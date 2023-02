Nováková s Janatovou byly ve sprintu na MS sedmé, Novák s Šellerem devátí

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Planici Běh - sprint dvojic volně Muži: 1. Golberg, Klaebo (Nor.) 17:28,14, 2. De Fabiani, Pellegrino (It.) -2,48, 3. Jay, Jouve (Fr.) -16,48, 4. Cyr, Ritchie (Kan.) -22,95, 5. Halfvarsson, Anger (Švéd.) -29,58, 6. Clugnet, Young (Brit.) -32,52,... 9. Šeller, M. Novák (ČR) -43,16. Ženy: 1. Ribomová, Sundlingová (Švéd.) 19:40,73, 2. Kalvaaová, T. U. Wengová (Nor.) -2,42, 3. Digginsová, Kernová (USA) -5,33, 4. Gimmlerová, Carlová (Něm.) -22,89, 5. Weberová, Fähndrichová (Švýc.) -36,71, 6. Joensuuová, Pärmäkoskiová (Fin.) -37,93, 7. A. Nováková, Janatová (ČR) -58,99.