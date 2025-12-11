Za vzor Shiffrinová, vede ji bývalý kouč Vlhové. Česku roste lyžařský talent

Autor:
  16:40
Na lyžích prý stála už ve dvou letech. Jako maličká vždycky sjela jednu jízdu, načež hlásila: Už chci na horkou čokoládu! Dnes? Šestnáctiletá Natali Anna Machytková patří k největším českým lyžařským talentům a daří se ji i na mezinárodním poli. V lednu by ráda ve Špindlerově Mlýně debutovala mezi elitou.

Natali Anna Machytková na tiskové konferenci ke Světovému poháru alpských lyžařek ve Špindlerově Mlýně | foto: ČTK

„Musím si ještě vyjet body,“ povídá. „Udělám pro to všechno, šlo by o dobrou zkušenost, určitě to je pro mě cíl.“

Těsně před šestnáctými narozeninami na černé sjezdovce ve Svatém Petru debutovala i Mikaela Shiffrinová. Právě o ní Machytková hovoří, že ji má za svůj největší vzor.

Stejně jako hvězdná Američanka se i ona specializuje na technické disciplíny. A stejně jako ona své vrstevníky umí porážet rozdílem třídy.

Z posledních dvou ročníků české Olympiády dětí a mládeže si přivezla šest zlatých, tedy maximum, co mohla. Minulou zimu vyhrála slalom v italské Folgarii, o kterém se hovoří jako o neoficiálním žákovském mistrovství světa. Soupeřky tehdy navíc pokořila rozdílem víc než sekundy.

„Asi nejvíc si cením neoficiálního mistrovství světa, přece jen jde o největší závod v žákovské kategorii,“ porovnává své dosavadní úspěchy. „Se soupeřkami jsme se už znaly, jezdíme spolu čtyři roky, takže jsme věděly, kdo jak jezdí. Ale že vyhraju takhle, jsme samozřejmě netušily.“

czechski_alpine

Náskok přes jednu vteřinu!

Natali Anna Machytková si podmanila slalom na neoficiálním žákovském MS v italské Folgarii!

Gratulujeme!

@fisalpine | @audiczechrep | @autopalacecz | @veolia_cz | @uynsports | @Renokar | @level_sport_koncept | @don_quiet | @vola_racing_czsk | @sidasyourfootcompany | @olympcsmv | @e2cz | @tva11oficialni | @casopis.snow

#czeskisnowboard, #fisalpine, #czechalpine, #alpskelyzovani, #audi, #audicz, #quattro, #autopalace, #autopalacecz, #veoliacz,, #UYN, #UYNSports, #UnleashYourNature, #cpzp, #renokar_cnc, #DonQuiet, #teamDQ, #volaracing, #sidas, #olympcsmv. #e2cz, #A11, #casopis.snow

7. února 2025 v 20:27, příspěvek archivován: 11. prosince 2025 v 12:54
oblíbit odpovědět uložit

Ve Špindlu by se se Shiffrinovou ráda potkala, úplná novinka by to ale pro nic nebyla. „Už jsem ji párkrát viděla. Zná se s ní táta, takže jsme se i bavily. Ale jen tak na rychlo,“ usmívá se Machytková.

Její příjmení je v lyžařském světě velice dobře známé. Otec Miloš je zkušený servisman, který dřív pracoval v týmu Ester Ledecké a v současnosti se stará o Slovince Mihu Hrobata.

Zásadní vliv na kariéru talentované Češky měla i maminka Jitka, někdejší závodnice a dnes trenérka. „Mamka mě doposud trénovala. Až teď jsem přešla k jinému trenérovi,“ povídá. „Někdy to přijít muselo, abych se mohla posunout. Ale mamka samozřejmě pořád dohlíží. Je se mnou neustále.“

Delší trať či nová tribuna Šárky Strachové. Špindl se chystá na Shiffrinovou a spol.

