osmi medailí z mistrovství světa a dvaaosmdesáti pódií ve Světovém poháru.
Za všechny ty roky si už našel osvědčený recept. Pečlivě dbá na spánek, pro duševní očistu zařazuje doplňkové aktivity jako golf, tenis, volejbal, badminton nebo squash, o nichž říká, že si jimi i zlepšuje reflexy a postřeh.
Kvůli přibývajícím rokům musel pochopitelně trénink dost upravit. „Po padesátce mi je jasné: Když se jednou zraníš, je konec,“ ví. „Tak se tím řídím. Samozřejmě to není jako dřív. Nemám sice žádná vážná zranění, ale pobolívají mě kyčle, kolena, krk. Když mi bylo přes třicet, při dřepu jsem zvedl dvě stě kilo, teď trénuju jinak, používám třeba gumy a vlastní váhu.“
Co se ale nezměnilo, je jeho vášeň a radost z dalekých letů. Především proto stále pokračuje.