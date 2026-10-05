Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nesmíte se bát. Tuže ženou olympijské vzpomínky, věří, že vyzve norské vládce

Autor:
  16:12
Běžec na lyžích Jiří Tuž na předsezonní tiskové konferenci

Běžec na lyžích Jiří Tuž na předsezonní tiskové konferenci | foto: ČTK

Běžec na lyžích Jiří Tuž na předsezonní tiskové konferenci, vedle něj sedí...
Český závodník Jiří Tuž v týmovém sprintu mužů (18. února 2026)
Český závodník Jiří Tuž v týmovém sprintu mužů (18. února 2026)
Jiří Tuž jako první z Čechů vyrazil do finále běhu na lyžích na 10 km volně,
16 fotografií
V loňské sezoně udivil. Na olympijských hrách v Itálii se po strhujících jízdách probil ve sprintu až do finále a nakonec skončil pátý, na Světovém poháru v Drammenu pak dokonce dojel na pódiu. Běžec na lyžích Jiří Tuž věří, že tohle všechno bude jen začátek. A že do blížící se zimy vstoupí ještě silnější.

„Vím, že překonat minulou sezonu bude náročné. Ale olympiáda i Drammen mě nabíjejí motivací. Vidím, že to jde a že se můžu prosadit,“ povídá jedenadvacetiletý Tuž. „Cíle jsou proto vysoké. Primární pro mě bude mistrovství světa do třiadvaceti let v Otepää, kvůli kterému vynechám i Tour de Ski. A pak cílím samozřejmě na mistrovství světa dospělých ve Falunu.“

Do té doby zbývá ještě spousta času. Světový pohár vypukne na konci listopadu, šampionát do třiadvaceti let se koná v lednu a elitu čeká vrchol na přelomu února a března.

Čeští běžci jsou právě v plné přípravě. Za sebou mají soustředění na suchu ve vysoké nadmořské výšce či ve sněhovém tunelu. Brzy se znovu vydají do výšky, načež se, pokud podmínky dovolí, konečně v Davosu vrhnou na přírodní sníh.

Hodiny a hodiny letní dřiny už Tuž a spol. absolvují pod novým koučem. Po minulé sezoně na pozici šéftrenéra reprezentace nahradil Vasila Husáka Němec Falk Göpfert, uznávaný odborník, který dříve pracoval u Rakušanů.

„S létem jsem hodně spokojený. Posledních pět let postupně navyšuju objem i intenzitu, což platilo i tentokrát,“ chválí si Tuž. „Měli jsme hodně nabitý program. Ale nemocný jsem nebyl, dohromady snad jen sedm dní nějaké lehké rýmičky, takže další pozitivum. Tým se hodně obměnil, tak jsem rád, že jsme si jako skupina sedli.“

Běžec na lyžích Jiří Tuž na předsezonní tiskové konferenci, vedle něj sedí Kateřina Janatová

Jak se pod Göpfertem změnil trénink?
Je víc polarizovaný. Trénujeme tedy buď v hodně nízké intenzitě, anebo v hodně vysoké. Kluci, co jezdí distance, ho mají postavený trochu jinak, ale já jako sprinter tréninky ve středních intenzitách skoro nemám.

Co jste na změnu kouče říkal? Měl jste i trochu respekt?
Určitě. Bylo to zase něco nového. Pro mě je to vlastně třetí rok u reprezentace a třetí trenér. Nejprve Jan Franc, pak Vasil Husák, teď Falk. Takže respekt jsem měl, ale myslím, že jsme si rychle sedli a snadno našli společnou cestu.

Asi vás musí těšit, že u týmu pokračuje norský expert na techniku běhu Ragnar Bragvin Andresen, kterého jste si tolik chválil.
Je to tak. Spolupráce s ním je neskutečná. Nemyslím si, že v Česku najdete někoho, kdo má o technice takový přehled jako on a kdo stejně jako on sleduje nejnovější trendy. Takže úplně super.

Norský expert o Klaebovi: Vždy je o krok přede všemi. A v čem se mu podobá Tuž?

