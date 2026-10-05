Nesmíte se bát. Tuže ženou olympijské vzpomínky, věří, že vyzve norské vládce

„Vím, že překonat minulou sezonu bude náročné. Ale olympiáda i Drammen mě nabíjejí motivací. Vidím, že to jde a že se můžu prosadit,“ povídá jedenadvacetiletý Tuž. „Cíle jsou proto vysoké. Primární pro mě bude mistrovství světa do třiadvaceti let v Otepää, kvůli kterému vynechám i Tour de Ski. A pak cílím samozřejmě na mistrovství světa dospělých ve Falunu.“
Do té doby zbývá ještě spousta času. Světový pohár vypukne na konci listopadu, šampionát do třiadvaceti let se koná v lednu a elitu čeká vrchol na přelomu února a března.
Čeští běžci jsou právě v plné přípravě. Za sebou mají soustředění na suchu ve vysoké nadmořské výšce či ve sněhovém tunelu. Brzy se znovu vydají do výšky, načež se, pokud podmínky dovolí, konečně v Davosu vrhnou na přírodní sníh.
Hodiny a hodiny letní dřiny už Tuž a spol. absolvují pod novým koučem. Po minulé sezoně na pozici šéftrenéra reprezentace nahradil Vasila Husáka Němec Falk Göpfert, uznávaný odborník, který dříve pracoval u Rakušanů.
„S létem jsem hodně spokojený. Posledních pět let postupně navyšuju objem i intenzitu, což platilo i tentokrát,“ chválí si Tuž. „Měli jsme hodně nabitý program. Ale nemocný jsem nebyl, dohromady snad jen sedm dní nějaké lehké rýmičky, takže další pozitivum. Tým se hodně obměnil, tak jsem rád, že jsme si jako skupina sedli.“
Jak se pod Göpfertem změnil trénink?
Je víc polarizovaný. Trénujeme tedy buď v hodně nízké intenzitě, anebo v hodně vysoké. Kluci, co jezdí distance, ho mají postavený trochu jinak, ale já jako sprinter tréninky ve středních intenzitách skoro nemám.
Co jste na změnu kouče říkal? Měl jste i trochu respekt?
Určitě. Bylo to zase něco nového. Pro mě je to vlastně třetí rok u reprezentace a třetí trenér. Nejprve Jan Franc, pak Vasil Husák, teď Falk. Takže respekt jsem měl, ale myslím, že jsme si rychle sedli a snadno našli společnou cestu.
Asi vás musí těšit, že u týmu pokračuje norský expert na techniku běhu Ragnar Bragvin Andresen, kterého jste si tolik chválil.
Je to tak. Spolupráce s ním je neskutečná. Nemyslím si, že v Česku najdete někoho, kdo má o technice takový přehled jako on a kdo stejně jako on sleduje nejnovější trendy. Takže úplně super.
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Na prvním soustředění pod Göpfertem jste byli v květnu na Pálavě. Trenér říkal, jak jste za ním přišel s otázkou, jestli to není vtip, že se tam jezdí jen kvůli vínu.
Je to tak (smích). Ale nakonec to bylo super soustředění a zároveň jsme se sblížili jako tým, takže ho hodnotím jen pozitivně. Jezdili jsme tam na kole nebo na cyklostezkách na kolečkových lyžích. Cesty tam vedou po rovině, což se na začátku přípravy hodí a můžete najet více hodin než v kopcích. Taky jsme běhali, posilovali. Byl jsem překvapený, že to tak fungovalo.
Na sněhu jste už byl?
Byl jsem hodněkrát v Oberhofu v lyžařském tunelu. Spíš než na nějaké super trénování je dobrý v tom, že si zažijete pocity na lyžích. Pak jsme taky vyrazili do tunelu ve švédském Torsby. Ten je lepší a dají se v něm zařadit už i rychlejší tréninky.
Jaký je trénink v uzavřené hale z hlediska psychiky? Přece jen jste celý rok zvyklí na přírodu.
Když je člověk v tunelu jen pár dní, tak v pohodě. Kdyby tam ale měl trávit tři čtyři hodiny denně delší dobu, je pravda, že by to bylo na hlavu. Ale musíme udělat to, co musíme udělat.
Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám na ledovcích nejsou nyní tunely přeplněné?
Přes léto to paradoxně není tak hrozné, protože lidi na sněhu tolik trénovat nepotřebují. Od rána do deseti nebo jedenácti hodin je navíc v Oberhofu tunel uzavřený jen pro profesionály, což je fajn a nemačkáte se. Ale věřím, že touto dobou už budou stopy plné. Sezona se přece jen blíží a všichni už chtějí na sníh.
