Běžec na lyžích Černý zopakoval na MS do 23 let sedmé místo ve sprintu

Černý byl devátý v kvalifikaci a vyhrál své čtvrtfinále. V další jízdě útočil na finále, které mu nakonec uteklo o čtyři desetiny sekundy.

Ještě nadějněji měla závod rozjetý Barbora Antošová, jež byla v kvalifikaci čtvrtá. Také ona vyhrála své čtvrtfinále a velmi dobře si počínala v semifinále. Svou rozjížďku v posledním stoupání vedla, ale po kontaktu se švédskou soupeřkou ztratila lyži a její šance na postup se rozplynuly.

„Švédka mi lyží bouchla do vázání a mně se v posledním kopci vypnula lyže. V tu chvíli to bylo ztracené,“ uvedla na svazovém webu Antošová. „Je to pro mě hodně hořkosladké, jelikož se podařilo naladit skvělou formu. Jezdilo se mi opravdu výborně. Kdyby mi někdo včera řekl, že dnes budu v semifinále, tak budu moc ráda, ale dnes mě to hodně mrzí, myslím, že jsem na finále měla,“ dodala.

Šampionát zakončí v neděli sprinty juniorů a smíšená štafeta závodníků do 23 let.