Na prvním soustředění pod Göpfertem jste byli v květnu na Pálavě. Trenér říkal, jak jste za ním přišel s otázkou, jestli to není vtip, že se tam jezdí jen kvůli vínu.
Je to tak (smích). Ale nakonec to bylo super soustředění a zároveň jsme se sblížili jako tým, takže ho hodnotím jen pozitivně. Jezdili jsme tam na kole nebo na cyklostezkách na kolečkových lyžích. Cesty tam vedou po rovině, což se na začátku přípravy hodí a můžete najet více hodin než v kopcích. Taky jsme běhali, posilovali. Byl jsem překvapený, že to tak fungovalo.

Na sněhu jste už byl?
Byl jsem hodněkrát v Oberhofu v lyžařském tunelu. Spíš než na nějaké super trénování je dobrý v tom, že si zažijete pocity na lyžích. Pak jsme taky vyrazili do tunelu ve švédském Torsby. Ten je lepší a dají se v něm zařadit už i rychlejší tréninky.

Jaký je trénink v uzavřené hale z hlediska psychiky? Přece jen jste celý rok zvyklí na přírodu.
Když je člověk v tunelu jen pár dní, tak v pohodě. Kdyby tam ale měl trávit tři čtyři hodiny denně delší dobu, je pravda, že by to bylo na hlavu. Ale musíme udělat to, co musíme udělat.

Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám na ledovcích nejsou nyní tunely přeplněné?
Přes léto to paradoxně není tak hrozné, protože lidi na sněhu tolik trénovat nepotřebují. Od rána do deseti nebo jedenácti hodin je navíc v Oberhofu tunel uzavřený jen pro profesionály, což je fajn a nemačkáte se. Ale věřím, že touto dobou už budou stopy plné. Sezona se přece jen blíží a všichni už chtějí na sníh.

Český závodník Jiří Tuž v týmovém sprintu mužů (18. února 2026)

Vy do něj ještě vyrazíte?
Já už se teď tunelu spíš vyhýbám a počkám si na tréninky na sněhu v Davosu. I proto, že, jak jde o uzavřený prostor s hodně lidmi, dost se v něm šíří nemoci.

Když si vzpomenete na své představení na olympiádě, nabíjí vás při trénincích?
Určitě. Když se mi nechce nebo jsem extrémně unavený, ale pak si vzpomenu, jaké pocity jsem zažíval na olympiádě nebo v Drammenu, jde o neskutečnou motivaci. Slouží mi to jako zdroj energie. Podobné pocity chci zažívat znovu a znovu.

Musíte vytrvat. Tužovi se píle vyplácí, trenér se bál, že medaile vyřadí servis

Hned od prvních startů mezi elitou jste říkal, že se nesmíte bát a musíte bojovat. Zůstává tohle ve vás?
Na prvních pár Světových pohárech, kde jsem postoupil dál, jsem si uvědomil, že to ani jinak nejde. Pokud se budu držet vzadu, tak nic moc nevymyslím. A pokud člověk nebude zkoušet nové věci, nic se nenaučí. Abych neprodal to, co v sobě mám, jen proto, že jsem se bál, by byla přece strašná škoda. Nejhorší je smrt z vyděšení.

Takže ani dominantních Norů se nezaleknete.
Určitě. Už je to takové: zbytek světa proti Norsku. Hodně lidí chce vidět jiné vítěze. Je to samozřejmě těžké. Když člověk pozoruje, jaký mají materiál, mazání. Jedete proti nim ve sjezdu a nemáte šanci. Tohle občas na motivaci trochu ubírá. Ale pokud přestanu věřit tomu, že je můžu porazit, tak to celé skončí dřív, než začalo.

Jiří Tuž (4) v akci během semifinále sprintu klasicky mužů. (10. února 2026)

Věříte, že i fenomén Johannes Klaebo bude jednou k poražení?
Věřím, že ano. Myslel jsem si, že například Francouz Lucas Chanavat bude pro mě ve sprintu neporazitelný. Pak jsem ho ale porazil. Klaebo je ale samozřejmě jiný fenomén, něco jako Tadej Pogačar v cyklistice, takže musíte být trochu na jiném levelu, abyste ho mohli porazit. Ale doufám.

Kopce ve sprintu vybíháte podobně jako on. Inspirujete se přímo od něj?
Když s tím začal, bylo mi tak dvanáct třináct let. Samozřejmě, když jsem jeho techniku viděl v televizi, zkoušel jsem ji i na trénincích. Podobně na tom byli ale i další a už je málo lidí, kteří tak kopce neběhají. Ovšem nejde jen o kopce. Jeho cesta je dost inspirativní. Rád bych šel trochu v jeho kolejích. Chci se teď zlepšit v distanci a zároveň zůstat dobrý ve sprintu. Což je tedy z fyziologického hlediska celkem složité. Uvidíme, jak to půjde.