Vy do něj ještě vyrazíte?
Já už se teď tunelu spíš vyhýbám a počkám si na tréninky na sněhu v Davosu. I proto, že, jak jde o uzavřený prostor s hodně lidmi, dost se v něm šíří nemoci.
Když si vzpomenete na své představení na olympiádě, nabíjí vás při trénincích?
Určitě. Když se mi nechce nebo jsem extrémně unavený, ale pak si vzpomenu, jaké pocity jsem zažíval na olympiádě nebo v Drammenu, jde o neskutečnou motivaci. Slouží mi to jako zdroj energie. Podobné pocity chci zažívat znovu a znovu.
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Musíte vytrvat. Tužovi se píle vyplácí, trenér se bál, že medaile vyřadí servis
Hned od prvních startů mezi elitou jste říkal, že se nesmíte bát a musíte bojovat. Zůstává tohle ve vás?
Na prvních pár Světových pohárech, kde jsem postoupil dál, jsem si uvědomil, že to ani jinak nejde. Pokud se budu držet vzadu, tak nic moc nevymyslím. A pokud člověk nebude zkoušet nové věci, nic se nenaučí. Abych neprodal to, co v sobě mám, jen proto, že jsem se bál, by byla přece strašná škoda. Nejhorší je smrt z vyděšení.
Takže ani dominantních Norů se nezaleknete.
Určitě. Už je to takové: zbytek světa proti Norsku. Hodně lidí chce vidět jiné vítěze. Je to samozřejmě těžké. Když člověk pozoruje, jaký mají materiál, mazání. Jedete proti nim ve sjezdu a nemáte šanci. Tohle občas na motivaci trochu ubírá. Ale pokud přestanu věřit tomu, že je můžu porazit, tak to celé skončí dřív, než začalo.
Věříte, že i fenomén Johannes Klaebo bude jednou k poražení?
Věřím, že ano. Myslel jsem si, že například Francouz Lucas Chanavat bude pro mě ve sprintu neporazitelný. Pak jsem ho ale porazil. Klaebo je ale samozřejmě jiný fenomén, něco jako Tadej Pogačar v cyklistice, takže musíte být trochu na jiném levelu, abyste ho mohli porazit. Ale doufám.
Kopce ve sprintu vybíháte podobně jako on. Inspirujete se přímo od něj?
Když s tím začal, bylo mi tak dvanáct třináct let. Samozřejmě, když jsem jeho techniku viděl v televizi, zkoušel jsem ji i na trénincích. Podobně na tom byli ale i další a už je málo lidí, kteří tak kopce neběhají. Ovšem nejde jen o kopce. Jeho cesta je dost inspirativní. Rád bych šel trochu v jeho kolejích. Chci se teď zlepšit v distanci a zároveň zůstat dobrý ve sprintu. Což je tedy z fyziologického hlediska celkem složité. Uvidíme, jak to půjde.
Kromě sprintů se v nadcházející sezoně zaměříte na jaké závody?
Sprint je stále základ a kolem něj se program bude točit. A to i na světových vrcholech. Ale měl bych jet i všechny desítky a myslím, že i dvacítky, když budou na Světovém poháru, který pojedu. Na padesátku na mistrovství světa se asi nepustím, ale třeba v Holmenkollenu bych ji rád jel.
Změny u běžců: Německý kouč, vrací se Hynčicová
Dvě velké změny se přes léto odehrály u českých běžců na lyžích. Na pozici sportovního ředitele skončil Štěpán Kaliba, který odchází do Dukly, a na jeho místo přichází bývalá reprezentantka a později trenérka Petra Hynčicová. „Doufám, že mi vhled zevnitř k něčemu pomůže, ale samozřejmě se toho musím hodně naučit. Je to pro mě velký závazek a výzva. Ale já výzvy miluji, takže se velmi těším,“ říká Hynčicová.
Další novinka se týká pozice šéftrenéra. Vasila Husáka po olympijském cyklu nahradil Němec Falk Göpfert. „Minulý týden jsme absolvovali podzimní testy a data byla slibná,“ líčí někdejší trenér Rakušanů. „Ale hlavní samozřejmě bude, abychom je přetavili ve výsledky.“
S kariérou se po minulé zimě rozloučili závodníci Adéla Nováková, Ondřej Černý a Adam Fellner. V reprezentačním A-týmu figurují vedle Kateřiny Janatové, Jiřího Tuže a Michala Nováka také Kateřina Dušková a Matyáš Bauer.