Novým koučem je Ivan Ilanovský, právě on stál u zrodu slovenské fenoménky Petry Vlhové či bratrů Žampových. Se slovenskou olympijskou vítězkou, mistryní světa či majitelkou velkého glóbu se zatím Machytková nepotkala, často ale její jízdy rozebírají na videu a trenér ji dává za vzor.

„Můžu si toho od ní vzít hodně,“ uvědomuje si šestnáctiletá Češka. „Přece jen prvním rokem jezdím v juniorech, mám jiné lyže, všechno je odlišné. I v tomhle mi trenér pomáhá a ukáže co a jak.“

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

Machytková studuje druhým rokem na střední škole, pochvaluje si individuální plán a online výuku, takže se může učit i v zahraničí.

V zimě nejčastěji trénuje ve Špindlerově Mlýně, na podzim vyráží podle podmínek na rakouský ledovec Kaunertal nebo do italských středisek.

Nejlépe se cítí ve slalomu speciál, pak v obřím slalomu.

Stejně jako Ledecká či Jan Zabystřan jezdí na lyžích Kästle. Jestli by se ale jako otec pustila i do jejich přípravy? „Určitě bych s nimi něco udělala, ale nemyslím si, že by to dopadlo dobře,“ směje se. „Mám servisáka, radši je přenechám jemu.“

Ve Špindlu bude moci díky vyšší kvótě pro pořadatele startovat až šest Češek, musí mít ale vyjeté body. Machytková už jejich sběr zahájila, naposledy byla na italských FISových závodech Valle Di Casies/Gsies patnáctá.

Do Krkonoš se elitní slalomářky vrátí po třech letech. Poslední ročník Machytková sledovala jakožto divačka.

„Dostaly jsme vstupenky a byla jsem se tam podívat se školou,“ vzpomíná. „Říkala jsem: Jo, tady se mi to líbí, tady bych chtěla závodit. Sjezdovka je dobrá, sice dost prudká, ale nemá žádné odklony, mám ji ráda.“

Na konci ledna by na ní mohla učinit první krok mezi slalomářkou elitu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. NorskoFlorbal - Čtvrtfinále - 11. 12. 2025:Česko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • -
  • -
  • -
Žabiny Brno vs. AZS LublinBasketbal - Úvodní utkání 1. kola play off - 11. 12. 2025:Žabiny Brno vs. AZS Lublin //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 1.48
  • 15.00
  • 2.76
KP Brno vs. MechelenBasketbal - Úvodní utkání 1. kola play off - 11. 12. 2025:KP Brno vs. Mechelen //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:00
  • 2.32
  • 14.60
  • 1.67
Česko vs. FinskoHokej - - 11. 12. 2025:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:30
  • 2.29
  • 4.09
  • 2.64
U Craiova vs. SpartaFotbal - 5. kolo - 11. 12. 2025:U Craiova vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:45
  • 3.50
  • 3.27
  • 2.29
Škendija vs. Slovan BratislavaFotbal - 5. kolo - 11. 12. 2025:Škendija vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:45
  • 2.91
  • 3.64
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ledecké se skvěle povedl druhý trénink ve Svatém Mořici. Gisinová měla těžký pád

Ester Ledecká během tréninku na sjezd ve Svatém Mořici

Ester Ledecká obsadila druhé místo v tréninku na sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. Bronzová medailistka z mistrovství světa v generálce na páteční úvodní sjezdařský závod olympijské sezony...

11. prosince 2025  14:03,  aktualizováno  17:04

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55

Za vzor Shiffrinová, vede ji bývalý kouč Vlhové. Česku roste lyžařský talent

Natali Anna Machytková na tiskové konferenci ke Světovému poháru alpských...

Na lyžích prý stála už ve dvou letech. Jako maličká vždycky sjela jednu jízdu, načež hlásila: Už chci na horkou čokoládu! Dnes? Šestnáctiletá Natali Anna Machytková patří k největším českým lyžařským...

11. prosince 2025  16:40

Neuvěřitelný rekord. Cyklistické spřežení dostalo letoun do výšky sto metrů

Cyklisté Red Bullu ve spřežení a za nimi letadlo, kterému se díky jejich výkonu...