Kromě sprintů se v nadcházející sezoně zaměříte na jaké závody?
Sprint je stále základ a kolem něj se program bude točit. A to i na světových vrcholech. Ale měl bych jet i všechny desítky a myslím, že i dvacítky, když budou na Světovém poháru, který pojedu. Na padesátku na mistrovství světa se asi nepustím, ale třeba v Holmenkollenu bych ji rád jel.

Změny u běžců: Německý kouč, vrací se Hynčicová

Dvě velké změny se přes léto odehrály u českých běžců na lyžích. Na pozici sportovního ředitele skončil Štěpán Kaliba, který odchází do Dukly, a na jeho místo přichází bývalá reprezentantka a později trenérka Petra Hynčicová. „Doufám, že mi vhled zevnitř k něčemu pomůže, ale samozřejmě se toho musím hodně naučit. Je to pro mě velký závazek a výzva. Ale já výzvy miluji, takže se velmi těším,“ říká Hynčicová.

Další novinka se týká pozice šéftrenéra. Vasila Husáka po olympijském cyklu nahradil Němec Falk Göpfert. „Minulý týden jsme absolvovali podzimní testy a data byla slibná,“ líčí někdejší trenér Rakušanů. „Ale hlavní samozřejmě bude, abychom je přetavili ve výsledky.“

S kariérou se po minulé zimě rozloučili závodníci Adéla Nováková, Ondřej Černý a Adam Fellner. V reprezentačním A-týmu figurují vedle Kateřiny Janatové, Jiřího Tuže a Michala Nováka také Kateřina Dušková a Matyáš Bauer.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 8. kolo - 5. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
5. 10. 17:30
  • 2.52
  • 4.05
  • 2.40
Kypr vs. LotyšskoFotbal - Skupina 2 - 5. 10. 2026:Kypr vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
5. 10. 18:00
  • 1.55
  • 3.90
  • 6.94
Forejtek vs. KoppTenis - 1. kolo - 5. 10. 2026:Forejtek vs. Kopp //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:00
  • 1.58
  • -
  • 2.25
Itálie vs. TureckoFotbal - Skupina 1 - 5. 10. 2026:Itálie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
  • 1.38
  • 5.09
  • 8.15
Francie vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 5. 10. 2026:Francie vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
  • 1.48
  • 4.69
  • 6.31
Bosna vs. PolskoFotbal - Skupina 4 - 5. 10. 2026:Bosna vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
  • 2.82
  • 3.37
  • 2.54
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Sladká odměna pro věrného pomocníka. McNulty přelstil hvězdy a je mistrem světa

Američan Brandon McNulty na cílové rovince v kanadském Montrealu nevěří, že se...

Kolikrát pomáhal svým lídrům k vítězstvím? Kolikrát cyklističtí fanoušci viděli jeho neúnavnou dřinu pro Tadeje Pogačara? Slovinec sice titul mistra světa v neděli v Montrealu neobhájil, duhový dres...

Kdo je nový přítel Vonnové? Společné foto sdílel už dávno, lyžování mu vzalo matku

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Hvězda alpského lyžování Lindsey Vonnová je zamilovaná. Minulý týden potvrdila vztah s o jedenáct let mladším francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem. Ten se obdivem k olympijské šampionce nikdy...

Judistku z turnaje vyřadil bizarní zákrok. Tohle se moc nestává, reagovala soupeřka

Tang Jing v roce 2023 získala stříbrnou medaili na Asijských hrách.

Čínská judistka Tang Jing skončila na probíhajících Asijských hrách dříve, než si přála. Nešlo však o senzační prohru se slabší soupeřkou. Závodnice v kategorii do 70 kilogramů byla ve čtvrtfinále...

5. října 2026

Chtěl Dynamu část dluhu odpustit. Ozvou se další věřitelé, má jasno Kladrubský

Trenér Českých Budějovic Jiří Kladrubský

Jednou to zažil jako hráč, teď se do podobné situace dostal jako trenér. Českobudějovický odchovanec a bývalý kouč Jiří Kladrubský společně s dalšími dvěma subjekty podal insolvenční návrh na...

