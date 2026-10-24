Moltzanová slaví první triumf v SP, Shiffrinová byla sedmá. Vrátila se Vlhová

Americká hvězda Shiffrinová útočila na 111. vítězství ve Světovém poháru, kterým by znovu vylepšila svůj rekord. Ve druhé jízdě ale doplatila stejně jako další lyžařky na zhoršené podmínky zaviněné sněžením.
Moltzanová loni na ledovci Rettenbach zahájila sezonu druhým místem, které pak obsadila ještě třikrát, včetně obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně. Na úvod dalšího ročníku obohatila svou sbírku deseti umístění na pódiu o premiérové vítězství.
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V obou kolech Moltzanová zajela pátý čas, což jí v součtu vyneslo těsné prvenství před Colturiovou. Devatenáctiletá italská rodačka v albánských barvách se prosadila na stupně vítězů poosmé v kariéře. Třetí skončila Němka Emma Aicherová se ztrátou 52 setin na vítězku. Na medailovou příčku se vyhoupla z devátého místa po prvním kole.
Už v prvním kole skončil závod pro loňskou vítězku Julii Scheibovou. Rakušanka, která se v minulé sezoně radovala z malého glóbu za obří slalom, byla na úvodních dvou mezičasech nejrychlejší, ale pak upadla.
Shiffrinová nakonec obsadila sedmé místo. V minulé sezoně slavila šestý celkový triumf ve Světovém poháru, čímž vyrovnala ženský rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Před novým ročníkem oznámila, že omezí starty ve slalomu, kde v posledních letech dominovala, a zaměří se na obří slalom a super-G. V obřím slalomu bojovala o 23. vítězství, na které čeká už od prosince 2023.
Poprvé od vážného zranění kolena v lednu 2024 v Jasné se představila v seriálu slovenská hvězda Petra Vlhová. Vítězka Světového poháru z roku 2021 zajela v prvním kole 11. čas. Druhá jízda jí tolik nevyšla a začala sezonu 23. místem.
Čeští reprezentanti v Söldenu nestartují.