Napadlo vás někdy, co všechno by dokázala pohánět energie, kterou vyprodukuje cyklistický peloton? Poslední projekt Red Bullu dal na tuto teoretickou otázku velmi reálnou odpověď. Devět jezdců jeho...

11. prosince 2025  15:40

Kafka Malá míří na jih. Kapitánka házenkářek se stěhuje do Rumunska

Veronika Kafka Malá zakončuje v utkání proti Brazilkám.

Kapitánka české házenkářské reprezentace Veronika Kafka Malá po roce stráveném v norském Storhamaru opět změní dres, od příští sezony bude hrát za rumunskou Bistritu. Jednatřicetiletá křídelnice...

11. prosince 2025  15:39

Bronzová akrobatická lyžařka z Turína se po ochrnutí vrací. Uspěje na paralympiádě?

Sandra Laouraová v roce 2024 s olympijskou pochodní

Bronzová olympijská medailistka v jízdě v boulích z Turína 2006 Sandra Laouraová, která před 18 lety po pádu v tréninku ochrnula od pasu dolů, se rozhodla vrátit ke sportu. Pětačtyřicetiletá...

11. prosince 2025  15:09

Otevírala ho Slavia, teď ocelový dóm hostí Spartu. Vítejte v pevnosti Craiova

Premium
Stadionul Ion Oblemenco v Craiově, na kterém hraje místní Universitatea, soupeř...

Od našeho zpravodaje z Rumunska Už z výšky ji nelze přehlédnout. Když se letadlem blížíte přistávací dráze s moderním, zatím však nepoužívaným terminálem, minete tuhle obrovskou zaoblenou ocelovou stavbu, která odráží sluneční...

11. prosince 2025

Spokojená Vonnová: Mám o pět a půl kila víc. Na svůj věk se cítím sakra dobře

Americká lyžařka Lindsey Vonnová hovoří s novináři ve Svatém Mořici.

Ve švýcarském Svatém Mořici usedla na tiskové konferenci před novináře. Na hlavě černý kulich s dvěma bambulemi, na tváři často široký úsměv. „Fyzicky jsem pravděpodobně v nejlepší kondici, v jaké...

11. prosince 2025  14:50

Vašina skončil v Ostravě. Nepřesvědčil jsem hráče o své strategii, říká trenér

Lubomír Vašina povzbuzuje ostravské hráče během utkání. Tento týden se kvůli...

Návrat trenéra Lubomíra Vašiny do Volejbalového klubu Ostrava po sedmi letech trval devět extraligových zápasů. Po dvou výhrách a sedmi porážkách se dohodl se zástupci oddílu na předčasném ukončení...

11. prosince 2025  14:24

Po začátku války podepsal v Rusku. Nyní bývalý reprezentant Červený posílil Tábor

Hokejový útočník Rudolf Červený.

Když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině, nastupoval v té době v KHL za lotyšskou Rigu. Ta kvůli konfliktu soutěž opustila, on se ale do hokejové ligy, kterou hrají především ruské kluby, vrátil....

11. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Dvacet let distanc a vysoká pokuta. Tenista Follioti pyká za ovlivňování zápasů

Detail balonků, momentka ze čtvrtfinále Wimbledonu.

Tenista Quentin Folliot dostal dvacetiletý distanc za 27 porušení antikorupčního programu. Uvedla to Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA), podle níž tento šestadvacetiletý Francouz...

11. prosince 2025  13:35

Hledáme lídra, zní od basketbalistů Hradce Králové. Došlo i na hráčské změny

Momentka z utkání USK Praha - Hradec Králové.

Vedení basketbalového klubu Gapa Hradec Králové v minulých dnech výrazněji sáhlo do složení kádru nováčka nejvyšší soutěže. Už minulý týden hradecký tým opustil Tomáš Mikyska, na stejnou pozici...

11. prosince 2025  13:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.