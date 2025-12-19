Když Češi září na lyžích. Úspěchy Strachové a Banka, skvělá Ledecká i Zabystřanův šok

Autor:
  18:05
Symbolicky v den, kdy slaví svátek Ester, napodobil největší českou lyžařskou hvězdu posledních let Jan Zabystřan. Senzačním triumfem v super-G ve Val Gardeně se zařadil do společnosti právě Ledecké, Šárky Strachové či Ondřeje Banka. Ti všichni dokázali v závodě Světového poháru vystoupat na pódium. Připomeňte si vybrané úspěchy historie sjezdového lyžování v samostatném Česku.
Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví šampaňským. Sjezdař Ondřej Bank Ondřej Bank během tréninku na sjezd v Beaver Creeku Hvězdné okamžiky. Rok 2007 – Šárka Záhrobská se raduje po skvělé jízdě na... Šárka Záhrobská se raduje z vítězství ve slalomu SP v Aspenu Hvězdné okamžiky. Rok 2010 - Šárka Záhrobská si z olympiády v kanadském... Dcera Ester Ledecká je snowboardistka a alpská lyžařka. Triumfovala na... Ester Ledecká (uprostřed) se raduje z vítězství ve sjezdu v Lake Louise, druhá... Ester Ledecká slaví v záplavě šampaňského triumf v super-G ve Val d’Isere. Ester Ledecká po dojezdu druhého sjezdu v Crans Montaně. Ester Ledecká po dojezdu super-G v Saalbachu. Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví se svým...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Vítkovice vs. Hattrick BrnoFlorbal - 14. kolo - 22. 12. 2025:Vítkovice vs. Hattrick Brno //www.idnes.cz/sport
22. 12. 17:30
  • 1.07
  • 9.50
  • 17.00
Fulham vs. NottinghamFotbal - 17. kolo - 22. 12. 2025:Fulham vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
22. 12. 21:00
  • 2.54
  • 3.32
  • 3.02
Bilbao vs. EspaňolFotbal - 17. kolo - 22. 12. 2025:Bilbao vs. Espaňol //www.idnes.cz/sport
22. 12. 21:00
  • 1.83
  • 3.49
  • 5.05
Tampa vs. St. LouisHokej - - 23. 12. 2025:Tampa vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
23. 12. 01:00
  • 1.73
  • 4.26
  • 4.02
Philadelphia vs. VancouverHokej - - 23. 12. 2025:Philadelphia vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
23. 12. 01:30
  • 2.21
  • 3.95
  • 2.81
Los Angeles vs. ColumbusHokej - - 23. 12. 2025:Los Angeles vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
23. 12. 04:00
  • 1.96
  • 4.08
  • 3.26
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Nečas, Pastrňák a Hertl byli mezi střelci, Crosby překonal Lemieuxe

Aktualizujeme
Martin Nečas slaví se střídačkou Colorada gól proti Minnesotě.

V nedělních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Martin Nečas gólem nastartoval Colorado k další výhře, David Pastrňák naopak jen mírnil debakl Bostonu. Centr Vegas Tomáš Hertl pak k...

21. prosince 2025  22:29,  aktualizováno  22. 12. 7:52

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Šest trojek, dvacet bodů. Krejčímu se dařilo, Atlanta ale bláznivý duel nezvládla

Vít Krejčí střílí v utkání s Chicagem.

Vít Krejčí dal v NBA 20 bodů při přestřelce Atlanty s Chicagem a vyrovnal svůj třetí nejlepší střelecký výkon v zámořské soutěži. Jeho tým prohrál ofenzivní souboj 150:152. Lépe si český...

22. prosince 2025  7:23

Nevymýšlel jsem skopičiny a šlo to. Krčmář o dobrých zprávách i útočném módu

Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v v Annecy

Odjezd ze Světového poháru v Le Grand-Bornand byl po hromadném závodě mužů pro reprezentanty hektický. Rychle sbalit věci a naskákat do mikrobusu, který je dovezl do hotelu v Ženevě, odkud v pondělí...

22. prosince 2025

Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu...

22. prosince 2025

Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...

21. prosince 2025  23:26

Zmrtvýchvstání nekončí. Hráči Ústí si proti Opavě vybojovali vánoční volno

Ústecký Nicholas Johnson v utkání proti Opavě

Ústecké basketbalové zmrtvýchvstání pokračovalo i v posledním zápase před Štědrým dnem. Od příchodu Novozélanďana Isaaca Davidsona ještě Sluneta neprohrála a vítěznou sérii natáhla v nedělní dohrávce...

21. prosince 2025  20:05,  aktualizováno  22:22

Nejhorší půlrok, co jsem v házená zažila, říká olomoucká koučka. Chybí jí týmovost

Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková.

Výtečný začátek, jenže co se stalo pak? Na to se ptají se házenkářky Olomouce asi dodneška. V prvním kole československé MOL ligy si Hanačky vyšláply na českého hegemona z Mostu. Nečekané vítězství,...

21. prosince 2025  21:06

Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...

21. prosince 2025  20:34

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Když došlo k vyloučení, bylo se na co těšit. Po odehraných 23 minutách platilo skóre 3:3, přičemž hned pět ze šesti branek padlo v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Právě i díky trefám v...

21. prosince 2025  20:21

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.