|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Když Češi září na lyžích. Úspěchy Strachové a Banka, skvělá Ledecká i Zabystřanův šok
Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů
Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem
Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.
Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně
Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...
Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta
Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...
Nečas, Pastrňák a Hertl byli mezi střelci, Crosby překonal Lemieuxe
V nedělních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Martin Nečas gólem nastartoval Colorado k další výhře, David Pastrňák naopak jen mírnil debakl Bostonu. Centr Vegas Tomáš Hertl pak k...
Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?
Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...
Šest trojek, dvacet bodů. Krejčímu se dařilo, Atlanta ale bláznivý duel nezvládla
Vít Krejčí dal v NBA 20 bodů při přestřelce Atlanty s Chicagem a vyrovnal svůj třetí nejlepší střelecký výkon v zámořské soutěži. Jeho tým prohrál ofenzivní souboj 150:152. Lépe si český...
Nevymýšlel jsem skopičiny a šlo to. Krčmář o dobrých zprávách i útočném módu
Odjezd ze Světového poháru v Le Grand-Bornand byl po hromadném závodě mužů pro reprezentanty hektický. Rychle sbalit věci a naskákat do mikrobusu, který je dovezl do hotelu v Ženevě, odkud v pondělí...
Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta
Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu...
Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem
Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...
Zmrtvýchvstání nekončí. Hráči Ústí si proti Opavě vybojovali vánoční volno
Ústecké basketbalové zmrtvýchvstání pokračovalo i v posledním zápase před Štědrým dnem. Od příchodu Novozélanďana Isaaca Davidsona ještě Sluneta neprohrála a vítěznou sérii natáhla v nedělní dohrávce...
Nejhorší půlrok, co jsem v házená zažila, říká olomoucká koučka. Chybí jí týmovost
Výtečný začátek, jenže co se stalo pak? Na to se ptají se házenkářky Olomouce asi dodneška. V prvním kole československé MOL ligy si Hanačky vyšláply na českého hegemona z Mostu. Nečekané vítězství,...
Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky
Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...
Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól
Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...
Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné
Když došlo k vyloučení, bylo se na co těšit. Po odehraných 23 minutách platilo skóre 3:3, přičemž hned pět ze šesti branek padlo v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Právě i díky trefám v...
Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu
Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...