5. října 2026  15:47

OBRAZEM: Problémy nehlásí jen Češi. Kteří hráči se v reprezentační přestávce zranili?

Kylian Mbappé si v hloučku svých francouzských spoluhráčů ohmatává zraněné...

U některých může jít pouze o prevenci, jiní ale svým klubům budou chybět pořádně dlouho. Reprezentační přestávka sebou pravidelně přináší hrozbu zranění a ta stále ještě probíhající, která je...

5. října 2026  15:41

Trenér Ústí plácl hráče, šéf Hrubý za ním stojí: Postrčil ho, ať nemluví na soupeře

Zápas Národní basketbalové ligy Sluneta Ústí nad Labem - Puma Basket Brno....

Průpovídky, emoce, provokace. A nakonec i trenérovo plácnutí vlastního hráče. Ústecká basketbalová Sluneta má za sebou vypjatou ligovou bitvu s Brnem, její generální manažer Tomáš Hrubý se za kouče...

5. října 2026  15:36

Catwoman Keely. Jako bych na sobě nic neměla, chválí si šampionka nový overal

Keely Hodgkinsonová představila na ženském mítinku Athlos v Londýně speciální...

Hvězdná běžkyně Keely Hodgkinsonová na nedávném ženském mítinku Athlos v Londýně strhla pozornost nejen suverénním vítězstvím na 800 metrů, ale i svým outfitem. Olympijská šampionka poprvé závodila v...

5. října 2026

Další potíž pro reprezentaci. Zranil se i Červ, proti Anglii nenastoupí

Lukáš Červ argumentuje s rozhodčím Melerem.

Zranění ve fotbalové reprezentaci se dál kupí. V úterním utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii českým hráčům nepomůže záložník Lukáš Červ. Pětadvacetiletý hráč Viktorie Plzeň se spoluhráči...

5. října 2026  14:46

Svázali mu brusle, do helmy dali vodu. V Anaheimu si vystřelili z navrátilce Gudase

Radko Gudas z Floridy tleská fanouškům Anaheimu za vřelé přijetí.

Běžela 13. minuta úvodní třetiny mezi Anaheimem a Floridou (3:2P). Kamery během krátké pauzy zabraly zadýchaného Radka Gudase, jenž namířil oči na kostku na ledem. Právě na ní se totiž promítaly...

5. října 2026  14:42

Krásná zpráva pro atletiku. V šestici evropských supertalentů jsou i dva Češi

Linda Botková v akci na atletickém mistrovství Evropy do 18 let.

Překážkáři Linda Botková a Michal Rada po zúžení nominací nadále aspirují na ocenění pro evropskou vycházející hvězdu letošního roku. V kategorii Rising Star oba uspěli v hlasování fanoušků,...

5. října 2026  14:32

Je výhoda, když si můžete přihrát. Santimu věřím, říká Schick. Vrátí se do repre?

Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.

Když zástupci ankety Zlatý míč předávali Patriku Schickovi trofej pro nejlepšího českého fotbalistu, zápasili s ní kvůli její váze. Třicetiletého útočníka to ale pobavilo. „Je krásná, ale nosit ji...

5. října 2026  14:12

Skvělý Lehečka! S Alcarazem se utká o tokijský titul, Bouzková v Pekingu končí

Jiří Lehečka se raduje z postupu do tokijského finále.

Jiří Lehečka si na tenisovém turnaji v Tokiu zahraje o třetí titul v kariéře. V semifinále porazil Monačana Valentina Vacherota 6:4, 6:2 a v úterním finále vyzve sedminásobného grandslamového...

5. října 2026  11:25,  aktualizováno  14:04

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Jiří Lehečka hraje bekhend ve třetím kole US Open.

V areálu Ariake Coliseum se od 30. září do 6. října 2026 odehraje prestižní turnaj ATP v Tokiu. Na tvrdém povrchu v japonské metropoli září český reprezentant Jiří Lehečka, který se probojoval až do...

5. října 2026  13:58

Eden plný běžců. Šmicer odpálil Slavia Run, počet závodníků byl symbolický

Slavia Run 2026 ve Fortuna Areně v Praze, 4. října 2026

Eden tentokrát nepatřil fotbalu. V neděli 4. října hostila Fortuna Arena premiérový ročník běhu Slavia Run, na jehož start se postavilo 1892 závodníků. Nechyběl ani kapitán Tomáš Holeš či další známé...

5. října 2026  13:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.