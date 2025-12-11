Za vzor Shiffrinová, vede ji bývalý kouč Vlhové. Česku roste lyžařský talent

„Musím si ještě vyjet body,“ povídá. „Udělám pro to všechno, šlo by o dobrou zkušenost, určitě to je pro mě cíl.“
Těsně před šestnáctými narozeninami na černé sjezdovce ve Svatém Petru debutovala i Mikaela Shiffrinová. Právě o ní Machytková hovoří, že ji má za svůj největší vzor.
Stejně jako hvězdná Američanka se i ona specializuje na technické disciplíny. A stejně jako ona své vrstevníky umí porážet rozdílem třídy.
Z posledních dvou ročníků české Olympiády dětí a mládeže si přivezla šest zlatých, tedy maximum, co mohla. Minulou zimu vyhrála slalom v italské Folgarii, o kterém se hovoří jako o neoficiálním žákovském mistrovství světa. Soupeřky tehdy navíc pokořila rozdílem víc než sekundy.
„Asi nejvíc si cením neoficiálního mistrovství světa, přece jen jde o největší závod v žákovské kategorii,“ porovnává své dosavadní úspěchy. „Se soupeřkami jsme se už znaly, jezdíme spolu čtyři roky, takže jsme věděly, kdo jak jezdí. Ale že vyhraju takhle, jsme samozřejmě netušily.“
Ve Špindlu by se se Shiffrinovou ráda potkala, úplná novinka by to ale pro nic nebyla. „Už jsem ji párkrát viděla. Zná se s ní táta, takže jsme se i bavily. Ale jen tak na rychlo,“ usmívá se Machytková.
Její příjmení je v lyžařském světě velice dobře známé. Otec Miloš je zkušený servisman, který dřív pracoval v týmu Ester Ledecké a v současnosti se stará o Slovince Mihu Hrobata.
Zásadní vliv na kariéru talentované Češky měla i maminka Jitka, někdejší závodnice a dnes trenérka. „Mamka mě doposud trénovala. Až teď jsem přešla k jinému trenérovi,“ povídá. „Někdy to přijít muselo, abych se mohla posunout. Ale mamka samozřejmě pořád dohlíží. Je se mnou neustále.“
|
Delší trať či nová tribuna Šárky Strachové. Špindl se chystá na Shiffrinovou a spol.
Novým koučem je Ivan Ilanovský, právě on stál u zrodu slovenské fenoménky Petry Vlhové či bratrů Žampových. Se slovenskou olympijskou vítězkou, mistryní světa či majitelkou velkého glóbu se zatím Machytková nepotkala, často ale její jízdy rozebírají na videu a trenér ji dává za vzor.
„Můžu si toho od ní vzít hodně,“ uvědomuje si šestnáctiletá Češka. „Přece jen prvním rokem jezdím v juniorech, mám jiné lyže, všechno je odlišné. I v tomhle mi trenér pomáhá a ukáže co a jak.“
Lyžařská elita v Česku
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.
Machytková studuje druhým rokem na střední škole, pochvaluje si individuální plán a online výuku, takže se může učit i v zahraničí.
V zimě nejčastěji trénuje ve Špindlerově Mlýně, na podzim vyráží podle podmínek na rakouský ledovec Kaunertal nebo do italských středisek.
Nejlépe se cítí ve slalomu speciál, pak v obřím slalomu.
Stejně jako Ledecká či Jan Zabystřan jezdí na lyžích Kästle. Jestli by se ale jako otec pustila i do jejich přípravy? „Určitě bych s nimi něco udělala, ale nemyslím si, že by to dopadlo dobře,“ směje se. „Mám servisáka, radši je přenechám jemu.“
Ve Špindlu bude moci díky vyšší kvótě pro pořadatele startovat až šest Češek, musí mít ale vyjeté body. Machytková už jejich sběr zahájila, naposledy byla na italských FISových závodech Valle Di Casies/Gsies patnáctá.
Do Krkonoš se elitní slalomářky vrátí po třech letech. Poslední ročník Machytková sledovala jakožto divačka.
„Dostaly jsme vstupenky a byla jsem se tam podívat se školou,“ vzpomíná. „Říkala jsem: Jo, tady se mi to líbí, tady bych chtěla závodit. Sjezdovka je dobrá, sice dost prudká, ale nemá žádné odklony, mám ji ráda.“
Na konci ledna by na ní mohla učinit první krok mezi slalomářkou elitu.