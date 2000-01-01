náhledy
Symbolicky v den, kdy slaví svátek Ester, napodobil největší českou lyžařskou hvězdu posledních let Jan Zabystřan. Senzačním triumfem v super-G ve Val Gardeně se zařadil do společnosti právě Ledecké, Šárky Strachové či Ondřeje Banka. Ti všichni dokázali v závodě Světového poháru vystoupat na pódium. Připomeňte si vybrané úspěchy historie sjezdového lyžování v samostatném Česku.
ONDŘEJ BANK. Svou první medaili ve Světovém poháru získal v roce 2007 v Beaver Creeku, kde coby 27letý skončil třetí v kombinaci. Po sjezdu byl sice až dvacátý, ale skvělá slalomová jízda ho katapultovala na bronzový stupínek.
Další pódiové radosti se dočkal Bank až v roce 2015: opět byl třetí v kombinaci, tentokrát v Kitzbühelu. „To je neskutečné. Nemůžu tomu uvěřit, konečně jsem to znovu dokázal,“ radoval se tehdy 34letý matador.
ŠÁRKA STRACHOVÁ. Tehdy ještě coby Záhrobská ovládla slalom na mistrovství světa ve švédském Aare v roce 2007. Startovala už s číslem 3, v cíli se usadila ve vedení a žádná ze soupeřek ji nedokázala sesadit. V kariéře získala na MS ještě stříbro a dva bronzy, vše ve slalomu.
A dařilo se jí i ve Světovém poháru, v němž vyhrála dva závody. Oba v americkém Aspenu, ten první v roce 2009, druhý hned v následující sezoně.
Další cenný úspěch Strachová vybojovala na olympijských hrách ve Vancouveru 2010, kde opět ve slalomu slavila bronzovou medaili.
ESTER LEDECKÁ. Takto šokovaný výraz se jí ve tváři usadil po dojezdu do cíle super-G na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. Zcela nečekaně tam ovládla prestižní lyžařské klání, přitom do té doby byla známá hlavně jako elitní snowboardistka. Ale od této průlomové chvíle patří mezi elitu v obou svých sportech.
Ve Světovém poháru se Ledecká na stupně vítězek prodrala už jedenáctkrát, a tak připomeňme jen její vítězství. Poprvé slavila v prosinci 2019 ve sjezdu v kanadském Lake Louise.
Podruhé se radovala o rok později v super-G ve Val d’Isere. „Mám z toho samozřejmě skvělý pocit, byl to výborný závod,“ hlásila česká lyžařka.
Únor roku 2022 jí přinesl euforii ve sjezdu v Crans Montaně. „Naposledy, když jsem tady závodila, jsem skončila v sítích. Jsem moc ráda, že teď to dopadlo líp. Je lepší pocit dostat se do cíle v jednom kuse,“ smála se v rozhovoru pro Eurosport.
V super-G v Saalbachu v březnu 2024 stanovila neporazitelný čas se startovním číslem osm. Navíc se blýskla při prestižním finále Světového poháru. „Tak nějak jsem si to představovala. Parádní pocit,“ jásala, že si nadělila dárek ke 29. narozeninám, které měla pár dní poté.
JAN ZABYSTŘAN. V pátek ve Val Gardeně se mu povedl historický počin, stal se prvním českým mužem, který triumfoval v klání Světového poháru. Přitom startoval až s číslem 29 a jeho dosud nejlepším výsledkem v kariéře bylo osmé místo. Prostě prvotřídní senzace a právem se zařadil k českým lyžařským velikánům.
