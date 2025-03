Novák znovu v nejlepší desítce. Klaebo si užil vítěznou radost i po 10 km klasicky

V první třetině výsledkové listiny v konkurenci 108 běžců se umístili zbylí tři čeští reprezentanti. Adam Fellner zaběhl 24. čas, Matyáš Bauer skončil třicátý a Tomáš Dufek obsadil 32. místo.

Intervalový závod poprvé na šampionátu provázelo sněžení a Novák se od čtvrtého kilometru držel na mezičasech v první desítce, na tom posledním 800 metrů před cílem byl dokonce sedmý.

Nakonec ho o sedm desetin ještě odsunul Švýcar Cyril Fähndrich, se kterým karlovarský rodák těsně prohrál souboj o pozici nejlepšího neseverského běžce.

„Nečekal jsem, že to bude tak dobré. Bylo to nepopsatelné. Mistrovství světa světa, desítka a ještě takové podmínky,“ popisoval za husté chumelenice Novák. „Ale jsem za to rád. Měli jsme výborné lyže i na skluz.“

Za Klaebem zaostal o 36,6 sekundy. Jeho maximem na MS zůstává předloňské čtvrté místo ze sprintu klasicky, v distančním závodě dosud doběhl nejlépe dvanáctý rovněž před dvěma lety v Planici na trati 15 km volně.

„Při intervalovém startu si to člověk musí srovnat v hlavě a musí vědět co dělá, musí cítit tělo a komunikovat sám se sebou. Což se mi dnes podařilo a podal jsem koncentrovaný výkon,“ doplnil český reprezentant.

Stupně vítězů ovládli stejně jako ve skiatlonu Norové. Osmadvacetiletý Klaebo porazil o 8,8 sekundy Erika Valnese, třetí Harald Östberg Amundsen se ztrátou 11 sekund navázal na bronz z kombinované disciplíny. Nováka s Fähndrichem porazili ještě Švédové Edvin Anger (4.) a William Poromaa (6.) a další domácí lyžař Martin Löwström Nyenget.

Klaebo se dvanáctým vítězstvím na MS odpoutal v historické bilanci od Larisy Lazutinové a už jen jeden triumf jej dělí od nejúspěšnějšího muže Pettera Northuga. Více titulů nasbíraly v běžecké stopě jen Jelena Vjalbeová, Therese Johaugová (obě 14) a rekordmanka Marit Björgenová (18).

V 15:30 se na desetikilometrovou trať vydají ženy s Annou Milerskou, Barborou Havlíčkovou a Annou Marií Jaklovou.